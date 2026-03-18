Helhetssyn är biljetten till AI-tåget – de med sidoprojekt blir kvar på perrongen 

DEBATT – AI har på kort tid gått från framtidsvision till vardagsverktyg. Ändå behandlas tekniken i många organisationer fortfarande som ett sidoprojekt – något som testas i pilotform, isolerat från kärnverksamheten.

Det är ett farligt misstag. 2026 ser ut att bli året då skillnaderna mellan de företag som integrerar AI i sitt sätt att arbeta och de som inte gör det blir både tydliga och svåra att ta igen. Problemet är sällan brist på teknik, utan brist på helhetssyn.

Det här är en debattartikel. Åsikter och analys är skribenternas och återspeglar inte nödvändigtvis redaktionens.

Under de senaste åren har organisationer experimenterat med AI och i vissa fall skapat punktvisa effektivitetsvinster.

Men många har fastnat där. AI används i separata verktyg, appar eller av enskilda team – utan att förändra hur arbete faktiskt utförs. Resultatet blir fragmentering, ökade risker och uteblivet värde, samtidigt som marknaden rör sig snabbt vidare.

Det finns dock organisationer som tagit steget från pilot till helhet. Ett exempel är lastbilstillverkaren Scania, som har ersatt flera separata system med en gemensam digital plattform för IT- och HR-tjänster. Det har bidragit till mer effektiv ärendehantering, där processer som tidigare tog flera timmar nu kan genomföras på minuter.

Samtidigt kan fler ärenden hanteras per dag och kostnader för oanvända tjänster har kunnat minska. En central faktor har varit att data, processer och styrning hanteras inom samma arbetsflöden.

Multimodalt arbete – men inte överallt

Nästa generations arbete är multimodalt. Röst, text, bild och video samverkar i en och samma arbetsyta där AI förstår sammanhang och intention. Här kan AI sammanfatta möten, identifiera beslut och föreslå nästa steg i realtid – utan att medarbetare behöver växla mellan system.

Men i många företag ser verkligheten annorlunda ut. Medarbetare tvingas fortfarande navigera i ett lapptäcke av appar och AI-verktyg som inte hänger ihop. AI blir ytterligare ett fönster att hantera, snarare än ett stöd som smälter in i arbetsflödet.