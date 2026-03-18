Många företag fastnar i AI-piloter och punktinsatser. När AI nu vävs in i arbetets kärna riskerar brist på helhetssyn att bli en avgörande konkurrensnackdel redan i år.
Helhetssyn är biljetten till AI-tåget – de med sidoprojekt blir kvar på perrongen
DEBATT – AI har på kort tid gått från framtidsvision till vardagsverktyg. Ändå behandlas tekniken i många organisationer fortfarande som ett sidoprojekt – något som testas i pilotform, isolerat från kärnverksamheten.
Det är ett farligt misstag. 2026 ser ut att bli året då skillnaderna mellan de företag som integrerar AI i sitt sätt att arbeta och de som inte gör det blir både tydliga och svåra att ta igen. Problemet är sällan brist på teknik, utan brist på helhetssyn.
Det här är en debattartikel. Åsikter och analys är skribenternas och återspeglar inte nödvändigtvis redaktionens.
Under de senaste åren har organisationer experimenterat med AI och i vissa fall skapat punktvisa effektivitetsvinster.
Men många har fastnat där. AI används i separata verktyg, appar eller av enskilda team – utan att förändra hur arbete faktiskt utförs. Resultatet blir fragmentering, ökade risker och uteblivet värde, samtidigt som marknaden rör sig snabbt vidare.
Det finns dock organisationer som tagit steget från pilot till helhet. Ett exempel är lastbilstillverkaren Scania, som har ersatt flera separata system med en gemensam digital plattform för IT- och HR-tjänster. Det har bidragit till mer effektiv ärendehantering, där processer som tidigare tog flera timmar nu kan genomföras på minuter.
Samtidigt kan fler ärenden hanteras per dag och kostnader för oanvända tjänster har kunnat minska. En central faktor har varit att data, processer och styrning hanteras inom samma arbetsflöden.
Multimodalt arbete – men inte överallt
Nästa generations arbete är multimodalt. Röst, text, bild och video samverkar i en och samma arbetsyta där AI förstår sammanhang och intention. Här kan AI sammanfatta möten, identifiera beslut och föreslå nästa steg i realtid – utan att medarbetare behöver växla mellan system.
Men i många företag ser verkligheten annorlunda ut. Medarbetare tvingas fortfarande navigera i ett lapptäcke av appar och AI-verktyg som inte hänger ihop. AI blir ytterligare ett fönster att hantera, snarare än ett stöd som smälter in i arbetsflödet.
Styrning avgör hastighet
En annan avgörande fråga är hur AI styrs. När regelverk skärps reagerar vissa organisationer med försiktighet och bromsar innovation. Det är förståeligt – men kortsiktigt. De som lyckas bäst gör tvärtom: de bygger in ansvar, transparens och säkerhet direkt i sina arbetsflöden. Där blir styrning inte ett hinder, utan en förutsättning för att kunna röra sig snabbare och tryggare.
Inom offentlig sektor ser vi hur organisationer som etablerar tydlig styrning och gemensamma datakällor får bättre kontroll över AI-drivna service- och handläggningsprocesser. Resultatet blir kortare svarstider och bättre spårbarhet, utan att kompromissa med ansvar eller säkerhet.
Balansen mellan styrning och tempo håller snabbt på att bli ett tydligt mått på AI-mognad. Företag som inte hittar den balansen riskerar antingen att stanna upp – eller att köra fort utan kontroll.
Agentisk AI kräver struktur
Utvecklingen mot agentisk AI, där system kan fatta beslut och genomföra uppgifter från början till slut, förstärker kraven ytterligare. När AI-agenter byggs vid sidan av etablerade strukturer uppstår skugg-AI – lösningar utanför gemensamma data, styrning och säkerhet.
Här räcker det inte att ”ha koll på IT”. Ledare måste förstå hur arbete faktiskt utförs – och av vem eller vad. Lösningen är att göra AI till en del av arbetet, inte ett tillägg. Det kräver att organisationer integrerar AI i sina arbetsflöden, bygger plattformar som ger överblick och kontroll samt vågar gå från experiment till struktur och aktiv riskhantering.
År 2026 blir inte året då alla använder AI. Det blir året då det blir uppenbart vilka som gjort det rätt – och vilka som inte har det. För de senare handlar utmaningen inte om teknik, utan om organisation. AI förändrar inte arbete av sig självt. Det är hur vi väljer att integrera tekniken i våra sätt att arbeta som avgör vilka som åker i främsta vagnen – och vilka som blir kvar på perrongen.
Av Adam Spearing, ansvarig för AI-innovation på ServiceNow EMEA och Marielle Lindgren, chef för norra Europa på ServiceNow