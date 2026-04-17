Brist på finansiering bromsar svensk tillväxt – nu måste kapitalet nå företagen

Sverige behöver en modern finansieringsmarknad

ANNONS

Detta är ett läge vi måste ta på allvar. Små och medelstora företag står för nästan hälften av sysselsättningen i landet. I ett land som bygger sin välfärd på företagande visar detta att finansieringssystemet fortfarande inte är tillräckligt anpassat till SME-företagens behov.

Vi måste lyfta fram och skapa ännu fler finansieringsalternativ som kompletterar de reformer som nu genomförs för att stärka företagandet. Regelförenklingar och skatteförändringar är viktiga, men de räcker inte om kapitalet ändå inte når fram. Sverige behöver en modern finansieringsmarknad där små och medelstora företag kan investera, anställa och växa även i osäkra tider.

Leasing är ett sådant exempel. Och här kan Sverige lära sig en del av många europeiska grannländer. I Storbritannien uppskattade branschorganisationen Finance & Leasing Association att leasing stod för omkring en tredjedel av investeringarna i maskiner, utrustning och fordon under 2024.

I Tyskland finansierades mer än var fjärde investering i maskiner och utrustning genom leasing under 2025, enligt den tyska leasingorganisationen BDL.

Genom att koppla finansieringen till en tillgång och sprida kostnaden över tid kan investeringar genomföras utan att företag behöver binda kapital eller belasta sina kreditramar i samma utsträckning. Det gör att företag kan fortsätta investera även i osäkra tider och samtidigt stärka sin konkurrenskraft.

Nu måste vi se till att finansieringssystemet inte bara fungerar i högkonjunktur. För att stärka investeringsförmågan behövs konkreta förändringar och förslag som branschen kan göra bättre: För det första måste branschen bli bättre på att synliggöra och utbilda om alternativa finansieringsformer som kan få företagen att växa.

Banklån behöver inte vara det enda alternativet. I takt med att cirkulära affärsmodeller växer – där företag i allt större utsträckning hyr, återanvänder eller uppgraderar utrustning över tid – kan lösningar som leasing naturligt bidra till att finansiera tillgångar som används i flera livscykler.

Annan finansiering finns

ANNONS

För det andra behöver dessa finansieringslösningar bli enklare att använda i praktiken. Det räcker inte att alternativen finns, de måste också vara tillgängliga, begripliga och integrerade i företagens vardag. Här behöver branschen bli mer rådgivande.

Genom att tydligare visa hur olika finansieringsformer, som objektsfinansiering, kan användas i olika skeden kan fler företag fatta bättre investeringsbeslut. Annars riskerar vi att SME-bolag avstår investeringar. Inte för att lösningarna saknas, utan för att de aldrig presenteras.

För det tredje är det dags för branschen att bredda hur risk bedöms. I dag tenderar prövningar fokusera på historik snarare än framtida värde. Det missgynnar särskilt små och växande företag, trots att många har fungerande affärsmodeller och efterfrågan. Här behöver fler faktorer vägas in, inte minst värdet i den tillgång som finansieras, så att branschen inte går miste om viktiga affärer.

Företag ska inte tvingas välja mellan lån eller att ge upp ägarandelar i ett bolag för att kunna utveckla verksamheten. Det måste finnas fler finansieringsvägar att tillgå för att möjliggöra tillväxt, även när riskaptiten minskar.

Henrik Holmgren, affärsområdeschef leasing, Svea Bank