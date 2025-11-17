Sverige har blivit digitalt beroende av amerikanska techjättar, med samhällskritiska funktioner och myndigheter som vilar i händerna på globala molnleverantörer. Efter en rad allvarliga driftstörningar hos Amazon och Microsoft står det klart: en nationell strategi för digital suveränitet krävs – innan nästa incident riskerar att slå ut viktiga samhällstjänster. Det skriver Elastx vd och grundare Joakim Öhman.
"Sverige i molnjättarnas grepp – så bryter vi USA-beroendet"
Mest läst i kategorin
"Tullar slår hårdare mot Europas exportörer än väntat"
Skarpa tullavgifter på amerikanska marknaden riskerar att slå hårt mot europeiska exportörer – men effekterna är mer komplexa än många tror. Det skriver Hermann Simon och Andreas Jonason på Simon-Kucher. De tullar som USA:s president Donald Trump infört för Europeiska unionen väcker starka reaktioner och stor oro. I den heta debatten nämns dock knappast de specifika …
Konsensus – ett hot mot svensk innovation och framgång?
I ljuset av “China Speed” kan vår svenska konsensuskultur bli ett hot mot innovation och framgång. Inte för att olikheter ska tystas, utan för att väntetiden mellan antagande och bevis sväller. Den senaste tiden har fenomenet “China Speed” allt oftare dykt upp på radarn. Särskilt när det pratas om innovation och genomförande som bland annat …
"En enda maskin kan sänka hela fabrikens klimatavtryck"
Tillverkningsföretag har en unik position i den hållbara omställningen. En liten förändring i en produktionslina kan multipliceras tusenfalt när den blir standard i hela branschen. När man går från linjära till cirkulära flöden, när man bygger energiförsörjning som bär sig själv, och när man optimerar logistik efter klimatpåverkan – då skapas ringar på vattnet som …
"Patientdata hamnar i ChatGPT medan vården saknar AI-policy"
Omoderna system och oklara policys kring AI-användning öppnar dörren för parallella, osäkrade IT-miljöer inom vården. Det är en farlig utveckling som kan underminera patientsäkerheten. På kort tid har AI gått från att vara ett administrativt hjälpmedel till att användas direkt i patientvården: för behandlingsplanering, analys av medicinsk data och för att ställa diagnoser. Enligt SOTI:s …
"Skugg-AI – företagens växande säkerhetsproblem"
Trots att skugg-AI ofta förknippas med externa verktyg som används utanför IT-avdelningens kontroll, har hotet vuxit och blivit allt komplexare. Det ökar risken för osynliga sårbarheter och problem som kan drabba hela organisationen, skriver Mike Creutzer på Lenovo. AI används av mer eller mindre alla, men när hajpen övergått till verklighet har fokus nu skiftat …
Under de senaste månaderna har flera omfattande störningar hos globala molnplattformar visat hur sårbart Sverige har blivit.
Ett tekniskt fel i en AWS-region i norra Virginia räckte för att svenska företag och samhällsfunktioner skulle drabbas.
Bara en vecka senare inträffade ytterligare incidenter hos både Amazon Web Services (AWS) och Microsoft, som gjorde Outlook, Teams, appar och kritiska tjänster otillgängliga.
Sveriges osunda beroendeställning
Detta är mer än driftstörningar. Det är ett tydligt tecken på att Sverige har hamnat i en osund, digital beroendeställning till USA.
Samhällets mest kritiska funktioner vilar i händerna på amerikanska techjättar – och vi saknar både en nationell strategi och politisk vilja att göra något åt det.
Det är inte bara naivt – det är farligt.
Senaste nytt
Så kan dina aktier rädda liv – Hjärt-Lungfonden lyfter fram möjligheten till aktiegåvor
Svenska myndigheter i molnjättarnas grepp
Över 70 procent av Europas företag och myndigheter använder amerikanska molntjänster, och tre aktörer, Amazon, Microsoft och Google, kontrollerar 72 procent av marknaden.
Svensk data som lagras hos dessa leverantörer omfattas av amerikansk lagstiftning, vilket innebär att amerikanska myndigheter i vissa fall kan begära ut information även om datan finns i Sverige.
Offentlig sektor i USA eller Kina skulle aldrig drömma om att lägga samhällskritiska tjänster eller känslig data hos utländska aktörer.
Men i Sverige ligger Skatteverket, SVT och 94 procent av alla kommuner i händerna på amerikanska hyperscalers – utan tydlig exitplan.
EU vid ett vägskäl
Det handlar inte bara om teknik. Det handlar om demokrati, säkerhet och politiskt ansvarstagande.
Den danska digitaliseringsministern uttryckte det tydligt: EU står vid ett vägskäl. Ska vi fortsätta vara beroende av tredjeländer – eller skapa egna, trygga alternativ?
Tyskland, Frankrike och Danmark har redan börjat agera. Sverige riskerar att stå kvar på sidlinjen, med konsekvenser som kan drabba både företag, myndigheter och medborgare.
Innovation och resiliens
Men lösningarna finns. Europa är större än USA, både ekonomiskt och demografiskt, och har en stark innovationskraft.
Med öppna standarder, open source och europeisk infrastruktur kan vi bygga ett digitalt ekosystem som tål störningar och där ett fel i Virginia inte påverkar Sverige.
Strategiska open source-projekt och interoperabla plattformar kan skapa resiliens, valfrihet och kontroll, samtidigt som de löser många regulatoriska utmaningar.
Investeringarna som krävs
Det finns dessutom stora möjligheter för vårt näringsliv. Om Sverige tar en större del av ”molnkakan” kan vi skapa nya arbetstillfällen, stärka vår tekniska kompetensbas och låta fler svenska bolag växa i takt med den globala digitaliseringen.
Ett eget, starkt ekosystem för moln- och infrastrukturteknik skulle inte bara öka vår säkerhet, det skulle också ge svenska företag en konkurrensfördel, attrahera investeringar och bidra till att innovation och tillväxt sker här – på svenska villkor.
Vi behöver politisk handling och nationell strategi:
- Tydliga riktlinjer och upphandlingskrav som prioriterar digital suveränitet och interoperabla lösningar.
- Investeringar i strategiska open source-projekt som stärker både offentlig sektor och näringsliv.
- Stöd till europeiska teknikbolag så att innovation stannar kvar i Europa och kan växa under våra villkor.
Jag uppmanar därför civilminister Erik Slottner att omgående initiera en nationell strategi för digital suveränitet, inklusive en sårbarhetsanalys av vårt beroende av amerikanska molnplattformar och en plan för hur svenska företag och offentliga verksamheter kan ställa om till robusta och europeiska alternativ.
Återta kontrollen
Om nästa incident med en amerikansk molnplattform inträffar, kanske det inte bara handlar om appar eller e-post, utan om samhällsfunktioner vi inte har råd att förlora.
Vi har fortfarande chansen att vända utvecklingen.
Dags att återta kontrollen över vår digitala suveränitet och bygga ett starkt, självständigt och resilient digitalt Europa, där Sverige kan stå på egna ben och fatta egna beslut.
Joakim Öhman
Vd och grundare, Elastx
Detta är ett debattinlägg på Realtid. Åsikterna och innehåll som uttrycks är skribentens egna och avspeglar inte redaktionens uppfattning.
Detta är ett debattinlägg på Realtid. Åsikterna och innehåll som uttrycks är skribentens egna och avspeglar inte redaktionens uppfattning.