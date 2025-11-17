"Sverige i molnjättarnas grepp – så bryter vi USA-beroendet"

Svenska myndigheter i molnjättarnas grepp

Över 70 procent av Europas företag och myndigheter använder amerikanska molntjänster, och tre aktörer, Amazon, Microsoft och Google, kontrollerar 72 procent av marknaden.

Svensk data som lagras hos dessa leverantörer omfattas av amerikansk lagstiftning, vilket innebär att amerikanska myndigheter i vissa fall kan begära ut information även om datan finns i Sverige.

Offentlig sektor i USA eller Kina skulle aldrig drömma om att lägga samhällskritiska tjänster eller känslig data hos utländska aktörer.

Men i Sverige ligger Skatteverket, SVT och 94 procent av alla kommuner i händerna på amerikanska hyperscalers – utan tydlig exitplan.

EU vid ett vägskäl

Det handlar inte bara om teknik. Det handlar om demokrati, säkerhet och politiskt ansvarstagande.

Den danska digitaliseringsministern uttryckte det tydligt: EU står vid ett vägskäl. Ska vi fortsätta vara beroende av tredjeländer – eller skapa egna, trygga alternativ?

Tyskland, Frankrike och Danmark har redan börjat agera. Sverige riskerar att stå kvar på sidlinjen, med konsekvenser som kan drabba både företag, myndigheter och medborgare.

Innovation och resiliens

Men lösningarna finns. Europa är större än USA, både ekonomiskt och demografiskt, och har en stark innovationskraft.

Med öppna standarder, open source och europeisk infrastruktur kan vi bygga ett digitalt ekosystem som tål störningar och där ett fel i Virginia inte påverkar Sverige.

Strategiska open source-projekt och interoperabla plattformar kan skapa resiliens, valfrihet och kontroll, samtidigt som de löser många regulatoriska utmaningar.

Investeringarna som krävs

Det finns dessutom stora möjligheter för vårt näringsliv. Om Sverige tar en större del av ”molnkakan” kan vi skapa nya arbetstillfällen, stärka vår tekniska kompetensbas och låta fler svenska bolag växa i takt med den globala digitaliseringen.

Ett eget, starkt ekosystem för moln- och infrastrukturteknik skulle inte bara öka vår säkerhet, det skulle också ge svenska företag en konkurrensfördel, attrahera investeringar och bidra till att innovation och tillväxt sker här – på svenska villkor.

Vi behöver politisk handling och nationell strategi:

Tydliga riktlinjer och upphandlingskrav som prioriterar digital suveränitet och interoperabla lösningar.

Investeringar i strategiska open source-projekt som stärker både offentlig sektor och näringsliv.

Stöd till europeiska teknikbolag så att innovation stannar kvar i Europa och kan växa under våra villkor.

Jag uppmanar därför civilminister Erik Slottner att omgående initiera en nationell strategi för digital suveränitet, inklusive en sårbarhetsanalys av vårt beroende av amerikanska molnplattformar och en plan för hur svenska företag och offentliga verksamheter kan ställa om till robusta och europeiska alternativ.

Återta kontrollen

Om nästa incident med en amerikansk molnplattform inträffar, kanske det inte bara handlar om appar eller e-post, utan om samhällsfunktioner vi inte har råd att förlora.

Vi har fortfarande chansen att vända utvecklingen.

Dags att återta kontrollen över vår digitala suveränitet och bygga ett starkt, självständigt och resilient digitalt Europa, där Sverige kan stå på egna ben och fatta egna beslut.

Joakim Öhman

Vd och grundare, Elastx