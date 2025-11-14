Efter jätteboten – Google försöker övertyga skeptiskt EU

I september åkte Google på en omkring 28 miljarder kronor stor bot av EU.

Nu har bolaget lämnat in ett omfattande paket med åtgärder till EU-kommissionen i ett försök att mildra effekterna av jätteboten.

Beskedet markerar nästa steg i en av unionens mest betydelsefulla antitrustprocesser mot ett globalt teknikbolag, skriver Wall Street Journal.

Har haft ett järngrepp

Botens storlek – den näst största konkurrenssanktionen i EU:s historia – motiverades av kommissionens slutsats att Google under lång tid gynnat sina egna tjänster inom digital annonsering på bekostnad av konkurrerande aktörer.

Enligt EU bedriver företaget verksamhet både på köp- och säljsidan av annonsmarknaden, vilket skapat en strukturell intressekonflikt i en av de mest centrala delarna av det digitala ekosystemet.

Kombinationen av Google Ads, Ad Manager och annonsbörsen AdX ansågs ge bolaget möjligheter att påverka konkurrenssituationen längs hela annonskedjan.