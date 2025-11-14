Realtid
Realtid.se
IT & tech

Efter jätteboten – Google försöker övertyga skeptiskt EU

google
Sundar Pichai och hans Google försöker övertyga EU-kommissionen om att bolaget ska bättra sig. (Foto: Alex Brandon/AP/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 14 nov. 2025Publicerad: 14 nov. 2025

EU-kommissionen har redan slagit fast att Google inte har agerat schysst mot konkurrenterna. Nu har företaget lagt fram ett förslag om bättring.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

I september åkte Google på en omkring 28 miljarder kronor stor bot av EU.

Nu har bolaget lämnat in ett omfattande paket med åtgärder till EU-kommissionen i ett försök att mildra effekterna av jätteboten.

Beskedet markerar nästa steg i en av unionens mest betydelsefulla antitrustprocesser mot ett globalt teknikbolag, skriver Wall Street Journal.

Har haft ett järngrepp

Botens storlek – den näst största konkurrenssanktionen i EU:s historia – motiverades av kommissionens slutsats att Google under lång tid gynnat sina egna tjänster inom digital annonsering på bekostnad av konkurrerande aktörer.

Enligt EU bedriver företaget verksamhet både på köp- och säljsidan av annonsmarknaden, vilket skapat en strukturell intressekonflikt i en av de mest centrala delarna av det digitala ekosystemet.

Kombinationen av Google Ads, Ad Manager och annonsbörsen AdX ansågs ge bolaget möjligheter att påverka konkurrenssituationen längs hela annonskedjan.

ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
Realtid Partner

Ny strategi lyfter Relevance efter tufft kvartal

13 nov. 2025
Kristina Sparreljung, Generalsekreterare, Hjärt-Lungfonden
Spela klippet
Realtid Partner

Så kan dina aktier rädda liv – Hjärt-Lungfonden lyfter fram möjligheten till aktiegåvor

01 okt. 2025

Ska förbättra samarbetet

ANNONS

Som svar har Google nu tagit fram en rad åtgärder som syftar till att justera hur dess annonsverktyg fungerar i Europa.

I förslagen ingår bland annat nya möjligheter för publicister att sätta differentierade minimipriser för olika budgivare i Ad Manager, något som bedöms kunna öka transparensen och stärka förhandlingsläget gentemot köpare.

Bolaget ska även göra underlätta samarbetet mellan företagets egna verktyg och lösningar från andra aktörer för att bredda valmöjligheterna för både publicister och annonsörer.

Tagit emot förslag

Google framhåller att förslagen ska adressera kommissionens invändningar utan att leda till ett uppsplittrat annonsbolag.

Det är linje som bolaget tidigare markerat som alltför ingripande och potentiellt skadlig för europeiska företags annonsintäkter.

EU-kommissionen har mottagit förslagen och inleder nu sin granskning för att bedöma om de är tillräckliga för att stoppa de självförstärkande mekanismer som myndigheten menar har snedvridit konkurrensen.

Inte helt övertygade

ANNONS

Samtidigt kvarstår en viss skepsis inom kommissionen.

Unionens konkurrensmyndigheter har tidigare signalerat att problemen i Googles annonsstruktur kan vara så djupt rotade att mer långtgående förändringar kan krävas, skriver Tech Policy Press.

Frågan kompliceras ytterligare av att Google samtidigt befinner sig i ett parallellt rättsfall i USA, där domstolen ännu inte beslutat om eventuella påföljder.

Läs mer: Frankrike anar oråd när Tysklands upprustning dundrar på. Dagens PS

Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS
ANNONS
ANNONS
ANNONS