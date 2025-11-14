EU-kommissionen har redan slagit fast att Google inte har agerat schysst mot konkurrenterna. Nu har företaget lagt fram ett förslag om bättring.
Efter jätteboten – Google försöker övertyga skeptiskt EU
I september åkte Google på en omkring 28 miljarder kronor stor bot av EU.
Nu har bolaget lämnat in ett omfattande paket med åtgärder till EU-kommissionen i ett försök att mildra effekterna av jätteboten.
Beskedet markerar nästa steg i en av unionens mest betydelsefulla antitrustprocesser mot ett globalt teknikbolag, skriver Wall Street Journal.
Har haft ett järngrepp
Botens storlek – den näst största konkurrenssanktionen i EU:s historia – motiverades av kommissionens slutsats att Google under lång tid gynnat sina egna tjänster inom digital annonsering på bekostnad av konkurrerande aktörer.
Enligt EU bedriver företaget verksamhet både på köp- och säljsidan av annonsmarknaden, vilket skapat en strukturell intressekonflikt i en av de mest centrala delarna av det digitala ekosystemet.
Kombinationen av Google Ads, Ad Manager och annonsbörsen AdX ansågs ge bolaget möjligheter att påverka konkurrenssituationen längs hela annonskedjan.
Ska förbättra samarbetet
Som svar har Google nu tagit fram en rad åtgärder som syftar till att justera hur dess annonsverktyg fungerar i Europa.
I förslagen ingår bland annat nya möjligheter för publicister att sätta differentierade minimipriser för olika budgivare i Ad Manager, något som bedöms kunna öka transparensen och stärka förhandlingsläget gentemot köpare.
Bolaget ska även göra underlätta samarbetet mellan företagets egna verktyg och lösningar från andra aktörer för att bredda valmöjligheterna för både publicister och annonsörer.
Tagit emot förslag
Google framhåller att förslagen ska adressera kommissionens invändningar utan att leda till ett uppsplittrat annonsbolag.
Det är linje som bolaget tidigare markerat som alltför ingripande och potentiellt skadlig för europeiska företags annonsintäkter.
EU-kommissionen har mottagit förslagen och inleder nu sin granskning för att bedöma om de är tillräckliga för att stoppa de självförstärkande mekanismer som myndigheten menar har snedvridit konkurrensen.
Inte helt övertygade
Samtidigt kvarstår en viss skepsis inom kommissionen.
Unionens konkurrensmyndigheter har tidigare signalerat att problemen i Googles annonsstruktur kan vara så djupt rotade att mer långtgående förändringar kan krävas, skriver Tech Policy Press.
Frågan kompliceras ytterligare av att Google samtidigt befinner sig i ett parallellt rättsfall i USA, där domstolen ännu inte beslutat om eventuella påföljder.
