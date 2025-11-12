Realtid
Wallenberg: 100 000 kronor mer per familj – eller stagnation

wallenberg
"Jag upplever en tydlig förbättring nu", säger Jacob Wallenberg om svensk tillväxt. (Foto: Adam Ihse/TT)
Simon Kronö
Simon Kronö
Uppdaterad: 12 nov. 2025Publicerad: 12 nov. 2025

Jacob Wallenberg varnar för att Sverige tappar mark mot USA, Kina och Indien. Hans turné genom landet kommer med ett konkret budskap: skillnaden mellan att lyckas och misslyckas kan mätas i hundratusentals kronor – per familj.

Om Sveriges ekonomi växer med 2,5 procent årligen istället för Konjunkturinstitutets prognos på 1,8 procent skulle BNP vara 500 miljarder kronor större fram till 2035.

Summan motsvarar mer än hela den svenska sjukvårdens årskostnad, eller 100 000 kronor mer per hushåll och år.

Med den kalkylen som grund har Jacob Wallenberg, ordförande för både Svenskt Näringsliv och Investor (börskurs Investor), inlett en tillväxtturné genom elva svenska städer.

Första stoppet hölls i Göteborg på måndagen, där över 400 gäster samlades i World of Volvo (börskurs Volvo).

”Vi har en stark utgångspunkt, men de här framgångarna betyder inte att det per automatik gå bra imorgon”, sa Wallenberg i sitt tal, enligt Svenskt Näringsliv.

Inflationen sjunker – konkurrensen hårdnar

När Dagens Industri intervjuade Wallenberg för två och ett halvt år sedan tecknade han en mörk bild av Sverige. Nu är tonen ljusare. Inflationen sjunker, räntorna går ner och konjunkturen visar tecken på förbättring.

”Vi har haft en lång period av inte speciellt stark ekonomisk utveckling i förhållande till omvärlden, men jag upplever en tydlig förbättring nu”, säger han till tidningen.

Men hjulen rullar fortfarande snabbare i USA, Kina och Indien. Risken är stor att Sverige och Europa fortsätter tappa mark.

”De är väldigt framåtlutade. De arbetar hårt och de är skickliga – inte minst kineserna, som är tekniskt mycket kompetenta och duktiga designers”, säger Wallenberg till EFN.

wallenberg
Svenskt Näringslivs vd, Jan-Olof Jacke, menar att Sverige måste investera brett – inte minst i energiförsörjning. (Foto: Claudio Bresciani/TT)
Nio av tio vindkraftsprojekt stoppas

Svenskt Näringsliv pekar ut fyra avgörande områden: kompetensförsörjning, infrastruktur, drivkrafter för jobb och färre regler.

Energiförsörjningen lyfts fram som särskilt kritisk. Wallenberg välkomnar att stora industriföretag via initiativet Industrikraft står redo att investera i nya reaktorer vid Ringhals.

”Det skickar en väldigt tydlig signal till politiken att det här är på riktigt”, säger han till Dagens Industri.

Samtidigt får nio av tio vindkraftsprojekt avslag i dag, enligt Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke.

”Det måste ändras”, säger han enligt EFN.

Attityd avgörande för Sverige

Wallenberg återkommer flera gånger till frågan om attityd.

”Vi får inte vara nöjda med gammal tillväxt, med tidigare framgångar, utan vi måste hela tiden vilja göra saker bättre”, säger han enligt Svenskt Näringsliv.

Artificiell intelligens lyftes fram som avgörande. Wallenberg varnar för att EU:s reglering riskerar bromsa utvecklingen jämfört med USA och Kina.

”Vi kan tappa chansen om vi reglerar för hårt. Det är jag orolig för”, säger han enligt TT.

Simon Kronö
Simon Kronö

Realtids redaktionschef. Journalist med över tio års erfarenhet. Tidigare på bland annat Aftonbladet, Omni och Dagens Nyheter.

