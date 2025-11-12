Wallenberg: 100 000 kronor mer per familj – eller stagnation

Om Sveriges ekonomi växer med 2,5 procent årligen istället för Konjunkturinstitutets prognos på 1,8 procent skulle BNP vara 500 miljarder kronor större fram till 2035.

Summan motsvarar mer än hela den svenska sjukvårdens årskostnad, eller 100 000 kronor mer per hushåll och år.

Med den kalkylen som grund har Jacob Wallenberg, ordförande för både Svenskt Näringsliv och Investor (börskurs Investor), inlett en tillväxtturné genom elva svenska städer.

Första stoppet hölls i Göteborg på måndagen, där över 400 gäster samlades i World of Volvo (börskurs Volvo).

”Vi har en stark utgångspunkt, men de här framgångarna betyder inte att det per automatik gå bra imorgon”, sa Wallenberg i sitt tal, enligt Svenskt Näringsliv.

Inflationen sjunker – konkurrensen hårdnar

När Dagens Industri intervjuade Wallenberg för två och ett halvt år sedan tecknade han en mörk bild av Sverige. Nu är tonen ljusare. Inflationen sjunker, räntorna går ner och konjunkturen visar tecken på förbättring.

”Vi har haft en lång period av inte speciellt stark ekonomisk utveckling i förhållande till omvärlden, men jag upplever en tydlig förbättring nu”, säger han till tidningen.

Men hjulen rullar fortfarande snabbare i USA, Kina och Indien. Risken är stor att Sverige och Europa fortsätter tappa mark.

”De är väldigt framåtlutade. De arbetar hårt och de är skickliga – inte minst kineserna, som är tekniskt mycket kompetenta och duktiga designers”, säger Wallenberg till EFN.