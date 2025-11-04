Realtid
"En enda maskin kan sänka hela fabrikens klimatavtryck"

Gröna staplar som symboliserar hållbar industri framför fabrik med rök, bredvid porträtt av Ann-Kristin Sander, Nordenchef på IFS
Ann-Kristin Sander, Nordenchef på IFS, menar att tillverkningsföretag måste bli partner i kundens affär för att driva hållbar omställning. (Foto: Canva/IFS)
Uppdaterad: 04 nov. 2025Publicerad: 04 nov. 2025

Tillverkningsföretag har en unik position i den hållbara omställningen. En liten förändring i en produktionslina kan multipliceras tusenfalt när den blir standard i hela branschen. När man går från linjära till cirkulära flöden, när man bygger energiförsörjning som bär sig själv, och när man optimerar logistik efter klimatpåverkan – då skapas ringar på vattnet som påverkar leverantörer, kunder och samhället i stort. Det skriver Ann-Kristin Sander, Nordenchef på IFS.

Det är inom tillverkningsindustrin som många av de avgörande skiftena för ökad hållbarhet sker.

När materialval, produktionssätt och logistik förändras, så rör sig de egna utsläppskurvorna och förändrar förutsättningarna för hela marknader.

Detta är vad som bygger nya affärsmodeller med en systematisk kraft som sträcker sig långt bortom den enskilda fabriken.

Industrins nya roll

En systemförändring kräver dock att tillverkningsföretagen kliver ut ur rollen som enbart leverantörer. Industrin måste bli partner i kundens affär.

När man sätter upp gemensamma mål för resurseffektivitet, livslängd och klimatavtryck förvandlas relationen.

Man levererar inte bara en maskin eller en komponent, utan ett mätbart resultat.

Det gör att affärsmodellerna också förändras: från transaktioner till partnerskap, från engångsintäkter till långsiktiga delade värden och från vara till tjänst. 

Hållbarhetsinformation på maskinnivå

Dagens teknik gör det möjligt för tillverkningsföretag att arbeta med data på ett sätt som tidigare inte var möjligt. När affärs- och underhållssystem kopplas ihop får man en helt annan insyn i var resurser kan gå till spillo.

Det kan handla om energiförbrukning som smyger i väg, material som används ineffektivt, eller processer som körs vid fel tidpunkt.

I stället för att reagera när kostnaderna redan har sprungit i väg, kan fabriken justera i förväg och på så vis minska såväl sin klimatpåverkan som förbättra resultatet.

Hållbarhet flyttar sig då från en separat rapporteringsfråga, till en parameter som vägs in i samma beslut som ekonomi och kvalitet.

Snabba hållbarhetsvinster med realtidsdata

En enskild maskin kan vara tillräcklig för att dra ner hållbarheten på en hel produktlinje och det behöver inte märkas direkt. Kanske körs den när elmixen är som smutsigast, kanske producerar den fler defekter än snittet, eller så kräver den mer energi än vad som planerats.

Tidigare tog det lång tid att upptäcka sådana mönster – ofta först när felet blivit dyrt. I dag går det att se i realtid hur maskinen faktiskt presterar och vad det betyder för klimatavtryck, lönsamhet och mycket mer.

Då kan åtgärder sättas in direkt – en parameter som justeras, ett körschema som flyttas eller ett underhåll som görs i förväg. Effekten kan bli märkbar redan samma vecka.

Affärsmodell i förändring 

När vi följt tillverkningsindustrins utveckling över tid ser vi en tydlig förflyttning: cirkulära affärsmodeller har gått från att vara experiment till att bli en del av kärnverksamheten.

Faktum är att 77 procent av globala seniora beslutsfattare menar att industriell AI redan driver på denna utveckling genom att accelerera tjänstefiering.

Det är en förändring som i praktiken skapar incitament för mer hållbara processer, eftersom intäkterna då blir beroende av prestanda och livslängd snarare än nyförsäljning.

Komponenter får nytt liv

När material och komponenter kan spåras genom hela livscykeln öppnas möjligheten att bygga processer där produkter och material inte längre har ett definitivt slut, utan kan återföras in i livscykeln.

Denna process kallas återtillverkning och gör det möjligt för komponenter att få nytt liv i nya produkter.

Ett exempel är tillverkare som designar komponenter så att de enkelt kan demonteras och användas i nästa generations produkter. Det som tidigare betraktades som avfall blir i stället en värdefull resurs. 

Mer liv och mindre avfall

Här är data och AI avgörande. Utan detaljerad spårbarhet är det omöjligt att veta vilka delar som kan återanvändas, vilken kvalitet de håller eller hur de ska föras tillbaka in i produktionen.

Med rätt system kan en maskintillverkare följa komponenter hela vägen från produktion till användning och tillbaka, analysera slitage och avgöra vilka delar som kan renoveras.

Ett exempel är elektronikprodukter som får en andra livscykel när data visar vilka komponenter som kan återanvändas i nya produkter.

Resultatet blir tydligt. Lägre resursuttag, minskade utsläpp och nya intäktsströmmar i form av service, reservdelar och längre produktlivslängd.

Hållbarhet som konkurrensfördel

Det här handlar inte om idealism, utan om affärslogik. Tillverkningsföretag som lyckas förena hållbarhet och lönsamhet bygger konkurrensfördelar som ingen lagstiftning kan tvinga fram.

Det är de företag som kan bevisa för sina kunder att deras lösningar faktiskt sänker utsläppen, samtidigt som resultatet stärks, som sätter standarden för hela branschen.

När kraven från både marknad och samhälle ökar, blir de också de enda aktörer som på sikt kommer att klara omställningen.

Så möjliggörs omställningen

Tekniken för att möjliggöra detta skifte är redan här.

Med hjälp av data och AI kan tillverkare förutse var resurser riskerar att gå förlorade, identifiera vilka led i leveranskedjan som bromsar utvecklingen, och se var en förändring ger störst effekt.

Men tekniken i sig förändrar ingenting. Det är först när insikterna omsätts i affärsmodeller och partnerskap med kunderna som resultatet blir verkligt.

När man tar rollen som systemförändrare flyttas hållbarheten från marginalen till kärnan. Det är så vi bygger framtidens fabriker. 
 
Ann-Kristin Sander
Nordenchef på IFS 

