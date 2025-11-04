SSAB bromsar in Finland-planerna på obestämd framtid och sänker de totala investeringarna med sju miljarder kronor. Vd Johnny Sjöström erkänner att bolaget lagt för stor vikt vid klimatargument.
SSAB backar från gröna löften – skjuter upp verket
På tisdagen meddelade SSAB (börskurs SSAB) att omställningen i finska Brahestad skjuts upp tills Luleåverket står klart 2029.
Planen justeras också ned från en kostsam minimill till en billigare ljusbågsugn, samma modell som används i Oxelösund. De totala strategiska investeringarna sjunker från 70 miljarder kronor till 63 miljarder, skriver EFN.
Beslutet hänger ihop med brist på järnsvamp. SSAB kan driva de svenska verken enbart på skrot, enligt uppgifter till EFN, men Brahestad kräver alternativ råvaruförsörjning.
Gruvbolaget LKAB, som skulle bygga ett järnsvampsverk i Gällivare, har fortfarande inte fattat något investeringsbeslut.
Aktien föll – men bankerna applåderade
SSAB:s aktie backade 4,6 procent på tisdagsmorgonen. Samtidigt hyllar analytikerna på Danske Bank och Barclays att investeringstakten bromsas in.
Enligt den förstnämndes beräkningar motsvarar justeringen sju kronor per aktie – omkring tolv procent av börskursen.
”Det borde driva aktien högre i dag”, skriver banken enligt EFN.
Dyra renoveringskostnader
Nedtrappningen i Finland beror delvis på osäkerhet kring EU:s framtida koldioxidregler.
Flera medlemsländer har bromsat planerna på högre avgifter för utsläpp, vilket undergräver affärskalkylen för investeringar som bygger på dyra koldioxidpriser.
SSAB:s vd Johnny Sjöström betonar att satsningen handlar om mer än klimatet. Maskinparken är gammal och kräver investeringar oavsett, förklarade han i samband med bolagets kvartalsrapport i oktober.
Dessutom skulle det kosta över 20 miljarder kronor att renovera det gamla Luleåverket, skriver Dagens Industri.
Distanserar sig från Stegra
Sjöström vill också tydligt markera skillnad mot konkurrenten Stegra, vars djupa finansieringsproblem uppmärksammats i media på sistone.
”För vår del så tycker vi att det kanske inte riktigt är rättvist att jämföra med Stegra”, säger han till TT.
EU:s planerade höjda tullar mot kinesiskt stål kan också ge branschen ny luft. Sjöström kallar åtgärden ”helt nödvändig”, och menar att den kommer få ”en väldigt positiv inverkan på priserna”.
Miljardbelopp till elektrifiering
Parallellt fortsätter SSAB att ta emot offentligt stöd.
I oktober beviljades bolaget 314 miljoner kronor från Industriklivet för elektrifiering av efterbehandlingsprocesser i Luleå.
Tillsammans med tidigare stöd på 1,45 miljarder kronor rullar projekten vidare – bara inte längre med klimatet som främsta argument.
Realtids redaktionschef. Journalist med över tio års erfarenhet. Tidigare på bland annat Aftonbladet, Omni och Dagens Nyheter.
