SSAB backar från gröna löften – skjuter upp verket

På tisdagen meddelade SSAB (börskurs SSAB) att omställningen i finska Brahestad skjuts upp tills Luleåverket står klart 2029.

Planen justeras också ned från en kostsam minimill till en billigare ljusbågsugn, samma modell som används i Oxelösund. De totala strategiska investeringarna sjunker från 70 miljarder kronor till 63 miljarder, skriver EFN.

Beslutet hänger ihop med brist på järnsvamp. SSAB kan driva de svenska verken enbart på skrot, enligt uppgifter till EFN, men Brahestad kräver alternativ råvaruförsörjning.

Gruvbolaget LKAB, som skulle bygga ett järnsvampsverk i Gällivare, har fortfarande inte fattat något investeringsbeslut.

Aktien föll – men bankerna applåderade

SSAB:s aktie backade 4,6 procent på tisdagsmorgonen. Samtidigt hyllar analytikerna på Danske Bank och Barclays att investeringstakten bromsas in.

Enligt den förstnämndes beräkningar motsvarar justeringen sju kronor per aktie – omkring tolv procent av börskursen.

”Det borde driva aktien högre i dag”, skriver banken enligt EFN.