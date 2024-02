Christian Von Koenigsegg vann EY Entrepreneur of The Year

Under torsdagskvällen utsågs sportbilspionjären Christian Von Koenigsegg, grundare och vd för Koenigsegg Automotive AB, till Sveriges främsta entreprenör vid den nationella finalen av EY Entrepreneur Of The Year. Han fick utmärkelsen på regional nivå redan 2014 men den här gången blir han Sveriges representant i världsfinalen i Monaco. Även priserna Entrepreneurial Winning Women, Young Entrepreneurship Of The Year och Best International Growth samt hedersutmärkelsen Social Entrepreneurship Award delades ut.

Den 28:e upplagan av entreprenörsutmärkelsen EY Entreprener Of The Year i Sverige avgjordes under torsdagen i Blå hallen i Stockholms stadshus. Vinnaren Christian Von Koenigsegg från Koenigsegg Automotive AB utsågs av en extern oberoende jury och kommer få representera Sverige i världsfinalen i juni.

Christians vision har sedan starten varit att skapa ett svenskt sportbilsmärke och att introducera miljötänket i sportbilsbranschen. Koenigsegg blev det första företaget i världen som tillverkade en sportbil som kan köras på miljöbränslet E85. I dag producerar bolaget endast bilar på beställning. Nästan alla komponenter i bilarna tillverkas och utvecklas i Ängelholm. Varje bil tar cirka fyra månader att bygga, vilket gör att antalet bilar på marknaden är få. Trots detta är Koenigsegg känt över hela världen och bolaget fortsätter att satsa på utveckling av sin teknik och specialkomponenter.

– Christian exemplifierar helt klart essensen av entreprenörskap, vilket inte bara handlar om att sälja in en idé, utan också att genomföra den. Han har skapat en världskänd hubb i Ängelholm och kan nu visa på en signifikant orderstock trots omvärldens utmaningar och branschens intensiva konkurrens. Jag är otroligt imponerad av hans driv och den enorma uthållighet som krävts, säger Jonas Eriksson, juryordförande för EY Entrepreneur Of The Year.

Juryns motivering för Christian Von Koenigsegg, vinnare av huvudpriset EY Entrepreneur Of The Year 2023 löd: Med en unik uthållighet, tålamod och förmåga att titta in i framtiden har pristagaren – trots avsaknad av såväl erfarenhet som startkapital – visat upp den starkaste av viljor. Trots en del motgångar, utmaningar och uppförsbackar på vägen har vår pristagare hållit sig på banan, och idag går färden framåt mer stabilt och rakare än någonsin tidigare. Med ett brinnande intresse för sin produkt och en stark tro på att ”göra det omöjliga möjligt” har entreprenören skapat en innovativ nisch i en bransch som domineras av stora, globala jättar. Varumärket lockar idag medarbetare från hela världen till fabriken. Med mottot ”NO fear of failure” finns det inget som kan stoppa den här entreprenörens framfart.

– Christian Von Koenigsegg är en unik entreprenör som genom åren inspirerat många att våga satsa på sina drömmar. Vi är stolta över att han nu kommer representera Sverige i EY World Entrepreneur Of The Year, jag ser fram emot att följa hans resa framåt, säger Carlos Esterling, ansvarig för EY Entrepreneur Of The Year.

Under finalkvällen i stadshuset delades det även ut tre kategoripriser

Entrepreneurial Winning Women gick till Julia Haglöf, vd för det anrika företaget inom bärutrustning Sacci AB från Borlänge. Juryns motivering löd: Vinnaren har gjort en resa som kanske har överraskat alla – förutom sig själv. För att tro på sig själv, en stor portion mod, nyfikenhet och oräddhet krävdes när hon för några år sedan tog sig an den uppgift som hon idag sköter med bravur. Blandar man ett gammalt bolag med en yngre entreprenör och ett sinne som ser enbart möjligheter, då kom framgångarna – även om man kan ärva en gammal affärsidé som en tung ryggsäck.Som pristagaren själv utryckte det: jag gjorde det med mod, tid och ett jäkla driv.

Young Entrepreneurship Of The Year gick till Tobias Ericson från Täby, som genom sitt bilintresse startade företaget för bilvårdsprodukter Tershine AB. Juryns motivering löd: Denna entreprenör har byggt ett bolag som har vuxit fram ur spirande inspiration – med en glänsande affärside sprungen ur föräldrarnas kök och garagre. Med hållbarhet i fokus för både produktutveckling och produktion ser man en ökad kundefterfrågan medan man lyckas skapa ett varumärke som närmast nått kultnivå. Med vind i ryggen skapas ständigt nya produkter – och med möjlighet för att skapa många nya marknader på ett nytt och hållbart sätt.

SEB delade ut priset Best International Growth till Carl Hörberg, 84codes AB från Ottsjö i Åre, som har grundat det globala molntjänstföretaget, där juryns motivering löd: Vinnaren av Best Intertnational growth började sin entreprenörsbana i de unga tonåren. Genom att både förstå kundernas behov och möjligheten som skapas genom stora datamängder och moln lösningar, har den här entreprenören byggt ett internationellt bolag från start i en nischmarknad. Genom strategin att tänka globalt redan från starten så kommer 98% av omsättningen från utländska kunder och företaget har ökat omsättningen hela fyragånger under de senaste fem åren. Allt medan man byggt ett bolag med inspirerande kultur där man kan jobba var i världen där det passar en bäst och 40% av de anställda är kvinnor – unikt inom IT branschen.

Även hederspriset Social Entrepreneurship Award delades ut av EY under kvällen. I år gick priset till Saleh Karrani, Shafik Muwanga och Ali Khalil, som tillsammans grundat företaget Miljonbemanning. Se gärna intervjun med dem i RealtidTV här nedanför!

Extern oberoende jury utsåg vinnarna

I den nationella finalen utsågs vinnarna i alla kategorier av en extern oberoende jury som bestod av ordförande Jonas Eriksson och jurymedlemmar Anna Mossberg, Azita Shariati, Claes Dinkelspiel, Hélène Barnekow, Håkan Roos, Pär Svärdson, Claes Dinkelspiel, Thomas Karlsson och Åsa Hedin.

