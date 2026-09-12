Cederlöf och Kristensson lägger skulden på varandra i rättegången mot personer med koppling till Rekonstruktionsgruppen och Vila Redovisning. Kristensson medger att han hjälpte till att beskriva Cederlöf som jurist. Ett examensbevis från Cypern togs fram.
RG-rättegången: Kristensson medger att han hjälpte till att frisera RG-vd:ns cv
Rättegången mot sex personer med koppling till Rekonstruktionsgruppen och Vila Redovisning pågår i Stockholms tingsrätt. Åtalet omfattar penningtvätt, skattebrott och grova bokföringsbrott. Samtliga sex åtalade nekar till brott.
Förhören har blottlagt en djup konflikt mellan Rekonstruktionsgruppens Viktor Cederlöf och rådgivaren Mikael Kristensson. De lägger båda ansvaret på varandra.
Cederlöf har tidigare sagt att han drev Rekonstruktionsgruppen på egen hand. Nu säger han i rätten att Kristensson bestämde vad som skulle betalas och att det alltid var Kristensson som gav instruktioner.
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Medger hjälp med CV
Kristensson medger, enligt DI:s rapportering, att han hjälpte till att beskriva Cederlöf som jurist i affärssammanhang. Ett examensbevis från Cypern togs också fram. Enligt Kristensson lät det bra, eftersom jurist inte är en skyddad titel.
Han uppger också att han själv startade Rekonstruktionsgruppen, men valde bort ägarskap och styrelseinflytande för att i stället vara rådgivare. Han förklarar det med att han ville kunna leva ett friare liv och inte arbeta dygnet runt, och hävdar att han därför inte hade någon beslutanderätt.
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Åtal om 116 miljoner
Åklagarna anser att bristerna i bokföringen är så omfattande att den samlade omsättningen på 116 miljoner kronor mellan 2021 och 2025 ligger till grund för åtalet om grovt bokföringsbrott.
Åtalet omfattar bland annat falska fakturor, oklara pengaströmmar och fastighetsaffärer.
Åklagarna menar att Kristensson styrde verksamheten i kulisserna och fick ut flera miljoner kronor svart.
Kristensson tillbakavisar bilden och menar att åklagarna har låtit sig vilseledas av DI:s granskning av Rekonstruktionsgruppen från 2024.
RG gick i konkurs
Som Realtid tidigare har skrivit om försattes Rekonstruktionsgruppen i konkurs i juni 2025. Bolaget hade då omkring 43 miljoner kronor i skulder.
Redan hösten 2024 avslöjade DI att Rekonstruktionsgruppen hade satt i system att kontakta företag med stora skatteanstånd och föreslå planerade konkurser. Upplägget riskerade att lämna staten med obetalda skatteskulder. DI beskrev Mikael Kristensson som den som styrde verksamheten bakom kulisserna.
Kristenssons försvarare Thomas Bodström ifrågasätter åklagarnas bild och säger att slarv med kvitton inte automatiskt innebär att någon är skyldig till bokföringsbrott.
Om rätten ändå skulle komma fram till att brott har begåtts menar Kristensson och hans försvarare att ansvaret i så fall i hög grad ligger på Viktor Cederlöf.
År 2025 beslutade Länsstyrelsen om en sanktionsavgift på 1,5 miljoner kronor mot bolaget för brister i arbetet mot penningtvätt.
Rättegången fortsätter
Rättegången i Stockholms tingsrätt fortsätter till slutet av september. Under de återstående förhandlingarna ska rätten bland annat ta ställning till de åtalades olika roller och ansvar.
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