RG-rättegången: Kristensson medger att han hjälpte till att frisera RG-vd:ns cv

Rättegången mot sex personer med koppling till Rekonstruktionsgruppen och Vila Redovisning pågår i Stockholms tingsrätt. Åtalet omfattar penningtvätt, skattebrott och grova bokföringsbrott. Samtliga sex åtalade nekar till brott.

Förhören har blottlagt en djup konflikt mellan Rekonstruktionsgruppens Viktor Cederlöf och rådgivaren Mikael Kristensson. De lägger båda ansvaret på varandra.

Cederlöf har tidigare sagt att han drev Rekonstruktionsgruppen på egen hand. Nu säger han i rätten att Kristensson bestämde vad som skulle betalas och att det alltid var Kristensson som gav instruktioner.

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Medger hjälp med CV

Kristensson medger, enligt DI:s rapportering, att han hjälpte till att beskriva Cederlöf som jurist i affärssammanhang. Ett examensbevis från Cypern togs också fram. Enligt Kristensson lät det bra, eftersom jurist inte är en skyddad titel.

Han uppger också att han själv startade Rekonstruktionsgruppen, men valde bort ägarskap och styrelseinflytande för att i stället vara rådgivare. Han förklarar det med att han ville kunna leva ett friare liv och inte arbeta dygnet runt, och hävdar att han därför inte hade någon beslutanderätt.

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