"Tydlig betydelse för Sverige": Wallenberg om Stegra

Wallenberg Investments har ingått en principöverenskommelse med Stegra samt nya och befintliga aktieägare och långivare om finansieringsrundan, som ska möjliggöra färdigställandet av det storskaliga gröna stålverket i Boden.

Konsortiet, som utöver Wallenberg Investments inkluderar Temasek och IMAS, åtar sig att investera 250 miljoner euro i eget kapital.

”Detta är ett industriprojekt av tydlig betydelse för Sverige. Baserat på vår grundliga utvärdering ser vi en kommersiellt genomförbar väg framåt. Samtidigt är detta ett stort och komplext åtagande, och framgången kommer att ligga i exekveringen. Med beaktande av detta går vi in i arbetet framåt med en vilja att vara djupt engagerade”, säger Marcus Wallenberg, styrelseordförande för Wallenberg Investments i ett pressmeddelande.

Blir störst i Stegra

Wallenbergsfären väntas bli den dominerande ägaren i Stegra och ta över ordförandeposten i bolaget. Riskkapitalbolaget Altor, som initierade kontakten med Wallenbergsfären, väntas behålla sin andraplats på ägarlistan.

Utöver det nya kapitalet frigörs nära tio miljarder kronor i redan avtalade lån som legat frysta sedan årsskiftet. Totalt ger det Stegra tillgång till omkring 25 miljarder kronor.

ANNONS

Håkan Buskhe nomineras som styrelseledamot och Leif Johansson som styrelseordförande efter att finansieringen genomförts. Avtal väntas tecknas i slutet av april och genomförandet beräknas ske i juni 2026.

Dramatiska turer i Stegra

Bakgrunden till räddningsaktionen är dramatisk.

I februari framkom att Stegra var skyldig entreprenörer hundratals miljoner kronor i obetalda fakturor, och byggarbeten i Boden pausades.

Grundaren Harald Mix väntas bli kraftigt utspädd och ska enligt uppgifter inte ha deltagit i utformningen av den nya ägarstrukturen.