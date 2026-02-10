Så har Saab förändrat Investor

Det visar en genomgång som Avanzas börstidning Placera har gjort.

Läs även: Efter starkt 2025: ”Så här ser våra fyra största aktie-bet ut just nu” – Realtid

Investor passerade drömgräns 2025

Investor (börskurs Investor), Sveriges mest ägda aktie med nära 700 000 delägare, har haft ett par sagolika år bakom sig på börsen.

Vid årsskiftet stod det klart att de för 15 året på raken slog index och tidigare i höstats passerade portföljvärdet drömgränsen 1000 miljarder.

”Det är förstås en trevlig milstolpe och det var glädjande att vårt substansvärde växte med 7 procent i kvartalet. Vi är glada, men aldrig nöjda”, sa vd Christian Cederholm i en kommentar till realtid då.

Men även om helheten växer så förändras Investor också ”under motorhuven”.