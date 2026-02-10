På mindre än fem år Investors innehav i Saab mer än tiodubblats. Det har gjort många småsparare rika – men också starkt bidragit till att skifta balansen i Wallenbergarnas investmentbolag som helhet.
Så har Saab förändrat Investor
Det visar en genomgång som Avanzas börstidning Placera har gjort.
Läs även: Efter starkt 2025: ”Så här ser våra fyra största aktie-bet ut just nu” – Realtid
Investor passerade drömgräns 2025
Investor (börskurs Investor), Sveriges mest ägda aktie med nära 700 000 delägare, har haft ett par sagolika år bakom sig på börsen.
Vid årsskiftet stod det klart att de för 15 året på raken slog index och tidigare i höstats passerade portföljvärdet drömgränsen 1000 miljarder.
”Det är förstås en trevlig milstolpe och det var glädjande att vårt substansvärde växte med 7 procent i kvartalet. Vi är glada, men aldrig nöjda”, sa vd Christian Cederholm i en kommentar till realtid då.
Men även om helheten växer så förändras Investor också ”under motorhuven”.
Från 55 till 65 procent
”Investors portfölj har under de senaste åren genomgått en tydlig strukturell förskjutning där industrisegmentet tagit en alltmer dominerande plats”, skriver Placera och konstaterar;
”Vid ingången av 2019 utgjorde industrin 55 procent av det totala portföljvärdet. Den siffran har i dag klättrat till nästan 65 procent”.
Wallenbergs superdator snart klar: ”Bygger något världsunikt”
Wallenbergsfärens nya Sferical AI ska starta sin superdator redan före sommaren – med Nvidias senaste teknik och industrin i centrum.
En starkt bidragande orsak till detta är som sagt värdeexplosionen i Saab (börskurs Saab);
”Mellan slutet av 2021 och början av 2026 har värdet på Investors försvarsinnehav mer än tiodubblats, från 9,4 miljarder kronor till 109 miljarder kronor”.
ABB störst
Däremot är det inte så många andra nyinvesteringar som har gjorts, utan det är som sagt existerande portföljbolag som har växt på.
Största innehavet i dag, med 18 procent av Investors totala värde, är ABB (börskurs ABB) med 18 procent.
Därefter följer Atlas Copco (börskurs Atlas Copco) med 14 procent och Saab som lyckats klättra upp till en tredjeplats med 9 procent.
Investors aktie är hittills upp 10,6 procent i år.
Läs även: Sveriges små börsvinnare kan göra stor comeback i år – Realtid
Bevakar börs, fonder och sparande. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag. Ansvarig för artikelserien Veckans börsprofil på Realtids systertidning Dagens PS.
