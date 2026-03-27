Kriget mellan USA och Iran riskerar att få allvarliga ekonomiska konsekvenser, både globalt och på hemmaplan i USA. Det varnar den amerikanska senatorn Elizabeth Warren för.
Warren: Kriget är ett slag i magen för ekonomin
Enligt Elizabeth Warren har konflikten redan lett till kraftiga störningar på energimarknaden, inte minst genom att Hormuzsundet i praktiken stängts.
Missa inte: Ny gaskris väntar – priserna kan rusa inför sommaren. Dagens PS
Det har drivit upp oljepriserna i den snabbaste takten sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina 2022. I USA har bensinpriset stigit till nära 4 dollar per gallon, vilket enligt Warren kan innebära uppemot 750 dollar i ökade kostnader för ett genomsnittligt hushåll under året. Det skriver hon i en analys för Financial Times.
Hela ekonomin drabbas
De högre energipriserna spiller över på hela ekonomin.
Transportkostnader stiger, vilket driver upp priser på allt från livsmedel till kläder, samtidigt som kostnader för uppvärmning och el ökar.
Läs även: Iran säger nej till USA – så påverkas din ekonomi. Dagens PS
Även flygbolag har börjat föra över ökade bränslekostnader till konsumenterna.
Sammantaget riskerar detta att förvärra en redan ansträngd situation för många hushåll, där fler tvingas minska konsumtionen eller skjuta upp vård.
Minskar utrymmet för räntesänkningar
Samtidigt ökar trycket på den amerikanska centralbanken.
Den stigande inflationen minskar utrymmet för räntesänkningar, och osäkerheten får investerare att kräva högre avkastning på statspapper, vilket i sin tur driver upp bolåneräntor och andra lånekostnader.
Missa inte: ”Robust att ligga kvar” – men inflationen skrämmer Riksbanken. Realtid
Konflikten påverkar även Europa. I Tyskland, Europas största ekonomi, riskerar tillväxten att halveras till omkring 0,5 procent i ett scenario, enligt interna beräkningar.
I ett ännu mer negativt scenario kan tillväxten falla till så lågt som 0,2 procent om kriget förvärras eller drar ut på tiden.
Bakslaget kommer efter en period där den tyska ekonomin visat tecken på återhämtning. Nu hotar stigande energi- och råvarupriser att slå mot industrin och förvärra risken för avindustrialisering, enligt bedömningar från det tyska konjunkturinstitutet IMK.