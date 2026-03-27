Warren: Kriget är ett slag i magen för ekonomin

Enligt Elizabeth Warren har konflikten redan lett till kraftiga störningar på energimarknaden, inte minst genom att Hormuzsundet i praktiken stängts.

Det har drivit upp oljepriserna i den snabbaste takten sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina 2022. I USA har bensinpriset stigit till nära 4 dollar per gallon, vilket enligt Warren kan innebära uppemot 750 dollar i ökade kostnader för ett genomsnittligt hushåll under året. Det skriver hon i en analys för Financial Times.

Hela ekonomin drabbas

De högre energipriserna spiller över på hela ekonomin.

Transportkostnader stiger, vilket driver upp priser på allt från livsmedel till kläder, samtidigt som kostnader för uppvärmning och el ökar.

Även flygbolag har börjat föra över ökade bränslekostnader till konsumenterna.

Sammantaget riskerar detta att förvärra en redan ansträngd situation för många hushåll, där fler tvingas minska konsumtionen eller skjuta upp vård.