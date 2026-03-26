Konflikten i Mellanöstern riskerar att slå hårt mot Europas största ekonomi. Tyska myndigheters interna beräkningar pekar på att årets tillväxt kan halveras till bara 0,5 procent i ett värsta scenario.
Tysklands tillväxt kan halveras av Irankriget
Ännu i början av året fanns hopp om att Tyskland äntligen skulle lämna den utdragna stagnationen bakom sig.
Det massiva infrastrukturpaketet på runt 500 miljarder euro och lättnader i skuldreglerna för försvarsutgifter hade börjat ge effekt, och flera indikatorer pekade uppåt.
Kriget vände på steken
Men kriget i Iran har snabbt förändrat bilden. Tyska myndigheters interna beräkningar visar att BNP-tillväxten i värsta fall kan landa på bara 0,5 procent i år, ned från den officiella prognosen på 1 procent, rapporterar Bloomberg.
I ett mildare scenario, där olje- och gaspriserna ligger kvar på nuvarande nivåer de kommande veckorna, bedömer man tillväxten till 0,6–0,7 procent.
Kan bli värre
Konjunkturinstitutet IMK presenterade på torsdagen ännu mörkare siffror. Enligt IMK:s riskscenario kan tillväxten i år stanna vid blygsamma 0,2 procent om konflikten drar ut på tiden eller eskalerar, rapporterar Reuters. Så sent som i februari övervägde institutet att höja sin prognos.
”De ekonomiska effekterna av kriget spolierar nu åtminstone delvis det, och kan i värsta fall förstärka risken för avindustrialisering i Tyskland”, säger IMK:s chef Sebastian Dullien till Reuters.
I sitt huvudscenario räknar IMK med en tillväxt på 0,9 procent, under förutsättning att kriget inte varar längre än sommaren och att energipriserna faller tillbaka. Inflationen väntas i det fallet landa på 2,4 procent i år, men kan stiga till 3,1 procent om krisen förvärras.
Svag konjunktur redan innan kriget
Signalerna var svaga redan innan krigets fulla effekter syntes i statistiken. Tyska industriorder rasade med 11,1 procent i januari jämfört med månaden före, enligt statistikmyndigheten Destatis, betydligt sämre än de 4,5 procent som analytiker hade räknat med.
Samtidigt sjönk industriproduktionen med 0,5 procent, mot en väntad uppgång på 1 procent.
Commerzbanks chefekonom Jörg Krämer har varnat för att Tysklands tillväxtprognos nästan kan halveras om oljepriset håller sig ovanför 100-dollarsstrecket i flera månader, skriver Bloomberg.
Kan orsaka politiska problem
För koalitionsregeringen under förbundskansler Friedrich Merz innebär den svagare tillväxten ett allvarligt problem.
Lägre tillväxt ger lägre skatteintäkter, samtidigt som regeringen behöver spara 20 miljarder euro i sin kärnbudget nästa år och 60 miljarder euro 2028.
Internt har diskussioner inletts om en möjlig höjning av momsen från 19 till minst 21 procent, ett kontroversiellt steg som skulle bryta Merz vallöfte om att inte höja skatterna.
Samtidigt stärks högerpopulistiska Alternative für Deutschland i opinionen, med frustrationen över den ekonomiska situationen som bränsle.
Partiet ligger numera jämsides med Merz konservativa i mätningarna, och regionala val i östra Tyskland senare i år kan ge partiet makten i ett delstatsland för första gången.