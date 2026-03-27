Ny gaskris väntar – priserna kan rusa inför sommaren

De europeiska gaspriserna har stigit snabbt under mars.

Det ledande riktmärket, nederländska TTF, har ökat med omkring 70 procent på bara några veckor, från cirka 38 till över 50 euro per megawattimme, skriver Euronews.

Uppgången drivs i hög grad av konflikten kring Iran, som har påverkat energiflöden genom Hormuzsundet och slagit ut delar av produktionen i Persiska viken.

Låga nivåer i gaslagren

Samtidigt är Europas beredskap svag. Gaslagren ligger runt 28 procent av kapaciteten, den lägsta nivån för årstiden sedan 2022.

Priset på gas ökar just när Europa behöver fylla på lagren. (Foto: AP/TT)

I vissa länder är situationen ännu mer ansträngd. I Nederländerna är lagren nere på omkring 6 procent . En kall vinter och lägre inflöden av gas har snabbt tömt reserverna.

Konsekvensen är att Europa nu måste fylla på sina lager under våren och sommaren, en process som riskerar att bli både dyr och svår.