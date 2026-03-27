Europa står inför ett nytt energitest när gaspriserna stiger kraftigt samtidigt som lagernivåerna är ovanligt låga. Kombinationen av geopolitisk oro i Mellanöstern, skadad energiinfrastruktur och hårdnande global konkurrens om flytande naturgas (LNG) skapar en allt mer pressad situation inför nästa vinter.
Ny gaskris väntar – priserna kan rusa inför sommaren
De europeiska gaspriserna har stigit snabbt under mars.
Det ledande riktmärket, nederländska TTF, har ökat med omkring 70 procent på bara några veckor, från cirka 38 till över 50 euro per megawattimme, skriver Euronews.
Uppgången drivs i hög grad av konflikten kring Iran, som har påverkat energiflöden genom Hormuzsundet och slagit ut delar av produktionen i Persiska viken.
Låga nivåer i gaslagren
Samtidigt är Europas beredskap svag. Gaslagren ligger runt 28 procent av kapaciteten, den lägsta nivån för årstiden sedan 2022.
I vissa länder är situationen ännu mer ansträngd. I Nederländerna är lagren nere på omkring 6 procent . En kall vinter och lägre inflöden av gas har snabbt tömt reserverna.
Konsekvensen är att Europa nu måste fylla på sina lager under våren och sommaren, en process som riskerar att bli både dyr och svår.
Måste köpa till höga priser
Normalt sker påfyllningen när priserna är låga, men den prissättningslogiken har brutits. Hög efterfrågan globalt, särskilt från Asien, gör att sommarpriserna inte längre ger samma incitament att lagra gas, skriver New York Times.
Dessutom har konflikten i Mellanöstern slagit direkt mot utbudet.
Skador på Qatars stora LNG-anläggning i Ras Laffan har tagit bort omkring 17 procent av landets exportkapacitet under flera år, skriver Oilprice.com.
Samtidigt har transporter genom Hormuzsundet begränsats, vilket tvingar omdirigering av leveranser och minskar tillgången på världsmarknaden.
Analytiker varnar nu för att priserna kan stiga ytterligare. Standard Chartered bedömer att europeiska gaspriser kan nå över 80 euro per megawattimme, och i vissa scenarier ännu högre, om konflikten drar ut på tiden.
Goldman Sachs ser en möjlig sommartopp nära 90 euro, medan mer pessimistiska prognoser pekar på nivåer över 100 euro.
Förhoppningsvis inte värre än 2022
Trots det bedöms situationen inte nödvändigtvis bli lika extrem som under energikrisen 2022, då priserna sköt över 300 euro per megawattimme. En viktig skillnad är att Europa har diversifierat sin energimix och byggt ut både LNG-import och förnybar energi.
Men riskerna är betydande, särskilt för ekonomin. Högre energipriser väntas driva upp inflationen i euroområdet igen, samtidigt som tillväxten bromsar.
Prognoser pekar på att inflationen kan stiga till nära 3 procent under 2026, vilket kan tvinga centralbanken att höja räntorna trots svag konjunktur.
För hushåll och företag innebär det ökade kostnader, medan regeringar ställs inför svåra avvägningar mellan stödåtgärder och inflationsbekämpning.
Europa har blivit mindre beroende av rysk gas, men är fortfarande sårbart för globala chocker.