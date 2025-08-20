Wall Street-experter: Altman har fel om bubblan

OpenAI:s vd Sam Altman har sällat sig till en kör av röster som varnar för att den pågående AI-boomen har drag av en klassisk finansbubbla.

I en intervju med The Verge liknade han stämningen vid 1990-talets dotcom-yra.

Men när Wall Street-experter får säga sitt är bilden en annan, skriver Fortune.

Ser inte hotet

Altmans poäng var att företag med minimala resurser kunde värderas till skyhöga nivåer under IT-bubblan.

Nu syns samma dynamik. Det riskerar att drabba investerare hårt när verkligheten hinner ikapp, även om han samtidigt framhåller att teknologins långsiktiga betydelse är obestridlig.

Även startups som släpper nya AI-appar kan få höga värderingar. (Foto: Katie Adkins/AP/TT).

Men i den amerikanska finansbranschen är tonen annorlunda. Flera framträdande analytiker och strateger ser inga tecken på att den snabba expansionen inom artificiell intelligens skulle vara ett hot mot marknaden.

Snarare betonar de att utvecklingen markerar början på en längre tillväxtfas.

