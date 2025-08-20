Bubbla eller tillväxtmotor? Trots AI-gurun Sam Altmans uttalanden är Wall Street övertygat om att AI-värderingarna inte är uppblåsta.
Wall Street-experter: Altman har fel om bubblan
OpenAI:s vd Sam Altman har sällat sig till en kör av röster som varnar för att den pågående AI-boomen har drag av en klassisk finansbubbla.
I en intervju med The Verge liknade han stämningen vid 1990-talets dotcom-yra.
Men när Wall Street-experter får säga sitt är bilden en annan, skriver Fortune.
Ser inte hotet
Altmans poäng var att företag med minimala resurser kunde värderas till skyhöga nivåer under IT-bubblan.
Nu syns samma dynamik. Det riskerar att drabba investerare hårt när verkligheten hinner ikapp, även om han samtidigt framhåller att teknologins långsiktiga betydelse är obestridlig.
Men i den amerikanska finansbranschen är tonen annorlunda. Flera framträdande analytiker och strateger ser inga tecken på att den snabba expansionen inom artificiell intelligens skulle vara ett hot mot marknaden.
Snarare betonar de att utvecklingen markerar början på en längre tillväxtfas.
”Kommer driva på en tjurmarknad”
Dan Ives på analysfirman Wedbush menar att den omfattande kapitalanskaffningen och de massiva investeringarna i infrastruktur är kännetecken för ett tidigt skede i en teknologisk revolution.
Han ser snarare paralleller till mitten av 1990-talet, då internet började ta fart, än till de överhettade åren strax före kraschen vid millennieskiftet.
”AI-revolutionen kommer att driva på en tjurmarknad under de kommande två till tre åren åtminstone”, är hans analys.
Ändrar inte sin exponering
Liknande bedömningar görs av Richard Saperstein, investeringschef på Treasury Partners. Han framhåller att de största teknikbolagen – Microsoft, Amazon, Alphabet och Meta – inte bara driver marknaden framåt.
De bygger också på starka kassaflöden, växande global närvaro och strukturella medvindar som gynnar fortsatt expansion. I hans ögon talar allt för att investerare bör förbli tungt exponerade mot amerikanska storbolag inom tech.
Satsar ännu mer
Företagens senaste kvartalsrapporter stärker den bilden. Jättarna har överträffat förväntningarna och samtidigt höjt sina prognoser för investeringar i AI-infrastruktur.
OpenAI är inget undantag, med planer på enorma satsningar på datacenter för att möta efterfrågan.
Det finns många som menar att investerare riskerar att blanda ihop teknikens framtida betydelse med hur det kommer att gå för enskilda bolag.
Finns belackare
Vissa, som Apollo Globals chefsekonom Torsten Slok, går så långt som att hävda att dagens värderingar är ännu mer ansträngda än under 1990-talets toppår.
Men på Wall Street är bilden ändå att det handlar om en långsiktig tillväxtmotor snarare än en bubbla.
