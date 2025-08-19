Realtid
Realtid.se
Marknader

USA:s AI-boom får resten av ekonomin att sacka efter

ai
Nvidias vd Jensen Huang är en av AI-boomens portalfigurer och tillhör också de som har gjort de mest optimistiska framtidsscenariona. (Foto: Julia Demaree Nikhinson/AP/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 19 aug. 2025Publicerad: 19 aug. 2025

AI driver en allt större del av USA:s tillväxt. Många menar att AI-boomen bara är av godo – andra höjer ett varningens finger.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

I staden Ashburn i norra Virginia reser sig rader av enorma datacenter. Området har blivit navet för den infrastruktur som driver utvecklingen av artificiell intelligens.

Denna hunger efter energi och kapital får många att tro på en framtid av tillväxt, men det finns också de som vill lyfta fram nackdelarna.

När AI-boomen utgör en allt större del av den amerikanska ekonomin ökar riskerna om något går fel, skriver The Economist.

Missa inte: Kan AI rädda USA från skuldberget – eller orsaka nya kriser? Realtid

Står för en stor del av tillväxten

Trots höga räntor och handelspolitiska störningar fortsätter investeringar i AI att öka i rekordfart. Under det senaste året har omkring en sjättedel av USA:s BNP-tillväxt kommit från investeringar i dator- och kommunikationsutrustning, inklusive halvledare och datacenter.

När även investeringar i elnätet och immateriella rättigheter från mjukvara räknas in uppskattas AI-sektorns bidrag till tillväxten till hela 40 procent.

USA:s president Donald Trump har gjort flera satsningar på AI. (Foto: Julia Demaree Nikhinson/AP/TT.
ANNONS

Det är en anmärkningsvärd siffra för en bransch som bara står för en bråkdel av den totala ekonomin.

Till skillnad från många traditionella investeringsboomar finansieras inte expansionen enbart med vinster och kassaflöden. Även de största teknikbolagen tvingas nu låna för att möta den massiva efterfrågan på datakraft.

Missa inte: Svensk AI-upptäckt hjälper forskare. Dagens PS

ANNONS

Senaste nytt

Fredrik Lundberg
Spela klippet
Realtid Partner

Relevance fortsätter att växa: "Börjar få fäste"

14 aug. 2025
magisk
Spela klippet
Realtid Partner

Magisk sommarkväll med Jöback – nu hemma i din soffa

14 juli 2025
relevance
Spela klippet
Realtid Partner

Relevance spränger tillväxtmålen – trots tuff mediemarknad

30 maj 2025

Större entusiasm än vid internetboomen

Många företag och investerare tror att AI på kort tid kommer att skapa en ny våg av produktivitet och tillväxt, vilket gör att kostnader för räntor och energi ses som mindre problematiska.

Projekt i gigawatt-klass – motsvarande elförbrukningen i en mindre stad – planeras i snabb takt.

Likheterna med 1990-talets internetboom är tydliga, men entusiasmen kring AI är ännu större.

Där nätets genombrott i första hand handlade om kommunikation och information betraktas dagens AI som en potentiell motor för omfattande automatisering och accelererad ekonomisk expansion.

ANNONS

Missa inte: Trög start för USA:s jättesatsning på AI. Realtid

Färre bostäder byggs

Men framgången har en baksida. Den kraftiga omfördelningen av resurser gör att andra delar av den amerikanska ekonomin pressas tillbaka.

Bostadsbyggandet har fallit och konsumtionen har stagnerat sedan årsskiftet. Investeringar utanför AI-området har också tappat fart, särskilt i sektorer som är känsliga för ränteläget.

Missa inte: Deepseeks prestigeprojekt går i stöpet, tvingas byta spår. Dagens PS

Kan bromsa återhämtningen

Samtidigt har AI-satsningarna bidragit till stigande energipriser. De nya datacentren belastar elnäten och har drivit upp hushållens elräkningar med flera procent, skriver New York Times.

USA:s ekonomi står därmed inför en paradox: den sektor som just nu driver tillväxten riskerar att samtidigt undergräva den breda återhämtningen.

ANNONS

Missa inte: USA tappar greppet – Kinas AI-offensiv ritar om världskartan. Realtid

Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
AITillväxtUSA
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Journalist med fokus på ekonomi och näringslivsfrågor.

Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Journalist med fokus på ekonomi och näringslivsfrågor.

Senaste lediga jobben

Legal Counsel AstraZeneca AB & International
Sista ansökningsdag: 31/08/2025
Transfer Pricing Manager till Lantmännen 
Sista ansökningsdag: 31/08/2025
ANNONS
ANNONS
ANNONS
ANNONS