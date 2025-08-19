USA:s AI-boom får resten av ekonomin att sacka efter

I staden Ashburn i norra Virginia reser sig rader av enorma datacenter. Området har blivit navet för den infrastruktur som driver utvecklingen av artificiell intelligens.

Denna hunger efter energi och kapital får många att tro på en framtid av tillväxt, men det finns också de som vill lyfta fram nackdelarna.

När AI-boomen utgör en allt större del av den amerikanska ekonomin ökar riskerna om något går fel, skriver The Economist.

Missa inte: Kan AI rädda USA från skuldberget – eller orsaka nya kriser? Realtid

Står för en stor del av tillväxten

Trots höga räntor och handelspolitiska störningar fortsätter investeringar i AI att öka i rekordfart. Under det senaste året har omkring en sjättedel av USA:s BNP-tillväxt kommit från investeringar i dator- och kommunikationsutrustning, inklusive halvledare och datacenter.

När även investeringar i elnätet och immateriella rättigheter från mjukvara räknas in uppskattas AI-sektorns bidrag till tillväxten till hela 40 procent.

USA:s president Donald Trump har gjort flera satsningar på AI. (Foto: Julia Demaree Nikhinson/AP/TT.

ANNONS

Det är en anmärkningsvärd siffra för en bransch som bara står för en bråkdel av den totala ekonomin.

Till skillnad från många traditionella investeringsboomar finansieras inte expansionen enbart med vinster och kassaflöden. Även de största teknikbolagen tvingas nu låna för att möta den massiva efterfrågan på datakraft.

Missa inte: Svensk AI-upptäckt hjälper forskare. Dagens PS