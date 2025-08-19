AI driver en allt större del av USA:s tillväxt. Många menar att AI-boomen bara är av godo – andra höjer ett varningens finger.
USA:s AI-boom får resten av ekonomin att sacka efter
I staden Ashburn i norra Virginia reser sig rader av enorma datacenter. Området har blivit navet för den infrastruktur som driver utvecklingen av artificiell intelligens.
Denna hunger efter energi och kapital får många att tro på en framtid av tillväxt, men det finns också de som vill lyfta fram nackdelarna.
När AI-boomen utgör en allt större del av den amerikanska ekonomin ökar riskerna om något går fel, skriver The Economist.
Står för en stor del av tillväxten
Trots höga räntor och handelspolitiska störningar fortsätter investeringar i AI att öka i rekordfart. Under det senaste året har omkring en sjättedel av USA:s BNP-tillväxt kommit från investeringar i dator- och kommunikationsutrustning, inklusive halvledare och datacenter.
När även investeringar i elnätet och immateriella rättigheter från mjukvara räknas in uppskattas AI-sektorns bidrag till tillväxten till hela 40 procent.
Det är en anmärkningsvärd siffra för en bransch som bara står för en bråkdel av den totala ekonomin.
Till skillnad från många traditionella investeringsboomar finansieras inte expansionen enbart med vinster och kassaflöden. Även de största teknikbolagen tvingas nu låna för att möta den massiva efterfrågan på datakraft.
Större entusiasm än vid internetboomen
Många företag och investerare tror att AI på kort tid kommer att skapa en ny våg av produktivitet och tillväxt, vilket gör att kostnader för räntor och energi ses som mindre problematiska.
Projekt i gigawatt-klass – motsvarande elförbrukningen i en mindre stad – planeras i snabb takt.
Likheterna med 1990-talets internetboom är tydliga, men entusiasmen kring AI är ännu större.
Där nätets genombrott i första hand handlade om kommunikation och information betraktas dagens AI som en potentiell motor för omfattande automatisering och accelererad ekonomisk expansion.
Färre bostäder byggs
Men framgången har en baksida. Den kraftiga omfördelningen av resurser gör att andra delar av den amerikanska ekonomin pressas tillbaka.
Bostadsbyggandet har fallit och konsumtionen har stagnerat sedan årsskiftet. Investeringar utanför AI-området har också tappat fart, särskilt i sektorer som är känsliga för ränteläget.
Kan bromsa återhämtningen
Samtidigt har AI-satsningarna bidragit till stigande energipriser. De nya datacentren belastar elnäten och har drivit upp hushållens elräkningar med flera procent, skriver New York Times.
USA:s ekonomi står därmed inför en paradox: den sektor som just nu driver tillväxten riskerar att samtidigt undergräva den breda återhämtningen.
