Finansinformationsjätten Bloomberg och två av Wall Streets stora högfrekvenshandlare, Susquehanna International Group och Jump Trading, har tecknat avtal om snabbare tillgång till president Donald Trumps inlägg på Truth Social.
Wall Street betalar för Trumps inlägg – 50 millisekunder före dig
Tjänsten heter Truth API och säljs av Trump Media & Technology Group, bolaget bakom Truth Social. Kunderna betalar mellan 60 000 och 100 000 dollar i månaden, enligt Reuters källor.
I stället för att bevaka appen får kunderna inläggen direkt i ett maskinläsbart dataflöde. Enligt Trump Medias företrädare ger det ett försprång på 50 millisekunder. Det är en evighet för handelsalgoritmer som läser, tolkar och lägger order på tusendelar av sekunden.
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Bloomberg, Jump Trading och Susquehanna avböjer att kommentera uppgifterna för Reuters. I ett uttalande till nyhetsbyrån säger Trump Media att man erbjuder en API-produkt av branschstandard med stor efterfrågan. Bolaget menar också att rapporteringen bygger på vilseledande uppgifter från anonyma källor som vill skada företaget.
Runt femton kunder
Trump Media presenterade tjänsten i juli och flödet gick live den 1 augusti. I samband med kvartalsrapporten i augusti uppgav bolaget att man tecknat fler än tio kundavtal, de flesta med högfrekvenshandlare. Enligt Fortune förde bolaget då också samtal med stora nyhetsorganisationer och AI-utvecklare.
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Två veckor senare hade antalet kunder vuxit till runt 15, sa tillförordnade vd:n Kevin McGurn till CNBC, enligt en intervjuutskrift som bolaget lämnat in till SEC.
Med runt 15 kunder och Reuters prisspann landar intäkterna på 11–18 miljoner dollar per år.
Inlägg som rör marknaden
Trumps inlägg har flera gånger fått marknaden att röra sig. När presidenten i april meddelade vapenvila i Irankriget via Truth Social föll oljeterminerna.
Susquehanna och Jump Trading är båda högfrekvenshandlare med algoritmiska strategier. Deras system läser rubriker, bolagsmeddelanden och myndighetsbesked och kan genomföra en affär på några tusendelar av en sekund.
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Reuters, som konkurrerar med Bloomberg om finansiell information, säger att man ska utvärdera tjänsten men inte har några planer på att prenumerera.
Stämning och krav på utredning
Affären har kritiserats hårt. De demokratiska senatorerna Elizabeth Warren och Adam Schiff bad i juli finansinspektionen SEC att utreda om tjänsten bryter mot värdepapperslagstiftningen. De kallade den ett chockerande maktmissbruk av en president som söker personlig vinning. SEC avböjer att kommentera.
En talesperson för Trump Media säger att demokraterna antingen är ideologiskt emot fria marknader eller inte förstår skillnaden mellan offentlig och icke-offentlig information.
I augusti stämde Intercept Media och Freedom of the Press Foundation Trump. De vill stoppa Vita huset från att publicera officiella regeringsbesked enbart på Truth Social så länge det betalda flödet finns. Kärandena kallar tjänsten djupt korrumperad. De menar att den bryter mot både första och femte tillägget i den amerikanska konstitutionen. Målet pågår.
Vita husets talesperson Davis Ingle säger till Reuters att varken Trump eller hans familj är direkt inblandade i investeringsbeslut. Han bemöter dock inte anklagelserna om att presidenten missbrukar sitt ämbete.
Trumps trust äger 41 procent
Trumps familjetrust äger 41 procent av Trump Media, och Trump är trustens ende förmånstagare. Enligt bolagets SEC-handlingar är Donald Trump Jr. förvaltare med ensam rösträtt och investeringsrätt. Han har inte svarat på Reuters frågor.
Aktien har rasat med över 50 procent hittills i år. Vid börsdebuten i mars 2024 värderades bolaget till omkring 8 miljarder dollar. I dag är börsvärdet cirka 1,8 miljarder dollar.