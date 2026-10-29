Wall Street betalar för Trumps inlägg – 50 millisekunder före dig

Tjänsten heter Truth API och säljs av Trump Media & Technology Group, bolaget bakom Truth Social. Kunderna betalar mellan 60 000 och 100 000 dollar i månaden, enligt Reuters källor.

I stället för att bevaka appen får kunderna inläggen direkt i ett maskinläsbart dataflöde. Enligt Trump Medias företrädare ger det ett försprång på 50 millisekunder. Det är en evighet för handelsalgoritmer som läser, tolkar och lägger order på tusendelar av sekunden.

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Bloomberg, Jump Trading och Susquehanna avböjer att kommentera uppgifterna för Reuters. I ett uttalande till nyhetsbyrån säger Trump Media att man erbjuder en API-produkt av branschstandard med stor efterfrågan. Bolaget menar också att rapporteringen bygger på vilseledande uppgifter från anonyma källor som vill skada företaget.

Runt femton kunder

Trump Media presenterade tjänsten i juli och flödet gick live den 1 augusti. I samband med kvartalsrapporten i augusti uppgav bolaget att man tecknat fler än tio kundavtal, de flesta med högfrekvenshandlare. Enligt Fortune förde bolaget då också samtal med stora nyhetsorganisationer och AI-utvecklare.

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Två veckor senare hade antalet kunder vuxit till runt 15, sa tillförordnade vd:n Kevin McGurn till CNBC, enligt en intervjuutskrift som bolaget lämnat in till SEC.

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Med runt 15 kunder och Reuters prisspann landar intäkterna på 11–18 miljoner dollar per år.