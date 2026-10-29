Realtids ägare ökar omsättningen, gör vinst – och blev störst i Sverige

Relevance Communication Nordic AB (RLVNC) redovisar en nettoomsättning på 8,4 miljoner kronor för tredje kvartalet, jämfört med 7,5 miljoner kronor motsvarande period förra året.

Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) förbättrades från minus 625 000 kronor till plus 736 000 kronor. Resultatet efter finansnetto förbättrades med 1,6 miljoner kronor till minus 1,1 miljoner kronor.



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Det innebär också en tydlig förstärkning jämfört med andra kvartalet, då EBITDA uppgick till 100 000 kronor. Under årets första nio månader har koncernen nu nått ett positivt EBITDA-resultat.

– Det tredje kvartalet visar att de åtgärder vi genomförde under våren har fått effekt. Vi har passerat föregående års ackumulerade resultat efter nio månader, skriver vd Fredrik Lundberg i rapporten.

Störst i Sverige i augusti

Samtidigt har koncernens digitala räckvidd återhämtat sig kraftigt.



– Sommarhalvåret har varit fantastisk för Realtid och Dagens PS. I augusti nådde vi långt över en miljon aktiva användare under en enskild vecka. Realtid och Dagens PS passerade därmed Dagens Industri och RLVNC var under perioden Sveriges största ekonomikanal på nätet, säger vd Fredrik Lundberg.

De båda sajterna har olika profiler och kompletterar varandra i RLVNC ekonomibevakning.

Dagens PS är den breda ekonomisajten, med nyheter om börsen, privatekonomi, företagande, karriär och de ekonomiska frågor som påverkar människors vardag. Sajten riktar sig till en stor publik av ekonomiskt intresserade läsare, från sparare och privatinvesterare till företagare och beslutsfattare.

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Realtid har en mer specialiserad affärsjournalistisk profil, med fokus på finans, fastigheter, juridik, företag och människorna bakom affärerna. Målgruppen är framför allt personer som arbetar med, investerar i eller fattar beslut inom näringslivet.

Tillsammans ger sajterna koncernen en bred ekonomibevakning, från privatekonomi och börsnyheter till fördjupad journalistik om pengar, makt och affärer.

Fortsatta investeringar i Realtid

RLVNC fortsätter också att investera i sina medieplattformar, inte minst Realtid.

– Under hösten har vi också investerat i utvecklingen av Realtid, både redaktionellt och kommersiellt. Vår förhoppning är att dessa satsningar ska börja ge ekonomisk effekt redan under det fjärde kvartalet och bidra ytterligare under 2027, skriver Lundberg.

Under årets första nio månader omsatte koncernen 24,5 miljoner kronor, jämfört med 26,5 miljoner kronor i fjol. Resultatet efter finansnetto förbättrades till minus 5,3 miljoner kronor, från minus 6,0 miljoner kronor.