Klassiskt Parisvaruhus hotas av konkurs – kapitaljätten anklagas

Varuhuset BHV Marais, som sedan 1856 legat mitt emot Paris stadshus, meddelade i tisdags att det begärt att placeras i redressement judiciaire, Frankrikes motsvarighet till företagsrekonstruktion. Ansökan har lämnats in till handelsdomstolen i Paris, rapporterar FashionUnited.

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Syftet är enligt ledningen att säkra varuhusets återhämtningsplan och bevara verksamheten och jobben. Varuhuset håller öppet under tiden.

Enligt FashionUnited har domstolen ännu inte fattat beslut om att inleda förfarandet.

Varuhuset har omkring 700 anställda, uppger L’Express Franchise.

Strid om utlovade miljoner

I centrum för krisen står en tvist med den kanadensiska kapitalförvaltaren Brookfield Asset Management, som äger fastigheten sedan januari i år.

Enligt varuhusets ledning byggde investeringsplanen på avtalade ersättningar från Brookfield. I utbyte skulle BHV under våren lämna tillbaka mer än hälften av varuhusets ytor till fastighetsägaren.

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”Det som saknas i det här varuhuset i dag är den likviditet som det har rätt till”, säger vd Karl-Stéphane Cottendin i ett pressmeddelande.

Sedan i juli bestrider Brookfield att något belopp är förfallet. Enligt fastighetsägaren förutsätter utbetalningen att ytorna återlämnas i avtalat skick, med anpassningsarbeten som BHV själv ska bekosta. De villkoren anser Brookfield inte är uppfyllda.

”Brookfield förnekar kategoriskt att vi i dag är skyldiga BHV något belopp”, säger Brookfield till nyhetsbyrån AFP, enligt CNews.

Fonden vänder dessutom på anklagelsen: det är BHV:s egna, ouppfyllda åtaganden som lett fram till dagens situation, enligt Brookfield.

Utan ersättningarna säger sig ledningen sakna pengar både för de investeringar som krävs och för att hantera gamla skulder. Rekonstruktionen fryser de tidigare skulderna och ger leverantörer som levererar framöver ett särskilt rättsligt skydd.