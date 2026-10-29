Klassiskt Parisvaruhus hotas av konkurs – kapitaljätten anklagas

Det anrika varuhuset BHV Marais i Paris har ansökt om rekonstruktion. Ledningen anklagar fastighetsägaren Brookfield för att inte ha betalat ut utlovade ersättningar. Brookfield förnekar all skuld. Omkring 700 anställda berörs.
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Varuhuset BHV Marais, som sedan 1856 legat mitt emot Paris stadshus, meddelade i tisdags att det begärt att placeras i redressement judiciaire, Frankrikes motsvarighet till företagsrekonstruktion. Ansökan har lämnats in till handelsdomstolen i Paris, rapporterar FashionUnited.
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Syftet är enligt ledningen att säkra varuhusets återhämtningsplan och bevara verksamheten och jobben. Varuhuset håller öppet under tiden.
Enligt FashionUnited har domstolen ännu inte fattat beslut om att inleda förfarandet.
Varuhuset har omkring 700 anställda, uppger L’Express Franchise.
Strid om utlovade miljoner
I centrum för krisen står en tvist med den kanadensiska kapitalförvaltaren Brookfield Asset Management, som äger fastigheten sedan januari i år.
Enligt varuhusets ledning byggde investeringsplanen på avtalade ersättningar från Brookfield. I utbyte skulle BHV under våren lämna tillbaka mer än hälften av varuhusets ytor till fastighetsägaren.
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”Det som saknas i det här varuhuset i dag är den likviditet som det har rätt till”, säger vd Karl-Stéphane Cottendin i ett pressmeddelande.
Sedan i juli bestrider Brookfield att något belopp är förfallet. Enligt fastighetsägaren förutsätter utbetalningen att ytorna återlämnas i avtalat skick, med anpassningsarbeten som BHV själv ska bekosta. De villkoren anser Brookfield inte är uppfyllda.
”Brookfield förnekar kategoriskt att vi i dag är skyldiga BHV något belopp”, säger Brookfield till nyhetsbyrån AFP, enligt CNews.
Fonden vänder dessutom på anklagelsen: det är BHV:s egna, ouppfyllda åtaganden som lett fram till dagens situation, enligt Brookfield.
Utan ersättningarna säger sig ledningen sakna pengar både för de investeringar som krävs och för att hantera gamla skulder. Rekonstruktionen fryser de tidigare skulderna och ger leverantörer som levererar framöver ett särskilt rättsligt skydd.
Plundring och misstänkt obestånd
Ledningen pekar också på upploppen i centrala Paris de senaste lördagarna, som slutade med att varuhusets bottenvåning plundrades. Enligt BHV har det tärt ytterligare på en redan ansträngd kassa.
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Varuhusets problem var dock kända sedan tidigare. Den franska arbetsmiljöinspektionen hade misstänkt att BHV redan var på obestånd, något ledningen tidigare tillbakavisat, rapporterar AFP via Yahoo Finance.
Från Shein-skandal till ny ägare
BHV Marais har haft ett stormigt år. I november 2025 öppnade Shein sin första permanenta fysiska butik i världen på varuhusets sjätte våning, ett avtal som utlöste protester, politisk kritik och att flera franska varumärken lämnade varuhuset.
Dåvarande operatören Société des Grands Magasins (SGM), som drivs av Frédéric Merlin, låg redan efter med betalningar till leverantörer innan Shein-avtalet, enligt Retail Gazette. SGM hade också planerat att köpa fastigheten, men planerna sprack när statliga Banque des Territoires drog sig ur efter Shein-affären.
I juni sålde SGM varuhuset med förlust till en grupp chefer under ledning av Cottendin, som då kallade Shein-satsningen för ett strategiskt misstag, rapporterade The Local. Shein lämnade varuhuset och den nya ledningen lade om sortimentet mot inredning och livsstil.
”Strategiskt steg”
Ledningen beskriver nu rekonstruktionen som ett strategiskt steg i omstruktureringen snarare än ett nederlag. Ett fyrtiotal varumärken har enligt varuhuset kommit tillbaka och nya pop up-butiker ska öppna i november. Ledningen har också utlovat att 40 procent av aktiekapitalet ska öppnas för de anställda.
Om Brookfield är skyldigt BHV några pengar får domstolen avgöra.