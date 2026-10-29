Starka kronan kan äta upp vinsten på USA-börsen

Den svenska kronan påverkar betydligt mer än vad som syns på växlingskontot. Eftersom många svenskar äger utländska aktier och fonder kan valutans utveckling få stor betydelse för den faktiska avkastningen.

En stigande USA-börs är därför ingen garanti för att svenska sparare går med vinst. Om dollarn tappar i värde mot kronan kan valutaförändringen äta upp hela börsuppgången.

”Det korta svaret är att ja, det kan den göra”, säger Christian Ploog, börs- och finansredaktör på Realtid och Dagens PS.

Så fungerar valutaeffekten

Anta att en amerikansk aktiefond stiger med 5 procent under en period. Om kronan samtidigt stärks mot dollarn minskar värdet på fonden när avkastningen räknas om till svenska kronor.

Hur stor effekten blir beror på hur mycket valutorna rör sig. En tillräckligt kraftig kronförstärkning kan utradera hela börsvinsten.

”Men samma sak är det också tvärtom. Om kronan skulle försvagas, då skulle också vinsten du gör i det amerikanska värdepappret öka”, säger Christian Ploog.

För svenska sparare innebär det att avkastningen påverkas av två faktorer. Dels hur själva investeringen utvecklas, dels hur växelkursen förändras under innehavstiden.

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En amerikansk aktie kan alltså stiga samtidigt som den svenska spararens avkastning blir lägre än börsuppgången. Om dollarn i stället stärks mot kronan kan valutaeffekten förstärka vinsten.