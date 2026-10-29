29 okt.
2026

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Starka kronan kan äta upp vinsten på USA-börsen

Daniel Jacobs

Daniel Jacobs

Amerikanska aktier kan stiga i värde utan att svenska sparare tjänar pengar på sina investeringar. När kronan stärks mot dollarn minskar avkastningen räknad i svenska kronor. Här är valutaeffekten som många missar.

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Den svenska kronan påverkar betydligt mer än vad som syns på växlingskontot. Eftersom många svenskar äger utländska aktier och fonder kan valutans utveckling få stor betydelse för den faktiska avkastningen.

En stigande USA-börs är därför ingen garanti för att svenska sparare går med vinst. Om dollarn tappar i värde mot kronan kan valutaförändringen äta upp hela börsuppgången.

”Det korta svaret är att ja, det kan den göra”, säger Christian Ploog, börs- och finansredaktör på Realtid och Dagens PS.

Så fungerar valutaeffekten

Anta att en amerikansk aktiefond stiger med 5 procent under en period. Om kronan samtidigt stärks mot dollarn minskar värdet på fonden när avkastningen räknas om till svenska kronor.

Hur stor effekten blir beror på hur mycket valutorna rör sig. En tillräckligt kraftig kronförstärkning kan utradera hela börsvinsten.

”Men samma sak är det också tvärtom. Om kronan skulle försvagas, då skulle också vinsten du gör i det amerikanska värdepappret öka”, säger Christian Ploog.

För svenska sparare innebär det att avkastningen påverkas av två faktorer. Dels hur själva investeringen utvecklas, dels hur växelkursen förändras under innehavstiden.

En amerikansk aktie kan alltså stiga samtidigt som den svenska spararens avkastning blir lägre än börsuppgången. Om dollarn i stället stärks mot kronan kan valutaeffekten förstärka vinsten.

Därför är det svårt att tajma kronan

Valutautvecklingen påverkas av flera faktorer, bland annat ränteskillnader mellan länder och investerarnas vilja att ta risk. Det gör det svårt att förutse hur kronan kommer att utvecklas på kort sikt.

Att försöka tajma valutamarknaden är därför ingen självklar strategi för långsiktiga sparare.

”Jag tror att det är bättre att bara vara medveten om att den här skillnaden finns och att valutaeffekten är real”, säger Christian Ploog.

Ett vanligt misstag är enligt honom att utgå från aktiens eller fondens utveckling i dollar och sedan anta att den egna avkastningen är lika stor.

”Om man ser att ett värdepapper har rusat 10 procent en dag kan man tro att man då har tjänat 10 procent. Det behöver inte alltid stämma, just på grund av den här valutaeffekten”, säger han.

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