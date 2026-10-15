Starlink-kris i Ukraina – misstänker att Trump ligger bakom problemen

Ukraina har plötsligt fått begränsad tillgång till militära satellitterminaler från Starlink.

Det har väckt oro för att Ryssland ska få ett övertag i kriget.

Ukrainska företrädare misstänker att USA:s president Donald Trump ligger bakom begränsningarna, en uppgift som inte har bekräftats.

Sämre relationer

Den ukrainske toppdiplomaten i Washington, Denys Sienik, varnade amerikanska kongressledamöter för att förändringarna skulle försvåra för Ukraina att stoppa ryska attacker mot civila, skriver Wall Street Journal.

Oron kommer samtidigt som relationerna mellan Washington och Kyiv försämrats kraftigt till följd av Trumps försök att få slut på kriget.

Elon Musk, vars bolag SpaceX driver Starlink, uppgav på sociala medier att begränsningar i det amerikanska militärsystemet Starshield beslutas av Pentagon och ytterst av presidenten.

Vita huset avböjde att kommentera den specifika händelsen.

ANNONS

Republikanen Brian Fitzpatrick, ledamot av representanthuset, varnade för konsekvenser om den amerikanska regeringen medvetet begränsat Ukrainas militära tillgång till systemet.

Läs mer: Ukrainas militär lamslås av Starlinks system – Musk pekar på Trump. Dagens PS