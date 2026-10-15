Starlink har varit en viktig del av Ukrainas krigföring. Men under den senaste tiden har systemet krånglat, och spåren leder till Washington.
Starlink-kris i Ukraina – misstänker att Trump ligger bakom problemen
Ukraina har plötsligt fått begränsad tillgång till militära satellitterminaler från Starlink.
Det har väckt oro för att Ryssland ska få ett övertag i kriget.
Ukrainska företrädare misstänker att USA:s president Donald Trump ligger bakom begränsningarna, en uppgift som inte har bekräftats.
Sämre relationer
Den ukrainske toppdiplomaten i Washington, Denys Sienik, varnade amerikanska kongressledamöter för att förändringarna skulle försvåra för Ukraina att stoppa ryska attacker mot civila, skriver Wall Street Journal.
Oron kommer samtidigt som relationerna mellan Washington och Kyiv försämrats kraftigt till följd av Trumps försök att få slut på kriget.
Elon Musk, vars bolag SpaceX driver Starlink, uppgav på sociala medier att begränsningar i det amerikanska militärsystemet Starshield beslutas av Pentagon och ytterst av presidenten.
Vita huset avböjde att kommentera den specifika händelsen.
Republikanen Brian Fitzpatrick, ledamot av representanthuset, varnade för konsekvenser om den amerikanska regeringen medvetet begränsat Ukrainas militära tillgång till systemet.
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Vill hålla inne anslagen
Han sade att kongressen skulle kunna hålla inne anslag till berörda myndigheter.
Samtidigt har Trump erbjudit sig att köpa rysk diesel, krävt att Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj ska avgå och utropat en vapenvila för attacker mot energiinfrastruktur.
Ryssland genomförde dock kort därefter en attack mot ett kraftverk i Charkiv.
Zelenskyj har uttryckt besvikelse över den amerikanska presidentens närmande till Moskva.
Han har också sagt att Ukraina kommer att återuppta attackerna mot ryska oljeraffinaderier efter pausen i samband med vapenvilan.
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Har slagit ut nästan halva kapaciteten
Enligt amerikanska och europeiska företrädare har Washington vid upprepade tillfällen uppmanat Ukraina att stoppa angreppen mot rysk energiinfrastruktur.
Trump uppges vara irriterad över att ukrainska attacker riskerar att driva upp energipriserna för amerikanska konsumenter.
Ukrainas drönarattacker har enligt analytiker slagit ut mellan 40 och 50 procent av Rysslands raffinaderikapacitet, skriver Washington Post.
Angreppen syftar till att minska Moskvas oljeintäkter och därmed försvaga landets förmåga att finansiera kriget.
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Splittrar partiet
Trumps planer på en dieseluppgörelse med Ryssland har samtidigt splittrat Republikanerna.
Kritiker anser att presidenten erbjuder Vladimir Putin ekonomiska fördelar utan att kräva eftergifter.
Andra försvarar initiativet som ett sätt att pressa ned energipriserna och locka Ryssland tillbaka till förhandlingsbordet.
Trumpadministrationen hävdar att presidenten fortfarande är fast besluten att få till ett fredsavtal.
Europeiska och ukrainska företrädare befarar däremot att eftergifter till Moskva riskerar att förlänga kriget snarare än att avsluta det.
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