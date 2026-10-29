Efter flera år av skattehöjningar och en utflyttning av förmögna byter den brittiska regeringen spår. En ny skattelättnad sänker kapitalvinstskatten för grundare till 10 procent, men villkoren är tuffa.
Storbritannien inför skatteklipp för grundare – bara 10 procent på vinsten
Storbritanniens finansminister John Healey presenterade i onsdags sin första budget. En av de mest uppmärksammade nyheterna är Founders’ Relief, en ny skattelättnad för grundare och tidiga storägare i snabbväxande, innovativa brittiska bolag.
Enligt finansdepartementets konsultation ska vinsten vid försäljning av aktier beskattas med 10 procent, upp till ett livstidstak på 10 miljoner pund per person. Reglerna ska gälla försäljningar från den 6 april 2027.
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Det kan jämföras med den ordinarie kapitalvinstskatten på 24 procent för höginkomsttagare. För en grundare som utnyttjar hela taket blir skattebesparingen 1,4 miljoner pund.
Kursändring efter skattehöjningar
Beskedet är en tydlig kursändring. I sin första budget hösten 2024 höjde dåvarande finansministern Rachel Reeves kapitalvinstskatten från 20 till 24 procent för höginkomsttagare, och skatten vid företagsförsäljningar trappades upp från 10 till 18 procent, enligt Trustnet.
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Samtidigt avskaffades non dom-systemet, som låtit förmögna utlänningar slippa brittisk skatt på utländska inkomster. Realtid har tidigare rapporterat om hur svenska miljonärer lämnat London efter förändringen. Carnegies skattejurist Sara Zad berättade då för Affärsvärlden att hon hjälpt flera svenska kunder att flytta hem, framför allt på grund av arvsskatten.
Utflyttningen har fortsatt. Analysfirman Henley & Partners räknar med att netto 16 500 miljonärer lämnar landet i år. Antalet miljonärer i Storbritannien är nu det lägsta sedan 2008, enligt Adam Smith Institute, som Dagens PS rapporterat.
Inför budgeten ska Healey ha avvisat krav från tunga regeringskollegor på att höja kapitalvinstskatten, med hänvisning till risken att förmögna lämnar landet eller skjuter upp försäljningar, enligt Investment Week.
Få kommer att kvalificera sig
Enligt förslaget måste grundaren ha ägt minst 25 procent av bolaget när verksamheten startade, ha behållit aktierna i minst fem år och ha varit bosatt i Storbritannien i minst fem år i följd före försäljningen.
Bolaget måste dessutom omsätta minst 10 miljoner pund och ha minst 15 heltidsanställda. Det ska också klara två av tre test: en årlig tillväxt i omsättning på 25 procent, motsvarande tillväxt i antalet anställda, eller minst 1,5 miljoner pund i forsknings- och utvecklingsutgifter.
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Samtidigt halveras taket för den befintliga skattelättnaden vid företagsförsäljningar, från 1 miljon till 500 000 pund.
Matt Katz, chef för corporate finance på revisionsbyrån Buzzacott, säger till Business Sale Report att villkoren är ett minfält och att han tror att relativt få grundare kommer att kvalificera sig.
Andra välkomnar beskedet. Andreas Adamides, vd för grundarnätverket Helm som drivit på för skattelättnaden, kallar den en stor seger för Storbritanniens företagsbyggare i en kommentar till Elite Business.
Hjälper inte de som redan flyttat
För de svenskar som redan lämnat London ger reformen sannolikt inte mycket på kort sikt. Kravet på fem års bosättning innebär att en grundare som flyttar tillbaka inte kan utnyttja skattelättnaden direkt.
Konsultationen pågår till den 30 november. Lagstiftningen ska sedan läggas fram i nästa finansieringsproposition.