Storbritannien inför skatteklipp för grundare – bara 10 procent på vinsten

Storbritanniens finansminister John Healey presenterade i onsdags sin första budget. En av de mest uppmärksammade nyheterna är Founders’ Relief, en ny skattelättnad för grundare och tidiga storägare i snabbväxande, innovativa brittiska bolag.

Enligt finansdepartementets konsultation ska vinsten vid försäljning av aktier beskattas med 10 procent, upp till ett livstidstak på 10 miljoner pund per person. Reglerna ska gälla försäljningar från den 6 april 2027.

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Det kan jämföras med den ordinarie kapitalvinstskatten på 24 procent för höginkomsttagare. För en grundare som utnyttjar hela taket blir skattebesparingen 1,4 miljoner pund.

Kursändring efter skattehöjningar

Beskedet är en tydlig kursändring. I sin första budget hösten 2024 höjde dåvarande finansministern Rachel Reeves kapitalvinstskatten från 20 till 24 procent för höginkomsttagare, och skatten vid företagsförsäljningar trappades upp från 10 till 18 procent, enligt Trustnet.

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Samtidigt avskaffades non dom-systemet, som låtit förmögna utlänningar slippa brittisk skatt på utländska inkomster. Realtid har tidigare rapporterat om hur svenska miljonärer lämnat London efter förändringen. Carnegies skattejurist Sara Zad berättade då för Affärsvärlden att hon hjälpt flera svenska kunder att flytta hem, framför allt på grund av arvsskatten.

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Utflyttningen har fortsatt. Analysfirman Henley & Partners räknar med att netto 16 500 miljonärer lämnar landet i år. Antalet miljonärer i Storbritannien är nu det lägsta sedan 2008, enligt Adam Smith Institute, som Dagens PS rapporterat.

Inför budgeten ska Healey ha avvisat krav från tunga regeringskollegor på att höja kapitalvinstskatten, med hänvisning till risken att förmögna lämnar landet eller skjuter upp försäljningar, enligt Investment Week.