Rysk diesel har börjat lämna Östersjöhamnarna efter Donald Trumps uppgörelse med Vladimir Putin. Enligt Standard Chartered tillför avtalet ändå inget nytt utbud. En vecka senare är oljepriset högre än när affären presenterades.
Storbanken: Trumps ryska diesel löser inte bristen
Kreml uppgav på torsdagen att rysk diesel nu når världsmarknaden. Kremls talesperson Dmitrij Peskov sa till reportrar att leveranserna väntas bidra till att stabilisera oljemarknaden, men att de inte räcker för att stabilisera den fullt ut, rapporterar Moscow Times.
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Enligt data från LSEG lastades en tanker med omkring 40 000 ton ultralågsvavlig diesel i Östersjöhamnen Primorsk i tisdags, med kurs mot Marocko. Ryssland hävde delvis sitt exportförbud för diesel den 10 oktober.
Avtalet i siffror
Trump presenterade avtalet i fredags på Truth Social. Ryssland ska omedelbart leverera över 300 000 ton diesel och ytterligare 500 000 ton i november. Därefter följer 1 miljon ton och, beroende på i vilket skick raffinaderierna är, ytterligare 3 miljoner ton. Totalt handlar det om 4,8 miljoner ton. USA:s finansdepartement har gett licens för affärer med rysk diesel fram till den 7 april 2027.
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Volymerna ska ses i proportion till efterfrågan. De första 300 000 tonnen motsvarar ungefär 2,25 miljoner fat. Det är mindre än en dags förbrukning för den amerikanska transportsektorn, som enligt EIA ligger kring 2,94 miljoner fat per dag.
Hela paketet motsvarar knappt en och en halv månad av den export Moskva siktar på. Vice premiärminister Alexander Novak sa i veckan att målet är att få upp dieselexporten till 3,5 miljoner ton i månaden vid årets slut, enligt den statliga nyhetsbyrån TASS.
”Inga nya fat”
Råvaruanalytikerna på Standard Chartered är skeptiska, enligt OilPrice. Banken kallar avtalet en anmärkningsvärd omsvängning: världens största dieselexportör söker nu bränsle hos en av världens mest sanktionerade energiproducenter.
Analytikerna tvivlar på att Ryssland kan öka produktionen på kort sikt. Ukrainska attacker har slagit ut raffinaderikapacitet, och inhemsk bränslebrist och exportrestriktioner begränsar redan utbudet. Ryssland stoppade dieselexporten redan i juli efter drönarattackerna.
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Bankens huvudpoäng är att de utlovade volymerna inte automatiskt är nytt globalt utbud. Fat som skickas till USA eller andra köpare blir fat som Rysslands befintliga kunder går miste om. Sanktioner mot specialiserad raffinaderiutrustning gör dessutom reparationerna svårare.
Enligt Standard Chartered är en vapenvila avgörande för att Ryssland ska kunna bygga upp kapaciteten igen. Inte ens ett varaktigt stopp för attackerna skulle dock omedelbart få skadade anläggningar i drift. Banken noterar också att Moskva upprepade gånger brutit den energivapenvila som Trump utlyste. Ukrainska drönare orsakade samtidigt en brand vid raffinaderiet i Rjazan.
Oljan dyrare än före avtalet
Brentolja för decemberleverans handlades på torsdagen kring 106 dollar per fat. Den dag avtalet presenterades stängde Brent på 104,72 dollar. Oljan har alltså stigit med drygt en procent sedan dess.
Standard Chartered räknar med att priserna förblir höga och att riskerna lutar uppåt. Banken pekar på att frakt- och försäkringskostnader enligt OPEC-ministrar nu kan överstiga en tredjedel av varans värde, och på Huthirebellernas attacker mot saudisk infrastruktur.
Inför mellanårsvalet i USA den 3 november har Trump ett tydligt politiskt intresse av att visa handlingskraft mot de höga bränslepriserna.
Kritik från Europa
Avtalet bryter med flera års amerikanska påtryckningar mot Moskva, skriver AP.
Den demokratiske senatorn Richard Blumenthal säger att beslutet gör USA medskyldigt till Putins krig. Tysklands förbundskansler Friedrich Merz sa i måndags att ett liknande avtal är uteslutet för Tyskland och Europa, rapporterar Kyiv Post.
Ryssland avfärdar den europeiska kritiken som cynisk, eftersom Europa fortfarande köper viss rysk olja och flytande naturgas.