Storbanken: Trumps ryska diesel löser inte bristen

Kreml uppgav på torsdagen att rysk diesel nu når världsmarknaden. Kremls talesperson Dmitrij Peskov sa till reportrar att leveranserna väntas bidra till att stabilisera oljemarknaden, men att de inte räcker för att stabilisera den fullt ut, rapporterar Moscow Times.

Missa inte: USA:s ultimatum till Europa – släpp dieseln eller förlora importen. Realtid

Enligt data från LSEG lastades en tanker med omkring 40 000 ton ultralågsvavlig diesel i Östersjöhamnen Primorsk i tisdags, med kurs mot Marocko. Ryssland hävde delvis sitt exportförbud för diesel den 10 oktober.

Avtalet i siffror

Trump presenterade avtalet i fredags på Truth Social. Ryssland ska omedelbart leverera över 300 000 ton diesel och ytterligare 500 000 ton i november. Därefter följer 1 miljon ton och, beroende på i vilket skick raffinaderierna är, ytterligare 3 miljoner ton. Totalt handlar det om 4,8 miljoner ton. USA:s finansdepartement har gett licens för affärer med rysk diesel fram till den 7 april 2027.

Läs även: Trump har gjort diesel-deal med Putin – anklagas för lagbrott. Dagens PS

Volymerna ska ses i proportion till efterfrågan. De första 300 000 tonnen motsvarar ungefär 2,25 miljoner fat. Det är mindre än en dags förbrukning för den amerikanska transportsektorn, som enligt EIA ligger kring 2,94 miljoner fat per dag.

Hela paketet motsvarar knappt en och en halv månad av den export Moskva siktar på. Vice premiärminister Alexander Novak sa i veckan att målet är att få upp dieselexporten till 3,5 miljoner ton i månaden vid årets slut, enligt den statliga nyhetsbyrån TASS.