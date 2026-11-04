Många vill ha tillgång till viktminskningsläkemedel, och det stärker Novo Nordisks finanser rejält. Omsättningen blev betydligt högre än vad analytikerna trodde.
Novo Nordisk-aktien stiger när Wegovy-rusningen håller i sig
Danska läkemedelsbolaget Novo Nordisk höjer sin helårsprognos efter en starkare försäljning än väntat under tredje kvartalet.
Framför allt har försäljningen av bolagets Wegovy-tablett överträffat analytikernas förväntningar.
Aktien steg med som mest sex procent i den inledande handeln på onsdagen.
Högre omsättning
Novo räknar nu med att den justerade omsättningen och rörelsevinsten för helåret 2026 kommer att förändras med mellan minus två och plus två procent, räknat med konstanta valutakurser, skriver CNBC.
Den tidigare prognosen låg på en utveckling mellan minus sex procent och oförändrade nivåer.
Under tredje kvartalet uppgick omsättningen till 79,2 miljarder danska kronor, motsvarande drygt 116 miljarder svenska kronor.
Det var en ökning med fyra procent jämfört med samma period föregående år och över analytikernas förväntningar på 73,6 miljarder danska kronor.
Den justerade rörelsevinsten landade på 31,7 miljarder danska kronor, jämfört med väntade 28,6 miljarder.
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Många vill ha viktminskningsläkemedel
En viktig drivkraft var försäljningen av Wegovy i tablettform, som lanserades tidigare under året. Den uppgick till 5,4 miljarder danska kronor, mot analytikernas prognos på omkring 4,5 miljarder.
Även den injicerbara versionen av Wegovy och diabetesläkemedlet Ozempic överträffade förväntningarna, med försäljning på 20,4 respektive 29,7 miljarder danska kronor.
Resultatet kommer efter ett turbulent år för Novo Nordisk, som tappat marknadsandelar till amerikanska konkurrenten Eli Lilly på den viktiga amerikanska marknaden.
Bolaget försöker nu återvinna investerarnas förtroende och stärka sin position inom den snabbt växande marknaden för viktminskningsläkemedel.
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Eli Lilly en tuff konkurrent
Samtidigt förbereder Novo lanseringen av nästa generations läkemedel CagriSema, en kombination av semaglutid och cagrilintid.
Resultat från tidigare studier har dock väckt frågor om läkemedlets konkurrenskraft gentemot Eli Lillys produkter.
Bolaget meddelade också att finanschefen Karsten Munk Knudsen lämnar sin post vid utgången av 2026 efter 27 år på Novo Nordisk.
Han efterträds av Luigi La Corte, i dag finanschef på schweiziska Galderma.
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