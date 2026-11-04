Novo Nordisk-aktien stiger när Wegovy-rusningen håller i sig

Danska läkemedelsbolaget Novo Nordisk höjer sin helårsprognos efter en starkare försäljning än väntat under tredje kvartalet.

Framför allt har försäljningen av bolagets Wegovy-tablett överträffat analytikernas förväntningar.

Aktien steg med som mest sex procent i den inledande handeln på onsdagen.

Högre omsättning

Novo räknar nu med att den justerade omsättningen och rörelsevinsten för helåret 2026 kommer att förändras med mellan minus två och plus två procent, räknat med konstanta valutakurser, skriver CNBC.

Den tidigare prognosen låg på en utveckling mellan minus sex procent och oförändrade nivåer.

Under tredje kvartalet uppgick omsättningen till 79,2 miljarder danska kronor, motsvarande drygt 116 miljarder svenska kronor.

Det var en ökning med fyra procent jämfört med samma period föregående år och över analytikernas förväntningar på 73,6 miljarder danska kronor.

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Den justerade rörelsevinsten landade på 31,7 miljarder danska kronor, jämfört med väntade 28,6 miljarder.

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