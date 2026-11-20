Krisen i den tyska bilindustrin tvingar underleverantörerna att leta efter nya marknader. Allt fler vänder sig till försvarsindustrin, en bransch som växer i takt med att Europa rustar upp.

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Ett exempel är familjeägda Jopp i Bayern. Idén om drönare föddes när bolagets kontrakt med Porsche för växelsystem närmade sig sitt slut. I dag kan Jopp tillverka 1 000 övervakningsdrönare i månaden åt det unga tyska försvarsbolaget Highcat, som säljer dem till militär, polis och räddningstjänst. Det rapporterar Euronews.

Ska minska beroendet av bilar

I dag kommer 85 procent av Jopps försäljning från bilindustrin. Till 2035 ska andelen ha krympt till 60 procent.

Behovet är tydligt. På sex år har Jopp minskat från omkring 2 000 till 1 400 anställda, och två fabriker har stängts. Många av bolagets fordonsprojekt har försenats med upp till två år, och kunderna beställer betydligt mindre volymer än tidigare.

”Tidigare har vi varit mycket framgångsrika när det gäller att vinna nya affärer inom fordonsindustrin”, säger Jopps vd Martin Buechs till nyhetsbyrån AFP, enligt Euronews.

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Marginalerna i bilbranschen beskriver han som ”svåra och faktiskt ganska dåliga”. Försvaret är inte heller någon snabb räddning, eftersom beställningarna där kommer i små serier.

”Jag hoppas att vi någon gång ska kunna växa igen, men just nu handlar det om att behålla de jobb vi har”.