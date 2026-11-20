Den bayerska familjefirman Jopp levererade växelsystem till Porsche. Nu kan bolaget bygga 1 000 övervakningsdrönare i månaden. Allt fler tyska fordonsleverantörer söker sig till försvar och rymd när bilkrisen fördjupas.
Porsche till drönare – underleverantörer byter spår för överlevnad
Krisen i den tyska bilindustrin tvingar underleverantörerna att leta efter nya marknader. Allt fler vänder sig till försvarsindustrin, en bransch som växer i takt med att Europa rustar upp.
Läs även: Bilkrisen sprider sig – 350 000 jobb hotas i Europa: ”Blodbad”. Dagens PS
Ett exempel är familjeägda Jopp i Bayern. Idén om drönare föddes när bolagets kontrakt med Porsche för växelsystem närmade sig sitt slut. I dag kan Jopp tillverka 1 000 övervakningsdrönare i månaden åt det unga tyska försvarsbolaget Highcat, som säljer dem till militär, polis och räddningstjänst. Det rapporterar Euronews.
Ska minska beroendet av bilar
I dag kommer 85 procent av Jopps försäljning från bilindustrin. Till 2035 ska andelen ha krympt till 60 procent.
Behovet är tydligt. På sex år har Jopp minskat från omkring 2 000 till 1 400 anställda, och två fabriker har stängts. Många av bolagets fordonsprojekt har försenats med upp till två år, och kunderna beställer betydligt mindre volymer än tidigare.
”Tidigare har vi varit mycket framgångsrika när det gäller att vinna nya affärer inom fordonsindustrin”, säger Jopps vd Martin Buechs till nyhetsbyrån AFP, enligt Euronews.
Missa inte: Helsing utmanar Palantir med nytt militärsystem – vill bli Europas alternativ. Realtid
Marginalerna i bilbranschen beskriver han som ”svåra och faktiskt ganska dåliga”. Försvaret är inte heller någon snabb räddning, eftersom beställningarna där kommer i små serier.
”Jag hoppas att vi någon gång ska kunna växa igen, men just nu handlar det om att behålla de jobb vi har”.
Vart sjätte jobb borta
Jopp är långt ifrån ensamt. Enligt EY har den tyska bilsektorn förlorat mer än 140 000 jobb sedan 2019. Det motsvarar ungefär vart sjätte jobb. Branschen pressas av hård kinesisk konkurrens, höga amerikanska tullar och svag försäljning i Europa.
Även svenska underleverantörer med stora tyska kunder påverkas.
Läs även: Palantirveteraner får nästan tre miljarder – ska väcka Europas försvarsleverantörer. Realtid
Schaeffler, en av världens största fordonsleverantörer, planerar att skära bort över 8 000 jobb. Vd Klaus Rosenfeld har beskrivit läget för Europas bilindustri som en ”kontinuerlig nedgång”, enligt Euronews.
Samtidigt breddar bolaget sin verksamhet. I maj presenterade Schaeffler ett samarbete med Spire Global om delar till rymdfarkoster. I juni kom en överenskommelse med den franska drönartillverkaren Delair. Enligt Schaeffler ska en ny produktionslinje kunna leverera omkring 100 drönare och interceptorer per dag från november 2026, bland annat attackdrönaren Damoclès.
Produktionen sker dock i Frankrike på Delairs anläggning. Schaeffler bidrar med komponenter och kunnande om serieproduktion, skriver Börsen-Zeitung.
”Löser inte de strukturella problemen”
Trenden syns också i en enkät som konsultbolaget Roland Berger gjorde förra året. Nästan 80 procent av de tyska underleverantörerna uppgav där att de söker tillväxt i andra branscher. Försvar, rymd och medicinteknik var de populäraste alternativen.
Utbytet går åt båda hållen. Tyska försvarsbolag rekryterar personal från bilindustrin.
Roland Bergers bilexpert Felix Mogge ser nya produktsegment som ett intressant tillskott för en underleverantör, även om de är små. Men han varnar för för höga förväntningar. Enligt Mogge kommer diversifieringen inte att lösa fordonssidans strukturella problem, skriver Euronews.
Det är inte bara underleverantörerna som lockas av drönare. Mer än 230 drönarstartups har grundats i Europa sedan 2022, och investerarna strömmar till.