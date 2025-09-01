Varningen: Marknaden har inte insett USA:s problem

Donald Trump har gått hårt åt den amerikanska centralbanken under sin andra mandatperiod.

Det har väckt växande oro bland ekonomer.

Missa inte: Striden om Fed – det står på spel. Realtid

En ny undersökning visar att många experter anser att finansmarknaderna inte fullt ut har prissatt de risker som följer av Vita husets attacker mot centralbanken, skriver Financial Times.

Fed som en garant

Federal Reserve har sedan 1951 haft mandatet att sätta räntor utan direkt politiskt inflytande.

Det oberoendet har länge setts som en garant för stabil inflation och förtroende för den amerikanska ekonomin.

Lisa Cook sparkades från centralbanksstyrelsen av Trump, något som nu blir rättssak. (Foto: Ken Cedeno/AP/TT)

ANNONS

Under Trumps nya mandatperiod har dock relationen mellan Vita huset och centralbanken försämrats kraftigt.

Presidenten har pressat Fed att sänka räntorna kraftigt för att stimulera tillväxten och minska statens räntekostnader. Det, menar kritiker, riskerar att urholka förtroendet för både institutionen och dollarn.

Missa inte: Nya planen: Så ska Trump nå sin ”slutgiltiga seger”. Dagens PS