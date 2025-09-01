En centralbank som styrs som en marionettdocka av Donald Trump. Det är vad ekonomer ser framför sig – men marknaden tycks inte ha insett faran.
Varningen: Marknaden har inte insett USA:s problem
Donald Trump har gått hårt åt den amerikanska centralbanken under sin andra mandatperiod.
Det har väckt växande oro bland ekonomer.
Missa inte: Striden om Fed – det står på spel. Realtid
En ny undersökning visar att många experter anser att finansmarknaderna inte fullt ut har prissatt de risker som följer av Vita husets attacker mot centralbanken, skriver Financial Times.
Fed som en garant
Federal Reserve har sedan 1951 haft mandatet att sätta räntor utan direkt politiskt inflytande.
Det oberoendet har länge setts som en garant för stabil inflation och förtroende för den amerikanska ekonomin.
Under Trumps nya mandatperiod har dock relationen mellan Vita huset och centralbanken försämrats kraftigt.
Presidenten har pressat Fed att sänka räntorna kraftigt för att stimulera tillväxten och minska statens räntekostnader. Det, menar kritiker, riskerar att urholka förtroendet för både institutionen och dollarn.
Missa inte: Nya planen: Så ska Trump nå sin ”slutgiltiga seger”. Dagens PS
Ändrade prioriteringar väntas
Konflikten har fördjupats sedan Fed-guvernören Lisa Cook avskedades i augusti, ett beslut som nu prövas i domstol. Händelsen ses som ett testfall för hur mycket makt presidenten kan utöva över centralbanken.
Undersökningen bland nästan 100 ekonomer i USA och Europa visar att en klar majoritet anser att Fed redan har förlorat trovärdighet till följd av Vita husets agerande.
Trump vill få bort Fed-topp – anklagas för brott
Har tidigare drivit anklagelser om bedrägerier mot högprofilerade demokrater.
Många bedömare befarar att när nuvarande ordförande Jay Powells mandat löper ut 2026 kommer centralbanken att tvingas prioritera sysselsättning och lägre upplåningskostnader framför prisstabilitet.
Inflation ses som en risk
Drygt hälften av de tillfrågade tror att centralbankens inriktning kommer att ändras redan under nästa år.
”Fed kommer att bli en marionett åt regeringen”, säger Christiane Baumeister, som är ekonom på University of Notre Dame.
De ekonomiska riskerna bedöms vara betydande. Den största farhågan gäller stigande inflation, medan andra pekar på risken att investerarnas förtroende för amerikanska statsobligationer urholkas.
Missa inte: Trump orsakar kaos på Systembolaget. News55
Inte tagit höjd i USA ännu
Trots det har finansmarknadernas reaktion hittills varit begränsad. Analytiker tolkar det som att investerare ännu inte fullt ut har tagit höjd för en försvagning av centralbankens oberoende.
En stor majoritet av de tillfrågade ekonomerna anser att marknaderna endast delvis eller knappt alls har prissatt riskerna.
Renoveringsbråket – Trumps nya vapen mot Fed
”Trumps besök är en anmärkningsvärd markering mot Feds självständighet.”
Finns varnande exempel
Jämförelser görs med Turkiet, där politiskt tryck mot centralbanken bidragit till valutakris och inflation, vilket Reuters har rapporterat om.
Kritiker menar att en liknande utveckling i USA skulle få långt större konsekvenser, eftersom dollarn är världens ledande reservvaluta.
Missa inte: Panik i handeln sedan Trump tryckt på knappen. Dagens PS
