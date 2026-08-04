Kommer AI att vara till hjälp eller börda för utvecklingsländer? Världsbanken har en mer optimistisk syn i en ny rapport.
Världsbanken: AI kommer att hjälpa fattiga länders ekonomi
Utvecklingsländer har mer att vinna än att förlora på den snabba utvecklingen inom artificiell intelligens.
Det är slutsatsen i en ny rapport från Världsbanken.
Där bedömer man att tekniken i första hand kommer att höja produktiviteten snarare än ersätta arbetstillfällen i fattigare ekonomier.
”Var mindre optimistiska”
Enligt rapporten löper mindre än en tiondel av jobben i utvecklingsländer risk att automatiseras med hjälp av AI.
I höginkomstländer är motsvarande andel mer än en tredjedel.
Världsbankens chefsekonom Indermit Gill menar därför att AI i större utsträckning kommer att fungera som ett stöd för arbetstagare i utvecklingsländer än som en ersättare.
”När vi började skriva rapporten var vi faktiskt mycket mindre optimistiska… Vår syn på saker och ting färgades av debatterna i utvecklade ekonomier”, säger Gill, enligt Financial Times.
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AI sprids snabbt
Rapporten skiljer sig från flera tidigare analyser som varnat för att AI kan förstärka klyftorna mellan rika och fattiga länder genom att slå ut kunskapsintensiva jobb och koncentrera investeringar i datacenter och halvledare till ett fåtal ekonomier.
I stället pekar Världsbanken på exempel där AI redan bidrar till effektivare sjukvård, snabbare handläggning i domstolar och förbättrade väderprognoser i länder som Indien och Kenya.
Samtidigt konstateras att begränsad tillgång till datorkraft, elförsörjning och internet fortfarande utgör hinder för en bredare användning.
Undersökningar visar också att AI-tekniken sprids snabbt bland mindre företag i tillväxtekonomier.
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Tros leda till högre tillväxt
Omkring en femtedel av företag med fler än fem anställda i bland annat Indien, Jordanien, Kenya, Mexiko, Nigeria och Thailand uppger att de nyligen använt AI-baserade chattbotar i verksamheten.
I USA är motsvarande andel omkring en tredjedel.
Trots den positiva utvecklingen väntas de rikaste ekonomierna fortfarande få de största produktivitetsvinsterna, eftersom AI används betydligt mer där i dag.
Enligt Världsbankens beräkningar kan den långsiktiga tillväxttakten i utvecklingsländer öka från i genomsnitt 4,1 till 4,9 procent under detta årtionde om dagens utveckling fortsätter.
För höginkomstländer väntas tillväxten samtidigt stiga från 1,2 till 3,6 procent.
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