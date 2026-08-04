Världsbanken: AI kommer att hjälpa fattiga länders ekonomi

Utvecklingsländer har mer att vinna än att förlora på den snabba utvecklingen inom artificiell intelligens.

Det är slutsatsen i en ny rapport från Världsbanken.

Där bedömer man att tekniken i första hand kommer att höja produktiviteten snarare än ersätta arbetstillfällen i fattigare ekonomier.

”Var mindre optimistiska”

Enligt rapporten löper mindre än en tiondel av jobben i utvecklingsländer risk att automatiseras med hjälp av AI.

I höginkomstländer är motsvarande andel mer än en tredjedel.

Världsbankens chefsekonom Indermit Gill menar därför att AI i större utsträckning kommer att fungera som ett stöd för arbetstagare i utvecklingsländer än som en ersättare.

”När vi började skriva rapporten var vi faktiskt mycket mindre optimistiska… Vår syn på saker och ting färgades av debatterna i utvecklade ekonomier”, säger Gill, enligt Financial Times.

ANNONS

Läs mer: AI-lagen träder i kraft: Det måste alla svenska företag ändra direkt. Realtid