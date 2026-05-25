Modellen har gjort amerikaner rika – nu vill fler följa den

Franchisemodellen har förknippats särskilt mycket med USA, där den har varit en populär form av företagande.

Nu visar siffror att det har blivit till en av USA:s största motorer för småföretagande och förmögenhetsskapande.

Dessutom växer intresset ytterligare när osäkerheten kring AI och framtidens kontorsjobb får fler amerikaner att söka sig till mer praktiska verksamheter.

Har blivit miljardär

I dag finns närmare 850 000 franchisedrivna verksamheter i USA. Tillsammans sysselsätter de omkring nio miljoner personer och står för ungefär tre procent av landets BNP.

Restauranger, hotell, gym, paketombud och serviceföretag dominerar sektorn, men nya franchiseområden växer snabbt inom bland annat barnomsorg och hemservice.

En av de mest framgångsrika entreprenörerna är Greg Flynn, som började med åtta Applebee’s-restauranger på 1990-talet.

I dag driver hans koncern över 3 000 franchiseenheter inom flera varumärken och han uppges vara världens första franchisetagare med en förmögenhet över en miljard dollar, skriver The Economist.

