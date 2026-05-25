Många entreprenörer, särskilt i USA, har tjänat sig en rejäl hacka på att vara franchisetagare. Det kan bli ett ännu vanligare karriärsval i framtiden.
Modellen har gjort amerikaner rika – nu vill fler följa den
Franchisemodellen har förknippats särskilt mycket med USA, där den har varit en populär form av företagande.
Nu visar siffror att det har blivit till en av USA:s största motorer för småföretagande och förmögenhetsskapande.
Dessutom växer intresset ytterligare när osäkerheten kring AI och framtidens kontorsjobb får fler amerikaner att söka sig till mer praktiska verksamheter.
Har blivit miljardär
I dag finns närmare 850 000 franchisedrivna verksamheter i USA. Tillsammans sysselsätter de omkring nio miljoner personer och står för ungefär tre procent av landets BNP.
Restauranger, hotell, gym, paketombud och serviceföretag dominerar sektorn, men nya franchiseområden växer snabbt inom bland annat barnomsorg och hemservice.
En av de mest framgångsrika entreprenörerna är Greg Flynn, som började med åtta Applebee’s-restauranger på 1990-talet.
I dag driver hans koncern över 3 000 franchiseenheter inom flera varumärken och han uppges vara världens första franchisetagare med en förmögenhet över en miljard dollar, skriver The Economist.
Finns tydliga fördelar
Franchisemodellen bygger på att företag låter externa entreprenörer driva lokala verksamheter under ett etablerat varumärke.
Centralt ligger vanligtvis ansvar för koncept, marknadsföring och system, medan franchisetagaren står för investeringar och den dagliga driften.
Förespråkare menar att modellen kombinerar tryggheten i ett känt varumärke med incitamenten hos lokala entreprenörer.
Samtidigt får franchisegivarna möjlighet att expandera snabbt utan att själva behöva finansiera varje ny etablering.
Lockar yngre entreprenörer
Branschen lockar nu allt fler yngre amerikaner.
Stigande universitetskostnader och osäkerhet kring AI:s påverkan på tjänstemannajobb har gjort att fler ser fysiska verksamheter som restauranger, gym och serviceföretag som stabilare alternativ.
Men det ska sägas att franchiseverksamheter ofta kräver betydande investeringar.
Att öppna en snabbmatsrestaurang kan kosta över en miljon dollar, medan träningsstudior ofta kräver flera hundra tusen dollar i startkapital.
Finns också kritik
Finansieringen sker vanligtvis genom lån, sparande eller stöd från familj och nätverk.
Riskerna är fortfarande stora. Forskning visar att franchiseverksamheter inte överlever i betydligt högre grad än oberoende företag på längre sikt.
Däremot kan etablerade varumärken minska risken under de första verksamhetsåren.
Modellen har också kritiserats för pressade arbetsvillkor och låg löneutveckling inom vissa kedjor.
