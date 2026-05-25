Spelbolag faller fritt på börsen – döms ut som förlegade

Spelbolag har länge varit en vinnare på börsen. Men på senare tid har det gått tyngre.

Blankare har tjänat miljardbelopp på att satsa mot spelbolag under 2026.

Pressen mot sektorn har ökat i takt med att nya prediktionsmarknader tar marknadsandelar i USA samtidigt som Storbritannien höjt skatterna på nätspel.

Rejält börsfall

Enligt analysbolaget S3 Partners har hedgefonder och andra blankare gjort vinster på papperet på över 2,3 miljarder dollar genom positioner mot bolag som Flutter Entertainment, DraftKings och Entain.

Störst har vinsterna varit i Flutter, världens största börsnoterade spelbolag och ägare till bland annat FanDuel, Paddy Power och Betfair. Bolagets aktie har rasat mer än 50 procent sedan årsskiftet, skriver Financial Times.

DraftKings är samtidigt ned omkring 30 procent, medan Entain – som äger Ladbrokes och Coral – tappat cirka 30 procent på Londonbörsen.

Bakom kursfallen finns växande oro för att så kallade prediktionsmarknader ska störa den traditionella spelindustrin.

ANNONS

Läs mer: Wall Street satsar miljarder på nya kontroversiella bettingmarknader. Dagens PS