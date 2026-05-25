Prediktionsmarknader lockar allt fler användare, och många av dem kommer från spelbolag. Det har lockat till sig blankare på börsen.
Spelbolag faller fritt på börsen – döms ut som förlegade
Spelbolag har länge varit en vinnare på börsen. Men på senare tid har det gått tyngre.
Blankare har tjänat miljardbelopp på att satsa mot spelbolag under 2026.
Pressen mot sektorn har ökat i takt med att nya prediktionsmarknader tar marknadsandelar i USA samtidigt som Storbritannien höjt skatterna på nätspel.
Rejält börsfall
Enligt analysbolaget S3 Partners har hedgefonder och andra blankare gjort vinster på papperet på över 2,3 miljarder dollar genom positioner mot bolag som Flutter Entertainment, DraftKings och Entain.
Störst har vinsterna varit i Flutter, världens största börsnoterade spelbolag och ägare till bland annat FanDuel, Paddy Power och Betfair. Bolagets aktie har rasat mer än 50 procent sedan årsskiftet, skriver Financial Times.
DraftKings är samtidigt ned omkring 30 procent, medan Entain – som äger Ladbrokes och Coral – tappat cirka 30 procent på Londonbörsen.
Bakom kursfallen finns växande oro för att så kallade prediktionsmarknader ska störa den traditionella spelindustrin.
Läs mer: Wall Street satsar miljarder på nya kontroversiella bettingmarknader. Dagens PS
Har höjt skatterna
Plattformarna gör det möjligt att satsa pengar på framtida händelser genom kontrakt som regleras som finansiella derivat snarare än spel.
Därmed kan de kringgå flera delstatliga regleringar och skatter som gäller för sportbetting i USA.
Prediktionsmarknadernas snabba tillväxt har fått investerare att ifrågasätta spelbolagens framtida lönsamhet på den amerikanska marknaden, som uppskattas vara värd omkring 17 miljarder dollar årligen.
Samtidigt har brittiska spelbolag drabbats av högre skatter på nätkasino och onlinebetting efter finansminister Rachel Reeves budget i höstas.
Tunga blankare har gått in
Entain redovisade tidigare i år en nedskrivning på motsvarande nästan 6,7 miljarder kronor kopplad till de nya skatterna, medan Flutter varnat för att tillväxten bromsar in.
Flera stora hedgefonder har ökat sina blankningspositioner mot sektorn. Bland dem finns DE Shaw, Two Sigma, Marshall Wace och AQR Capital Management. Två Sigma har byggt upp den största korta positionen i Flutter på Londonbörsen.
Alla blankningspositioner har dock inte blivit framgångsrika. Fonder som satsat mot Evoke, ägare till William Hill och 888, har i stället förlorat pengar efter att aktien återhämtat sig kraftigt från fjolårets bottennivåer.
Läs mer: Enkla verktyg tar bort chattbotarnas restriktioner – på några minuter. Dagens PS