Risken för att politiska beslut ska rita om kartan för investerare har ökat – och den norska oljefonden är särskilt utsatt, enligt en ny rapport.
Rapport: Oljefonden kan bli offer för politiken
Mest läst i kategorin
Trump om dollarns ras: "Det är jättebra"
Investerare tror inte längre på dollarn som en säker hamn. Det oroar inte Donald Trump det minsta. Dollarn har under den senaste tiden gått rejäl kräftgång. Men USA:s president Donald Trump tonar ned oron över dollarns kraftiga försvagning och beskriver utvecklingen som positiv. Uttalandet har bidragit till ytterligare press på den amerikanska valutan, som nu …
Nytt bakslag för Stegra – tvingas pausa bygge
Det krisdrabbade gröna stålbolaget Stegra pausar sitt bygge i Luleå hamn. Det rapporterar Ekot. Hamninfrastrukturen är central för att bolaget ska kunna ta in skrot till det planerade stålverket i Boden. Beskedet kommer bara dagar efter att Dagens Industri kunde avslöja att Stegra fått avslag på sin ansökan om 315 miljoner kronor i statligt stöd …
Eurons uppsving kan tvinga ECB att agera
Euron går starkt just nu, kanske lite för starkt. Om den får inflationen att sjunka ännu mer kan det bli tal om räntesänkningar. Eurons uppgång mot dollarn bara fortsätter. Det kan nu börja trycka inflationen nedåt ytterligare i euroområdet. Om trenden inte tar slut kan Europeiska centralbanken (ECB) behöva agera med ytterligare räntesänkningar. Det säger …
Efter fyra år – nu stryper väst Rysslands oljeintäkter
Trots sanktioner har Ryssland kunnat handla med olja även efter invasionen av Ukraina. Men nu ser något ut att ha hänt. Rysslands så kallade skuggflotta är ett löst nätverk av äldre oljetankers som används för att kringgå internationella sanktioner. På så sätt har Vladimir Putin kunnat fylla på krigskassan trots omvärldens försök att stoppa handeln. …
USA allt mer isolerat – hit vänder sig världen istället
Ett år efter Donald Trumps återkomst till Vita huset omformar den globala handelskartan. Medan USA:s ”America First”-politik skrämmer bort traditionella partners gör Kina comeback som ”stabil och pålitlig” handelspartner. Kinas handelsöverskott nådde rekordhöga 1,2 biljoner dollar under 2025, trots att exporten till USA föll med 20 procent. Istället har Kina vänt blicken åt andra håll, …
Norges statliga oljefond uppmanas att stärka sin beredskap för ökade geopolitiska risker, enligt en ny rapport från en statligt tillsatt expertgrupp.
Fonden, som är värd omkring 2 100 miljarder dollar och är världens största statliga investeringsfond, bedöms vara allt mer exponerad för politiska åtgärder i de länder där den investerar.
Expertgruppen pekar på att handelstullar, sanktioner och regulatoriska ingrepp i ökande grad används som politiska verktyg.
Oljefonden riskerar ändrade villkor
Detta innebär att fondens tillgångar i utlandet riskerar att påverkas genom högre beskattning, skärpt reglering eller i extrema fall konfiskering, skriver Bloomberg.
Fondens storlek och globala synlighet bedöms ytterligare förstärka sårbarheten.
Bakgrunden är en period av ökad politisk press, bland annat efter kritik mot fondens innehav kopplade till kriget i Gaza under förra året.
Vill vara kvar i amerikanska bolag
Samtidigt har norska regeringen avvisat tankar på att minska fondens exponering mot USA.
I stället rekommenderas ökad användning av scenariobaserade analyser för att bättre förstå och hantera politiska risker i en mer osäker omvärld.
Bybit gör det enklare att förstå, köpa och handla krypto. En plattform där tydlighet, trygghet och stabil teknik står i centrum. Oavsett om du är ny eller erfaren får du en smidigare väg in i marknaden.En ny standard.