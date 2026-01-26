Rapport: Oljefonden kan bli offer för politiken

Norges statliga oljefond uppmanas att stärka sin beredskap för ökade geopolitiska risker, enligt en ny rapport från en statligt tillsatt expertgrupp.

Fonden, som är värd omkring 2 100 miljarder dollar och är världens största statliga investeringsfond, bedöms vara allt mer exponerad för politiska åtgärder i de länder där den investerar.

Expertgruppen pekar på att handelstullar, sanktioner och regulatoriska ingrepp i ökande grad används som politiska verktyg.

Oljefonden riskerar ändrade villkor

Detta innebär att fondens tillgångar i utlandet riskerar att påverkas genom högre beskattning, skärpt reglering eller i extrema fall konfiskering, skriver Bloomberg.

Fondens storlek och globala synlighet bedöms ytterligare förstärka sårbarheten.

Bakgrunden är en period av ökad politisk press, bland annat efter kritik mot fondens innehav kopplade till kriget i Gaza under förra året.

Vill vara kvar i amerikanska bolag

ANNONS

Samtidigt har norska regeringen avvisat tankar på att minska fondens exponering mot USA.

I stället rekommenderas ökad användning av scenariobaserade analyser för att bättre förstå och hantera politiska risker i en mer osäker omvärld.