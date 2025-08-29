Realtid
Senator vill straffa Norge för "skitbeslut"

Senatorn Lindsey Graham är upprörd över norska oljefondens beslut gällande Caterpillar. Foto: (Hussein Malla / AP / TT)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 29 aug. 2025Publicerad: 29 aug. 2025

Den norska oljefonden har dragit sig ur en rad bolag med koppling till Israel. När det gällde amerikanska Caterpillar fick senator Lindsey Graham nog. Nu vill han ha tullar som straff mot Norge.

Den amerikanska senatorn, republikanen Lindsey Graham, har gått i taket över den norska oljefonden:s (NBIM) beslut om att dra sig ur den amerikanska maskintillverkaren Caterpillar.

På X skriver senatorn från North Carolina att han vill se högre tullar på norska varor och möjliga visumrestriktioner för chefer kopplade till fonden och andra organisationer. Detta eftersom han anser att fonden försöker bestraffa amerikanska företag på grund av ”geopolitiska skillnader”, rapporterar Bloomberg.

Graham kallar i ett av sina inlägg beslutet för ett ”BS decision”, alltså ett ”skitbeslut.

Oljefonden har snabbt dragit sig ur flera bolag

Det blev en mindre skandal i Norge när det framkom att oljefonden investerat i ett flertal israeliska bolag med koppling till krigsföringen i Gaza.

Efter det drog sig fonden ur flera bolag i omgångar. I den senaste ingick även fem israeliska banker men också det amerikanska bolaget Caterpillar.

Anledningen till att Caterpillar fördes till listan är att deras bulldozrar har använts i demoleringen av Gaza, menar oljefondens etikråd.

Oljefonden hade innan försäljningen en andel på 2,4 miljarder dollar i företaget i slutet av 2024, vilket motsvarar cirka 1,2 procent av bolagets aktier.

Kan påverka Trump

I nuläget har Norge, liksom resten av världen belagts med tullar av USA. Dessa ligger nu på ”måttliga” 15 procent. Men det pågår handelsavtal mellan Norge, som inte är med i EU, och USA.

Ett utspel på X är i sig ingen formell protest men frågan nu är om Graham lyckas nå president Donald Trumps öra med sin kritik mot oljefonden.

Tidigare har anhängare till presidenten kunna lyfta frågor till presidentens bord som han senare har agerat på. Exempelvis var det efter att den republikanske senatorn Tom Cotton kritiserade Intels ledning för att gjort investeringar i kinesiska halvledarföretag som Trump stämde in i kritiken, skriver BBC.

Detta ledde sedermera till att amerikanska staten köpte in sig på 10 procent i bolaget.

Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Israel Norge Norska oljefonden USA
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Dagens Industri, Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.

