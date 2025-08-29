Senator vill straffa Norge för "skitbeslut"

Den amerikanska senatorn, republikanen Lindsey Graham, har gått i taket över den norska oljefonden:s (NBIM) beslut om att dra sig ur den amerikanska maskintillverkaren Caterpillar.

På X skriver senatorn från North Carolina att han vill se högre tullar på norska varor och möjliga visumrestriktioner för chefer kopplade till fonden och andra organisationer. Detta eftersom han anser att fonden försöker bestraffa amerikanska företag på grund av ”geopolitiska skillnader”, rapporterar Bloomberg.

Graham kallar i ett av sina inlägg beslutet för ett ”BS decision”, alltså ett ”skitbeslut.

Oljefonden har snabbt dragit sig ur flera bolag

Det blev en mindre skandal i Norge när det framkom att oljefonden investerat i ett flertal israeliska bolag med koppling till krigsföringen i Gaza.

Efter det drog sig fonden ur flera bolag i omgångar. I den senaste ingick även fem israeliska banker men också det amerikanska bolaget Caterpillar.

Anledningen till att Caterpillar fördes till listan är att deras bulldozrar har använts i demoleringen av Gaza, menar oljefondens etikråd.

Oljefonden hade innan försäljningen en andel på 2,4 miljarder dollar i företaget i slutet av 2024, vilket motsvarar cirka 1,2 procent av bolagets aktier.