Det är blandade utfall på börserna i Asien under torsdagen när mötet mellan amerikanske presidenten Donald Trump och Kinas ledare Xi Jinping drar igång.
Blandat på Asienbörserna under toppmötet
Även Asiens börser har ögonen på toppmötet i Peking.
I Kina backar aktiemarknaden. Shanghaibörsen går ned med 0,7 procent och Shenzhen sjunker med 1,5 procent.
Upp i delar av Asien
I Hongkong ligger Hang Seng på plus 0,9 procent.
Tokyobörsen Nikkei 225 är blygsamt optimistisk med en uppgång på 0,3 procent medan bredare Topix sjunker med 0,4 procent.
Sydkoreanska Kospi stiger med 0,8 procent.