Blandat på Asienbörserna under toppmötet

President Donald Trump tas emot av Kinas president Xi Jinping på torsdagen. Foto: Mark Schiefelbein /AP/TT
Nyhetsbyrån TT

Det är blandade utfall på börserna i Asien under torsdagen när mötet mellan amerikanske presidenten Donald Trump och Kinas ledare Xi Jinping drar igång.

Även Asiens börser har ögonen på toppmötet i Peking.

I Kina backar aktiemarknaden. Shanghaibörsen går ned med 0,7 procent och Shenzhen sjunker med 1,5 procent.

Upp i delar av Asien

I Hongkong ligger Hang Seng på plus 0,9 procent.

Tokyobörsen Nikkei 225 är blygsamt optimistisk med en uppgång på 0,3 procent medan bredare Topix sjunker med 0,4 procent.

Sydkoreanska Kospi stiger med 0,8 procent.

