Rekordsvag norsk krona: Så påverkas Sverige

På tisdagen kostade en norsk krona knappt 91 svenska ören, vilket är den svagaste nivån sedan pandemin i mars 2020.

”Det är en historiskt låg nivå”, konstaterar Stefan Mellin, chefsanalytiker för valutor på Danske Bank, till Svenska Dagbladet.

Oljepriset pekas ut som huvudorsak

Den viktigaste förklaringen till den svaga norska kronan är fallande världsmarknadspriser på olja och gas.

Oljepriset påverkar den norska kronans värde.(Foto: Carina Johansen /NTB /TT)

Enligt Handelsbankens valutastrateg Michel Gubel tenderar valutor i länder med stor oljeexport att försvagas när oljepriset faller, eftersom valutainflöden, handelsbalans och tillväxtutsikter försämras. Det säger han till SvD.

Paradoxalt nog befinner sig den norska ekonomin i gott skick med en styrränta på 4 procent, BNP-tillväxt på 1,5–2 procent och arbetslöshet kring 2 procent, skriver Dagens industri.

Trots detta har den norska kronan tappat nästan 20 procent mot den svenska under de senaste 15 åren.