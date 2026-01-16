17 jan. 2026

Rekordsvag norsk krona: Så påverkas Sverige

Gränshandel mellan Norge och Sverige är fortsatt livlig. Trots en svag norsk krona. (Foto: Tommy Pedersen/TT)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 16 jan. 2026Publicerad: 16 jan. 2026

Den norska kronan har försvagats kraftigt och handlas nu på sin lägsta nivå mot den svenska kronan sedan 1980-talet.

På tisdagen kostade en norsk krona knappt 91 svenska ören, vilket är den svagaste nivån sedan pandemin i mars 2020.

”Det är en historiskt låg nivå”, konstaterar Stefan Mellin, chefsanalytiker för valutor på Danske Bank, till Svenska Dagbladet.

Oljepriset pekas ut som huvudorsak

Den viktigaste förklaringen till den svaga norska kronan är fallande världsmarknadspriser på olja och gas.

Oljepriset påverkar den norska kronans värde.(Foto: Carina Johansen /NTB /TT)

Enligt Handelsbankens valutastrateg Michel Gubel tenderar valutor i länder med stor oljeexport att försvagas när oljepriset faller, eftersom valutainflöden, handelsbalans och tillväxtutsikter försämras. Det säger han till SvD.

Paradoxalt nog befinner sig den norska ekonomin i gott skick med en styrränta på 4 procent, BNP-tillväxt på 1,5–2 procent och arbetslöshet kring 2 procent, skriver Dagens industri.

Trots detta har den norska kronan tappat nästan 20 procent mot den svenska under de senaste 15 åren.

Komplex påverkan från oljefondens

Situationen kompliceras av den norska oljefondens agerande.

Fondens exportinkomster från oljan investeras utomlands, vilket skapar valutaflöden från Norge till andra länder och försvagar kronan ytterligare.

Detta påminner om Sverige, där stora sparandeöverskott också investeras i utländska tillgångar.

Samtidigt har den svenska kronan stärkts mer än den norska det senaste året tack vare en mer positiv konjunktur.

Många bedömare tror att Riksbanken är färdig med sina räntesänkningar, medan Norges Bank väntas sänka räntan från dagens 4 procent.

Gränshandeln fortsätter växa

Trots den försvagade norska kronan fortsätter norrmännen att handla i Sverige i stor utsträckning.

De första nio månaderna 2024 ökade gränshandeln med 11 procent till 8,9 miljarder norska kronor, enligt norska Statistisk sentralbyrå.

”Som norrman tjänar man ganska mycket på att åka över till Sverige och handla”, säger Magnus Törnblom, presskontakt hos Axfood som äger Eurocash, till SvD.

Prisskillnaden mellan länderna är fortfarande betydligt större än valutornas värdeskillnad. En jämförelse från oktober 2024 visade att varor var 39 procent billigare i svenska butiker.

Positiva effekter på arbetsmarknaden

Den svaga norska kronan har fått många att tro att svenskar som jobbar på andra sidan gränsen nu skulle vända hem. Men paradoxalt nog kan den svaga valutan skapa fler arbetstillfällen för svenskar i Norge.

Enligt Sveriges Radio ökar turistbokningarna i Norge tack vare den konkurrenskraftiga valutan, vilket skapar fler jobb inom servicebranschen.

”Norges exportindustri blir ju mer konkurrenskraftig när kronan är lägre”, förklarar Kjell Olsén, rådgivare vid Grensetjänsten i Eda, till SR.

Det samlade handelsutbytet mellan länderna uppgick till nästan 600 miljarder kronor 2024, vilket motsvarar nästan 10 procent av Sveriges BNP, enligt Stockholms handelskammare.

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.

