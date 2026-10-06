USA:s allra rikaste drar ifrån – fördubblat sina pengar under 2020-talet

Skillnaden mellan USA:s allra rikaste och övriga förmögna amerikaner har ökat kraftigt de senaste åren.

Den rikaste tiondelen av en procent har mer än fördubblat sin samlade förmögenhet sedan slutet av 2019, enligt nya siffror från Federal Reserve.

Gruppen kontrollerar nu omkring 28 biljoner dollar, motsvarande ungefär 15 procent av USA:s totala förmögenhet på närmare 186 biljoner dollar.

Kan tacka börsen

Den genomsnittliga förmögenheten per hushåll i gruppen överstiger 200 miljoner dollar, skriver Wall Street Journal.

Merparten av uppgången har kommit från aktier och fondinnehav. Av den totala förmögenhetsökningen på 14,5 biljoner dollar sedan 2019 står aktier och fonder för omkring 10 biljoner dollar.

Under det senaste året fram till slutet av juni ökade gruppens förmögenhet med närmare 4 biljoner dollar, samtidigt som S&P 500 steg 21 procent.

Utvecklingen innebär att den rikaste gruppen har dragit ifrån även andra förmögna amerikaner.

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