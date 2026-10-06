Den allra rikaste tiondelen av amerikanska miljardärer tar nya språng. Deras förmögenhet växer betydligt snabbare än andras.
USA:s allra rikaste drar ifrån – fördubblat sina pengar under 2020-talet
Skillnaden mellan USA:s allra rikaste och övriga förmögna amerikaner har ökat kraftigt de senaste åren.
Den rikaste tiondelen av en procent har mer än fördubblat sin samlade förmögenhet sedan slutet av 2019, enligt nya siffror från Federal Reserve.
Gruppen kontrollerar nu omkring 28 biljoner dollar, motsvarande ungefär 15 procent av USA:s totala förmögenhet på närmare 186 biljoner dollar.
Kan tacka börsen
Den genomsnittliga förmögenheten per hushåll i gruppen överstiger 200 miljoner dollar, skriver Wall Street Journal.
Merparten av uppgången har kommit från aktier och fondinnehav. Av den totala förmögenhetsökningen på 14,5 biljoner dollar sedan 2019 står aktier och fonder för omkring 10 biljoner dollar.
Under det senaste året fram till slutet av juni ökade gruppens förmögenhet med närmare 4 biljoner dollar, samtidigt som S&P 500 steg 21 procent.
Utvecklingen innebär att den rikaste gruppen har dragit ifrån även andra förmögna amerikaner.
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Högre tröskel för att vara rikast
De övriga 9,9 procenten av befolkningen med högst förmögenhet har tillsammans ökat sin förmögenhet med 38,2 biljoner dollar sedan 2019, men den summan är fördelad på nästan hundra gånger fler hushåll.
Gränsen för att tillhöra den rikaste tiondelen av en procent låg på 45,8 miljoner dollar 2022.
Eftersom gruppens förmögenheter sedan dess har ökat med omkring 50 procent är tröskeln betydligt högre i dag.
De allra rikaste amerikanerna är i stor utsträckning företagare, företagsägare och personer som lever på kapitalinkomster snarare än vanliga löntagare.
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Företag ger mest pengar
Omkring 37 procent får huvuddelen av sina inkomster från företag och 26 procent från kapitalvinster. Endast omkring 10 procent har löneinkomster som sin huvudsakliga inkomstkälla.
Samtidigt har även mindre förmögna amerikaner fått se sina tillgångar öka.
Den rikaste hälften av befolkningen har gynnats av stigande bostadspriser och aktiemarknaden, medan den fattigaste hälften bland annat har fått stöd av pandemirelaterade bidrag och minskade skulder.
Den nedersta halvan äger dock fortfarande bara omkring 2,3 procent av USA:s samlade förmögenhet. Gruppen har en genomsnittlig hushållsförmögenhet på cirka 63 000 dollar.
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