Dyrare lånekostnader slår mot amerikanska företag – riskerna har ökat

Den kraftiga utförsäljningen på den amerikanska obligationsmarknaden börjar få tydliga konsekvenser för företagen.

Stigande räntor och ökade riskpremier gör det dyrare att låna.

Det tvingar flera bolag tvingas se över planer för refinansiering och nya investeringar.

Vill ha bättre betalt för risken

För företag med de lägsta kreditbetygen har upplåningskostnaden stigit till omkring 17 procent, den högsta nivån sedan maj 2020, skriver Financial Times.

Bakom uppgången ligger både högre räntor på amerikanska statsobligationer och ett ökat krav från investerare på ersättning för den risk som företagsobligationerna innebär.

Riskpremien för bolag med kreditbetyget CCC eller lägre har samtidigt stigit till omkring 12 procentenheter, den högsta nivån sedan 2022.

Särskilt utsatta är företag med lån där räntan följer marknadsräntorna samt bolag som behöver refinansiera stora skulder under de närmaste månaderna.

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Ränteuppgången har även börjat påverka marknaden för obligationer med högre kreditvärdighet.

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