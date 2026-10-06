Att låna pengar har normalt inte varit ett så stort problem för amerikanska företag. Men nu börjar investerarna se ökade risker.
Dyrare lånekostnader slår mot amerikanska företag – riskerna har ökat
Den kraftiga utförsäljningen på den amerikanska obligationsmarknaden börjar få tydliga konsekvenser för företagen.
Stigande räntor och ökade riskpremier gör det dyrare att låna.
Det tvingar flera bolag tvingas se över planer för refinansiering och nya investeringar.
Vill ha bättre betalt för risken
För företag med de lägsta kreditbetygen har upplåningskostnaden stigit till omkring 17 procent, den högsta nivån sedan maj 2020, skriver Financial Times.
Bakom uppgången ligger både högre räntor på amerikanska statsobligationer och ett ökat krav från investerare på ersättning för den risk som företagsobligationerna innebär.
Riskpremien för bolag med kreditbetyget CCC eller lägre har samtidigt stigit till omkring 12 procentenheter, den högsta nivån sedan 2022.
Särskilt utsatta är företag med lån där räntan följer marknadsräntorna samt bolag som behöver refinansiera stora skulder under de närmaste månaderna.
Ränteuppgången har även börjat påverka marknaden för obligationer med högre kreditvärdighet.
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Lånen blir dyrare
Bank of America har sänkt sin prognos för hur mycket amerikanska företag kommer att emittera i obligationer med hög kreditvärdighet under oktober, till 110 miljarder dollar från tidigare omkring 160 miljarder.
Även villkoren för enskilda emissioner har försämrats. Paramount Skydance mötte svagare efterfrågan på sina långfristiga obligationer när bolaget tog upp stora lån för att finansiera förvärvet av Warner Bros Discovery.
Efter emissionen föll delar av obligationerna kraftigt i värde.
Utvecklingen gör att fler företag försöker begränsa löptiden på nya lån.
Kortare skulder ger möjlighet att refinansiera till lägre räntor längre fram, om ränteläget förbättras, medan långa obligationer riskerar att låsa in dagens höga finansieringskostnader.
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Investerar stort i AI
Samtidigt har efterfrågan på företagsobligationer från vissa sektorer hållits uppe.
Framför allt teknikbolag som investerar kraftigt i artificiell intelligens fortsätter att låna för att bygga ut datacenter, trots högre räntor.
Den större risken finns när befintliga skulder ska refinansieras.
Enligt Moody’s förfaller omkring 1 450 miljarder dollar i amerikanska företagsobligationer med hög kreditvärdighet mellan 2026 och 2030.
Om räntorna förblir höga kan företagen behöva dra ned på investeringar, förvärv, aktieåterköp och expansion.
För de mest skuldsatta bolagen kan utvecklingen även öka risken för betalningsproblem och konkurser.
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