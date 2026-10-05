Pensionsjättar minskar exponeringen mot USA – nervösa över höga värderingar

Globala pensionsfonder har länge satsat tungt på amerikanska aktier. Men nu väljer man att minska sin exponering mot USA.

Det beror på att den kraftiga uppgången i tekniksektorn väcker oro för höga värderingar.

Det finns också farhågor kring att allt fler investeringar koncentreras till bolag som gynnas av AI-investeringarna.

Stora techbolag har drivit utvecklingen

Flera stora pensionsförvaltare har under året viktat ned USA i sina portföljer i förhållande till globala jämförelseindex, skriver Financial Times.

Bland dem finns Australian Retirement Trust, som förvaltar omkring 260 miljarder dollar, kanadensiska La Caisse med omkring 388 miljarder dollar i tillgångar och brittiska People’s Pension, som förvaltar omkring 45 miljarder pund.

Bakgrunden är framför allt den kraftiga koncentrationen på den amerikanska aktiemarknaden.

Ett fåtal stora teknik- och AI-relaterade bolag, däribland Nvidia, Alphabet och Microsoft, har stått för en betydande del av uppgången på S&P 500 under de senaste åren.

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