Techbolagens aktier har nått nya höjder och det har gett många pensionsfonder god avkastning. Men nu börjar man bli mer obekväma.
Pensionsjättar minskar exponeringen mot USA – nervösa över höga värderingar
Globala pensionsfonder har länge satsat tungt på amerikanska aktier. Men nu väljer man att minska sin exponering mot USA.
Det beror på att den kraftiga uppgången i tekniksektorn väcker oro för höga värderingar.
Det finns också farhågor kring att allt fler investeringar koncentreras till bolag som gynnas av AI-investeringarna.
Stora techbolag har drivit utvecklingen
Flera stora pensionsförvaltare har under året viktat ned USA i sina portföljer i förhållande till globala jämförelseindex, skriver Financial Times.
Bland dem finns Australian Retirement Trust, som förvaltar omkring 260 miljarder dollar, kanadensiska La Caisse med omkring 388 miljarder dollar i tillgångar och brittiska People’s Pension, som förvaltar omkring 45 miljarder pund.
Bakgrunden är framför allt den kraftiga koncentrationen på den amerikanska aktiemarknaden.
Ett fåtal stora teknik- och AI-relaterade bolag, däribland Nvidia, Alphabet och Microsoft, har stått för en betydande del av uppgången på S&P 500 under de senaste åren.
Läs mer: Balans på slak lina: USA-börsen nu dyrare än 1929. Dagens PS
Mycket beror på AI-investeringar
Enligt en färsk undersökning från konsultbolaget Marsh planerar omkring en tredjedel av 430 institutionella investerare att minska sin exponering mot amerikanska aktier under de kommande tolv månaderna.
Institutionerna som ingick i undersökningen förvaltar sammanlagt mer än 5 000 miljarder dollar. Andelen som planerar att minska USA-exponeringen har fördubblats jämfört med föregående år.
Samtidigt har USA andel av de globala aktieportföljerna vuxit kraftigt. Nära hälften av S&P 500 består av stora bolag med koppling till den pågående AI-investeringscykeln.
Det innebär att en investering i den amerikanska marknaden i allt högre grad också innebär en koncentrerad exponering mot tekniksektorn.
Läs mer: Berlins vänstervåg hotar svenska pensionspengar. Realtid
Känslig aktiemarknad
People’s Pension hade vid slutet av förra året omkring 53 procent av sin globala aktieexponering i USA. Andelen har nu minskat till 49 procent.
Det kan jämföras med USA vikt på omkring 64 procent i det globala indexet MSCI ACWI.
Även danska ATP, som förvaltar mer än 100 miljarder dollar, följer utvecklingen noggrant. Fondens bedömning är att dagens värderingar förutsätter en mycket stark vinsttillväxt under de kommande åren.
Det gör aktiemarknaden mer känslig för besvikelser än under mer normala marknadsförhållanden.
Läs mer: USA-börsen stiger efter usel jobbrapport – här är anledningen. Realtid