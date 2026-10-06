Realtid TV: Tusen miljarder dollar – så påverkar Trumps skuldberg Sverige

Här är 3 frågor Christian Ploog svarar på i Realtid TV. Se hela klippet här ovan.

1. Vem är det som lånar ut pengar till den amerikanska staten?

– Investerare. Det kan vara amerikanska pensionsfonder, banker, men även andra länder och andra typer av investerare.

2. Vad betyder det här för svenska småsparare?

– Amerikanska räntor är bra att hålla koll på eftersom det är en slags referens till övriga räntor i världen, säger Christian Ploog.

3. Vilka signaler ska en svensk sparare hålla utkik efter?

– Kanske inte just statsskulden som sådan, även om den är spektakulär, utan det är snarare räntorna man ska hålla koll på. Men även hur marknaden reagerar när USA behöver låna mer pengar och ställer ut olika obligationer.