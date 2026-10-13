Uppstickare får minneschip-giganterna att darra – faller kraftigt på börsen

Aktier i flera av världens största minneschiptillverkare föll kraftigt på tisdagen efter nya uppgifter om framsteg hos kinesiska ChangXin Memory Technologies, CXMT.

Bolagets utveckling väcker oro för ökad konkurrens på en marknad där efterfrågan på minneskretsar stiger i takt med AI-utbyggnaden.

Sydkoreanska SK Hynix föll 10 procent på börsen, medan Samsung Electronics backade 7,4 procent.

Rusade under första handelsdagen

Amerikanska Micron var ned omkring 3,7 procent i förhandeln. Även andra bolag med koppling till minnesmarknaden, däribland SanDisk, Seagate och Western Digital, handlades ned.

CXMT meddelade under helgen att bolaget gjort framsteg med en ny konstruktion av minneskretsar. Tekniken ska göra det möjligt att lagra mer data på en mindre yta genom att öka minnestätheten.

Enligt CNBC planerar bolaget att lansera en ny produkt för serverminne baserad på konstruktionen före utgången av 2026.

Nyheten har riktat uppmärksamheten mot en konkurrent som fram till nyligen var relativt okänd utanför Kina. CXMT grundades 2016 och har sitt huvudkontor i Hefei.

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Bolaget fick internationell uppmärksamhet i samband med börsnoteringen på Shanghais teknikbörs STAR Market i juli, då aktien steg nästan 466 procent under den första handelsdagen, vilket Realtid rapporterade om.

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