Kan kinesiska CXMT tillverka bättre och billigare minneschip än SK Hynix och Samsung? Investerare begrundar just nu den frågan efter nya uppgifter.
Uppstickare får minneschip-giganterna att darra – faller kraftigt på börsen
Aktier i flera av världens största minneschiptillverkare föll kraftigt på tisdagen efter nya uppgifter om framsteg hos kinesiska ChangXin Memory Technologies, CXMT.
Bolagets utveckling väcker oro för ökad konkurrens på en marknad där efterfrågan på minneskretsar stiger i takt med AI-utbyggnaden.
Sydkoreanska SK Hynix föll 10 procent på börsen, medan Samsung Electronics backade 7,4 procent.
Rusade under första handelsdagen
Amerikanska Micron var ned omkring 3,7 procent i förhandeln. Även andra bolag med koppling till minnesmarknaden, däribland SanDisk, Seagate och Western Digital, handlades ned.
CXMT meddelade under helgen att bolaget gjort framsteg med en ny konstruktion av minneskretsar. Tekniken ska göra det möjligt att lagra mer data på en mindre yta genom att öka minnestätheten.
Enligt CNBC planerar bolaget att lansera en ny produkt för serverminne baserad på konstruktionen före utgången av 2026.
Nyheten har riktat uppmärksamheten mot en konkurrent som fram till nyligen var relativt okänd utanför Kina. CXMT grundades 2016 och har sitt huvudkontor i Hefei.
Bolaget fick internationell uppmärksamhet i samband med börsnoteringen på Shanghais teknikbörs STAR Market i juli, då aktien steg nästan 466 procent under den första handelsdagen, vilket Realtid rapporterade om.
Läs mer: Världens minnen håller på att ta slut – AI-jättarna suger upp allt. Realtid
Finns risker
Sedan dess har aktien fallit omkring 4 procent från introduktionskursen på 49 yuan. Marknadsvärdet uppgår enligt CNBC ändå till omkring 520 miljarder dollar.
CXMT har samtidigt stärkt sin position på den globala marknaden för DRAM-minnen, som används i bland annat datorer och servrar.
Enligt en analys från HSBC har bolagets marknadsandel ökat till omkring 10 procent, från cirka 4 procent ett år tidigare.
Bolaget står dock inför betydande tekniska hinder.
Läs mer: AI kan ersätta fängelse – med minnen direkt i hjärnan. Realtid
Kan påverka investerarnas syn
USA:s exportrestriktioner begränsar Kinas tillgång till avancerad utrustning för halvledartillverkning, däribland ASML:s litografimaskiner med extremt ultraviolett ljus, som behövs för de mest avancerade chipprocesserna.
CXMT ligger fortfarande efter de etablerade konkurrenterna inom flera avancerade minnestekniker, särskilt högbandbreddsminne som används i AI-system.
Men framstegen kan ändå påverka investerarnas syn på konkurrenternas framtida marknadsposition.
Kinas stora inhemska efterfrågan ger bolaget en fördel. Enligt Citi kan kinesiska minneskretsar dessutom påverka konkurrensen indirekt genom försäljning till datacenter i andra regioner, exempelvis Europa.
Apple har enligt tidigare medieuppgifter också börjat testa CXMT:s DRAM-minnen för produkter som säljs på den kinesiska marknaden, enligt Wall Street Journal.
Läs mer: AI-bolag vill ha dina jobbmejl – beredda att betala mycket pengar. Realtid