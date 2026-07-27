Kinesiska chipjättens succé på börsen – rus över 450 % på en dag

Uppgången följde på årets största börsintroduktion i Asien och lyfte chiptillverkaren förbi bankjätten Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), som länge varit marknadens tyngsta bolag.

Aktien i CXMT, tidigare ChangXin Memory Technologies, stängde på 49 yuan jämfört med teckningskursen på 8,66 yuan, efter att under dagen ha nått en toppnotering på 55,03 yuan, enligt Reuters.

Rusningen lyfte bolagets börsvärde till 3,3 biljoner yuan, motsvarande omkring 488 miljarder dollar, en kraftig uppgång från de 85,5 miljarder dollar bolaget värderades till vid introduktionen.

Rekordstor notering

Vid introduktionen tog CXMT in 57,92 miljarder yuan (8,6 miljarder dollar), vilket är den största kinesiska halvledarnoteringen någonsin.

Handeln var rekordstor: aktier för omkring 141 miljarder yuan omsattes under måndagen, vilket enligt lokala medier gjorde CXMT till den första A-aktien att passera 100 miljarder yuan i omsättning på en enda dag.

CXMT är Kinas ledande tillverkare av DRAM-minneschip och världens fjärde största, med en marknadsandel på cirka 7,7 procent under 2025, enligt bolagets prospekt som Reuters hänvisar till.

Bolaget har blivit en central del av Pekings strävan att bygga en självförsörjande halvledarindustri i takt med att USA skärpt sina exportrestriktioner. CXMT väntar sig att intäkterna under årets första halvår mer än sjufaldigas, till mellan 110 och 120 miljarder yuan, och räknar med en vinst på 66–75 miljarder yuan efter en förlust året innan.

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Oro för bubbla

Samtidigt väcker rusningen oro för en bubbla.

”Aktien är för dyr och luktar spekulation”, sa Yuan Yuwei, hedgefondförvaltare vid Trinity Synergy Investments, till Reuters.

Värderingen motsvarar nära hälften av den amerikanska rivalen Microns, trots CXMT:s betydligt mindre globala marknadsandel.

Bolaget pressas dessutom av amerikanska exportkontroller som begränsar tillgången till avancerade tillverkningsverktyg, och utpekades förra månaden av USA:s försvarsdepartement som ett ”kinesiskt militärföretag”.