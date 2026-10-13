AI-bolag vill ha dina jobbmejl – beredda att betala mycket pengar

Teknikbolag betalar stora summor för företags interna dokument, mejl och chattkonversationer för att träna artificiell intelligens.

Marknaden växer snabbt, men väcker samtidigt frågor om anställdas integritet, datasäkerhet och vem som egentligen har rätt att sälja informationen.

När AI-bolag utvecklar digitala assistenter som kan utföra arbetsuppgifter på egen hand har efterfrågan på verkliga arbetsplatsdata ökat kraftigt.

Kan sälja materialet

Material från exempelvis Slack, Google Docs och Powerpoint kan ge modellerna en bättre förståelse för hur beslut fattas och hur arbetsuppgifter genomförs, skriver Business Insider.

Enligt analysföretaget Gartner väntas de årliga utgifterna för data till AI-träning öka från mindre än en miljard dollar i fjol till närmare 6,5 miljarder dollar 2027.

Utvecklingen har skapat en ny marknad för mellanhänder som köper data från företag, rensar bort känsliga uppgifter och säljer materialet vidare till AI-utvecklare.

Även mindre företag med stora mängder interna dokument kan få betydande ersättning.

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