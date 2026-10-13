När träningsdata har blivit en värdefull produkt ökar också intresset för jobbmejl och konversationer. Men det finns risker – och det är inte säkert att de anställda får veta om dem.
AI-bolag vill ha dina jobbmejl – beredda att betala mycket pengar
Teknikbolag betalar stora summor för företags interna dokument, mejl och chattkonversationer för att träna artificiell intelligens.
Marknaden växer snabbt, men väcker samtidigt frågor om anställdas integritet, datasäkerhet och vem som egentligen har rätt att sälja informationen.
När AI-bolag utvecklar digitala assistenter som kan utföra arbetsuppgifter på egen hand har efterfrågan på verkliga arbetsplatsdata ökat kraftigt.
Kan sälja materialet
Material från exempelvis Slack, Google Docs och Powerpoint kan ge modellerna en bättre förståelse för hur beslut fattas och hur arbetsuppgifter genomförs, skriver Business Insider.
Enligt analysföretaget Gartner väntas de årliga utgifterna för data till AI-träning öka från mindre än en miljard dollar i fjol till närmare 6,5 miljarder dollar 2027.
Utvecklingen har skapat en ny marknad för mellanhänder som köper data från företag, rensar bort känsliga uppgifter och säljer materialet vidare till AI-utvecklare.
Även mindre företag med stora mängder interna dokument kan få betydande ersättning.
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Anställda vet inte alltid om det
Vissa erbjudanden uppgår till mellan 100 000 och två miljoner dollar, medan företag i vissa fall får tidsfrister på bara 48 timmar för att acceptera bud.
Enligt aktörer på marknaden avgörs värdet bland annat av datamängden, materialets exklusivitet och vilka arbetsuppgifter det beskriver.
Information från exempelvis juridik och redovisning är särskilt efterfrågad eftersom branscherna bedöms ha stor potential för automatisering.
Samtidigt ökar riskerna. Anställda är ofta ovetande om att deras interna kommunikation kan säljas vidare, och det är inte självklart att ett företags rätt att använda materialet också innebär rätt att sälja det för AI-träning.
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Ville köpa äldre data
Ett uppmärksammat fall gäller Googles planerade köp av äldre data från det konkursdrabbade flygbolaget Spirit Airlines för tio miljoner dollar.
Affären har mött motstånd från tidigare anställda som oroar sig för hur deras personuppgifter ska användas.
Google uppger att bolaget inte avser att köpa personuppgifter och att känsligt material ska uteslutas eller avidentifieras.
Även inom tekniksektorn har frågan skapat konflikter. Meta stoppade ett projekt för att samla in anställdas tangenttryckningar och musrörelser efter att känsliga uppgifter blivit tillgängliga internt.
På SpaceX har Elon Musk samtidigt sagt att bolagets AI-modell Grok ska tränas på medarbetarnas data.
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