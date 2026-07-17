Uppgifter: PayPal ratar miljardbud

Budet på 60,50 dollar per aktie värderar PayPal till drygt 53 miljarder dollar, motsvarande omkring 500 miljarder kronor.

Enligt Reuters källa är styrelsens preliminära bedömning att prislappen visserligen innebär en premie mot den senaste tidens kurs, men att den inte speglar det värde bolaget kan skapa de kommande åren om ledningens omställningsplan lyckas.

Missa inte: PayPal lägger ner sitt riskkapital efter 10 år. Realtid

Styrelsen väger samtidigt in annat än priset. Hur säker finansieringen är, vilka konkurrensrättsliga hinder en affär kan möta och hur lång tid en process skulle ta.

Ytterligare styrelsemöten är inplanerade, uppger källan. PayPal har ännu inte lämnat något formellt svar på budet.

Femtio miljarder dollar i lånelöften

Budgivarna arbetar med att adressera invändningarna. JP Morgan och Morgan Stanley har ställt upp med ett finansieringspaket på omkring 50 miljarder dollar, samtidigt som bankerna är rådgivare åt konsortiet. Stripe och Advent bidrar med 17 miljarder dollar i eget kapital.

Läs även: ”PayPal-maffian” blev techmiljardärer – nu pressat betalbolag. Dagens PS

ANNONS

Parterna har också diskuterat möjliga eftergifter om affären fastnar hos konkurrensmyndigheter.

Ett alternativ är att bryta ut PayPals Braintree-verksamhet och föra över den till Advent, som skulle kunna slå ihop tillgångarna med sina befintliga betalningsinnehav, däribland Nuvei.

En sammanslagning av Stripe och PayPal skulle skapa en av världens största aktörer inom onlinebetalningar, med en årlig transaktionsvolym på omkring 3 700 miljarder dollar, enligt Reuters. Block var med i konsortiet vid den första kontakten i april, men hoppade av innan det senaste budet lämnades.