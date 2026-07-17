Svenskgrundade AI-bolaget i svindlande miljardvärdering

Rundan leds av den befintliga ägaren Coatue Management och väntas stängas senare i sommar, med både nya och gamla investerare.

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Wall Street Journal rapporterade tidigare på torsdagen, med hänvisning till personer med insyn, att Coatue leder en investering på 3 miljarder dollar, drygt 28 miljarder kronor, till just den värderingen. Coatue gick inte att nå för en kommentar utanför kontorstid, skriver Reuters.

Affären bekräftar den snabba uppvärdering bolaget haft.

I juni fördes samtal till en värdering över 165 miljarder dollar. Den nivån har alltså passerats med god marginal. Så sent som i december tog Databricks in över 4 miljarder dollar till en värdering på 134 miljarder dollar, enligt Dagens Industri.

Sedan dess har värderingen ökat med omkring 40 procent på ett halvår.

Svensk uppväxt, amerikansk raket

Databricks vd och medgrundare Ali Ghodsi föddes i Iran men växte upp i Stockholm. Han flyttade till San Francisco 2009 för att bli gästforskare vid University of California, Berkeley, där han träffade de sex personer han grundade bolaget tillsammans med.

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Bolaget säljer en molnbaserad dataplattform som företag använder för att samla, strukturera och analysera stora datamängder, från affärsanalys till avancerade AI- och maskininlärningsprojekt.

Databricks konkurrerar framför allt med börsnoterade Snowflake.

Tillväxten är fortsatt stark. I februari 2026 nådde bolaget en årlig intäktstakt på 5,4 miljarder dollar, cirka 50 miljarder kronor, en ökning med över 65 procent jämfört med året innan.