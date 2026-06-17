PayPal lägger ner sin riskkapitalarm PayPal Ventures som en del av en bredare omstrukturering under nya vd:n Enrique Lores.
PayPal lägger ner sitt riskkapital efter 10 år
Det rapporterar Fortune, som hänvisar till fem källor med insyn i processen. Enligt tidningen har enheten krympt från fler än tio anställda i slutet av 2025 till bara två i dag, och den sida som tidigare listade teamets medarbetare är inte längre synlig på bolagets webbplats.
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PayPal undersöker samtidigt möjligheten att sälja delar av portföljen på sekundärmarknaden och har anlitat investmentbanken Jefferies för att hjälpa till med eventuella transaktioner, uppger en källa.
I ett uttalande till tidningen bekräftar en talesperson att bolaget ”utforskar strategiska alternativ” för sin riskkapitalverksamhet, men avstår från att kommentera ytterligare.
Tio år och 80 bolag
Riskkapitalarmen grundades 2016, året efter att eBay knoppade av PayPal till ett självständigt bolag. Sedan dess har PayPal Ventures backat fler än 80 bolag över tre fonder på sammanlagt över 850 miljoner dollar, med innehav i bland annat fintechbolaget Plaid och kryptoförvararen Anchorage Digital.
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Att verksamheten inte enbart varit en belastning framgår av kvartalssiffrorna: portföljen bidrog med tio cent till PayPals vinst per aktie på 1,53 dollar under fjärde kvartalet 2025, mot ett avdrag på fyra cent året innan.
Tecknen på en avveckling har dock funnits ett tag.
Branschsajten Global Venturing rapporterade redan för ett par veckor sedan att Ashish Aggarwal och Alexandros Bottenbruch lämnat sina partnerroller, de enda två partnerna vid Londonkontoret.
Ny vd städar i koncernen
Nedläggningen sker mot bakgrund av en omfattande omstöpning av hela koncernen.
Tidigare vd:n Alex Chriss tvingades bort i februari efter att aktien fallit mer än 30 procent under hans knappt treåriga tid, samtidigt som styrelsen oroades av att betaljätten halkat efter konkurrenter som Stripe och Apple.
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I hans ställe utsågs Enrique Lores, tidigare vd för HP. Lores har sedan dess flyttat Venmo till en egen affärsgren och i slutet av april delat upp koncernen i tre verksamheter: Checkout Solutions & PayPal, Consumer Financial Services & Venmo samt Payment Services & Crypto, enligt bolagets eget pressmeddelande.
I maj presenterade han dessutom ett varsel som enligt Bloomberg omfattar omkring 20 procent av personalen de kommande två till tre åren.
Med runt 23 800 anställda vid årsskiftet motsvarar det fler än 4 500 jobb. Målet är besparingar på minst 1,5 miljarder dollar, och Lores har sagt att bolaget måste snabba på sin AI-användning och ”återvända till grunderna”.
Dämpad reaktion på börsen
Marknadens reaktion på beskedet om Ventures var dämpat positiv.
Enligt Silicon Republic steg PayPal-aktien drygt 2,7 procent vid stängning och ytterligare knappt 0,5 procent i efterhandeln, en blygsam uppgång efter ett fall på nästan 40 procent det senaste året och mer än 83 procent på fem år.