PayPal lägger ner sitt riskkapital efter 10 år

Det rapporterar Fortune, som hänvisar till fem källor med insyn i processen. Enligt tidningen har enheten krympt från fler än tio anställda i slutet av 2025 till bara två i dag, och den sida som tidigare listade teamets medarbetare är inte längre synlig på bolagets webbplats.

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PayPal undersöker samtidigt möjligheten att sälja delar av portföljen på sekundärmarknaden och har anlitat investmentbanken Jefferies för att hjälpa till med eventuella transaktioner, uppger en källa.

I ett uttalande till tidningen bekräftar en talesperson att bolaget ”utforskar strategiska alternativ” för sin riskkapitalverksamhet, men avstår från att kommentera ytterligare.

Tio år och 80 bolag

Riskkapitalarmen grundades 2016, året efter att eBay knoppade av PayPal till ett självständigt bolag. Sedan dess har PayPal Ventures backat fler än 80 bolag över tre fonder på sammanlagt över 850 miljoner dollar, med innehav i bland annat fintechbolaget Plaid och kryptoförvararen Anchorage Digital.

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Att verksamheten inte enbart varit en belastning framgår av kvartalssiffrorna: portföljen bidrog med tio cent till PayPals vinst per aktie på 1,53 dollar under fjärde kvartalet 2025, mot ett avdrag på fyra cent året innan.

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Tecknen på en avveckling har dock funnits ett tag.

Branschsajten Global Venturing rapporterade redan för ett par veckor sedan att Ashish Aggarwal och Alexandros Bottenbruch lämnat sina partnerroller, de enda två partnerna vid Londonkontoret.