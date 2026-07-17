Värmeböljor har fått en hel del européer att omvärdera sin syn på luftkonditionering. Men systemen är inte alltid producerade lokalt.
Européer satsar mer på AC – det skapar en oväntad vinnare
De senaste årens allt intensivare värmeböljor har fått fler européer att installera luftkonditionering.
Det har fått konsekvenser på andra sidan jorden.
De kinesiska tillverkare är nämligen bland de största vinnarna när efterfrågan på kalla rum ökar i Europa.
Har anpassat sig till europeiska regler
Västeuropa upplevde sin varmaste junimånad någonsin i år, och temperaturerna passerade 40 grader på flera håll i Tyskland.
Samtidigt väntas fler värmeböljor innan sommaren är över, vilket driver försäljningen av kylsystem i en region där luftkonditionering länge varit ovanlig, skriver BBC.
En viktig förklaring är att kinesiska tillverkare har utvecklat portabla modeller som uppfyller europeiska byggnadsregler.
Till skillnad från traditionella luftkonditioneringssystem kräver de inte permanent installation eller håltagning i fasader, något som ofta begränsas av regler för äldre byggnader.
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Mer positiva till AC
Kinesiska Midea uppger att bolagets försäljning i bland annat Frankrike, Spanien, Tyskland och Storbritannien ökade med över 70 procent jämfört med samma period i fjol.
Konkurrenten TCL har enligt kinesiska medier sett försäljningen i Frankrike stiga med mer än 300 procent, medan Gree beskriver efterfrågan som betydligt starkare än tidigare somrar.
Enligt Gree är många av kunderna förstagångsköpare som ändrat inställning i takt med att värmeböljorna blivit både vanligare och mer långvariga.
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Kräver mycket el
Den ökade användningen av luftkonditionering väcker samtidigt miljödebatt.
En rapport från 2024 visar att kylsystem står för omkring sju procent av världens elanvändning och nära tre procent av de globala koldioxidutsläppen från fossila bränslen och industrin.
Kritiker pekar också på att anläggningarna avger varm luft utomhus, vilket kan förstärka värmen i tätbebyggda områden.
Samtidigt tvingar de stigande temperaturerna myndigheter att anpassa sig.
Efter rekordhetta i slutet av juni, då hundratals skolor i Frankrike stängde, meddelade det statliga energibolaget att motsvarande omkring 80 miljoner euro ska investeras i kylsystem för skolor och fritidsanläggningar.
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