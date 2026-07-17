Européer satsar mer på AC – det skapar en oväntad vinnare

De senaste årens allt intensivare värmeböljor har fått fler européer att installera luftkonditionering.

Det har fått konsekvenser på andra sidan jorden.

De kinesiska tillverkare är nämligen bland de största vinnarna när efterfrågan på kalla rum ökar i Europa.

Har anpassat sig till europeiska regler

Västeuropa upplevde sin varmaste junimånad någonsin i år, och temperaturerna passerade 40 grader på flera håll i Tyskland.

Samtidigt väntas fler värmeböljor innan sommaren är över, vilket driver försäljningen av kylsystem i en region där luftkonditionering länge varit ovanlig, skriver BBC.

En viktig förklaring är att kinesiska tillverkare har utvecklat portabla modeller som uppfyller europeiska byggnadsregler.

Till skillnad från traditionella luftkonditioneringssystem kräver de inte permanent installation eller håltagning i fasader, något som ofta begränsas av regler för äldre byggnader.

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