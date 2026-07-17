Kopparpriset föll i efterhandeln på torsdagen sedan en upptrappning mellan USA och Iran utlöst en bred metallförsäljning. Nedgången dämpades dock av att en kraftig vinterstorm drar in över Chile.
Kraftig storm drar fram: Då påverkas viktiga metallpriset
Septemberkontraktet på Comex stängde i stort sett oförändrat på 6,342 dollar per pund (13 980 dollar per ton), nära treveckorshögsta, men gled därefter ned 1,1 procent till 6,27 dollar vid niotiden på kvällen i New York.
Missa inte: Viktiga metallen klättrar mot rekord – trots geopolitisk oro. Realtid
Kontraktet handlas därmed omkring 6 procent under rekordnivån över 6,60 dollar som sattes i början av juni. I London stängde tremånaderskoppar på 13 585 dollar per ton, medan LME:s kassapris är upp närmare 8 procent hittills i år, enligt Mining.com.
Oroligheter i Iran bakom
Utlösande faktor var att USA för första gången sedan blockaden återupptogs angrep ett oljetankfartyg nära Irans viktigaste exportterminal.
Dollarn och obligationsräntorna steg, och förväntningarna på att Federal Reserve kan tvingas höja räntan för att hålla tillbaka oljedriven inflation tog ny fart.
Läs även: Därför fortsätter kopparn uppåt hela året. Dagens PS
Guldet föll 2,1 procent till under 4 000 dollar per uns, silvret tappade nästan 4 procent och S&P 500 backade 0,5 procent.
Storm drar in
Kopparns relativa motståndskraft förklaras av Chile, där en storm klassad som en potentiell kategori 5-atmosfärisk flod – den högsta graderingen – började svepa in över landet på torsdagen med upp till 150 millimeter regn väntat över det centrala kopparbältet.
”Vi kommer att få strömavbrott”, sade inrikesunderminister Máximo Pavez enligt Mining.com. Regeringen har kallat till krismöten med gruvindustrin, men de största exportterminalerna uppges i stort fungera.
Missa inte: Investeringarna bakom AI mattas av i det tysta. Realtid
Stormen träffar en redan ansträngd marknad. Antofagasta redovisade i veckan en produktionsnedgång på 9,5 procent till 285 000 ton under första halvåret, och BHP har flaggat för fallande chilensk produktion nästa år.
Utsikterna har försämrats
Samtidigt varnar IEA i sin nya Global Critical Minerals Outlook 2026 för att kopparmarknadens utsikter på kort och medellång sikt har ”försämrats avsevärt”.
Orsaken är brist på svavelsyra: stängningen av Hormuzsundet i februari har strypt ungefär hälften av den sjöburna svavelhandeln, samtidigt som Kina infört exportförbud på svavelsyra fram till årsskiftet.
Över 15 procent av världens primärproduktion sker via lakning (SxEW), och vissa producenters lager uppges räcka i bara 30–60 dagar, enligt IEA.
Chiles regering sänkte på onsdagen tillväxtprognosen för 2026 till 1,8 procent med hänvisning till konflikten i Mellanöstern, men höjde samtidigt sitt kopparprisantagande till 5,90 dollar per pund från 5,46.
Gruvaktierna tog det hårdare än metallen: Freeport-McMoRan föll 4 procent, Ivanhoe Mines 4,9 procent och Antofagasta 4,1 procent.