Kraftig storm drar fram: Då påverkas viktiga metallpriset

Septemberkontraktet på Comex stängde i stort sett oförändrat på 6,342 dollar per pund (13 980 dollar per ton), nära treveckorshögsta, men gled därefter ned 1,1 procent till 6,27 dollar vid niotiden på kvällen i New York.

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Kontraktet handlas därmed omkring 6 procent under rekordnivån över 6,60 dollar som sattes i början av juni. I London stängde tremånaderskoppar på 13 585 dollar per ton, medan LME:s kassapris är upp närmare 8 procent hittills i år, enligt Mining.com.

Oroligheter i Iran bakom

Utlösande faktor var att USA för första gången sedan blockaden återupptogs angrep ett oljetankfartyg nära Irans viktigaste exportterminal.

Dollarn och obligationsräntorna steg, och förväntningarna på att Federal Reserve kan tvingas höja räntan för att hålla tillbaka oljedriven inflation tog ny fart.

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Guldet föll 2,1 procent till under 4 000 dollar per uns, silvret tappade nästan 4 procent och S&P 500 backade 0,5 procent.