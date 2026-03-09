Tysklands industri fick en oväntat svag start på året, med kraftigt fallande orderingång och sjunkande produktion i januari. Analytiker håller fast vid att en återhämtning är på väg under 2026. Men kriget i Iran och stigande oljepriser kastar en allt längre skugga.
Oväntat svag inledning i Europas "motor" i krigets skugga
Industriorders i Tyskland föll med 11,1 procent jämfört med föregående månad på säsongs- och kalenderrensat underlag, enligt statistikmyndigheten Destatis.
Det var betydligt sämre än de 4,5 procent som analytiker i Reuters enkät hade räknat med, och satte punkt för fyra raka månader av ökningar.
Utfallet var dessutom sämre än vad någon enskild ekonom i Bloombergs undersökning hade förutspått. Rensat för storskaliga order var nedgången dock bara 0,4 procent. Det efter att december hade visat den starkaste ordertillväxten på två år.
Produktionen sjönk oväntat
Samtidigt sjönk industriproduktionen med 0,5 procent i januari, mot väntad uppgång på 1 procent.
Det var framför allt metallproduktionen som drog ned siffran med ett fall på 12,4 procent, tillsammans med svagare utveckling inom läkemedel samt dator-, elektronik- och optikbranscherna, enligt Destatis.
Energiproduktionen steg däremot med 10,3 procent tack vare den ovanligt kalla januariväderleken.
Trots de nedslående siffrorna håller flera ekonomer fast vid en positiv helårsbild. LBBW-ekonomen Jens-Oliver Niklasch konstaterade att siffrorna ”inte är för känsliga själar”, men att hans bedömning kvarstår att 2026 blir bättre än fjolåret, rapporterar Reuters.
Michael Herzum på Union Investment pekade på att den tyska regeringens satsningar på försvar och infrastruktur stärker orderläget, och att industrin bör gå från tillväxtbroms till tillväxtmotor under året, förutsatt att kriget i Iran inte eskalerar permanent.
Ökade risker
Men riskerna har tydligt ökat. Tysklands ekonodepartement varnade på måndagen för att utvecklingen i Mellanöstern, som ännu inte avspeglas i indikatorerna, samt stigande olje- och gaspriser på världsmarknaden, innebär att risken för bakslag i industriåterhämtningen har ”ökat betydligt”.
Commerzbanks chefekonom Jörg Krämer menade att om oljepriset stannar ovanför 100-dollarsstrecket i flera månader kan Tysklands tillväxtprognos nästan halveras, enligt Bloomberg.
Kalldusch för förhastad optimism
Analyshuset ING påpekar att de senaste uppgifterna häller kallt vatten på en förhastad optimism och att den svaga inledningen på året snarare pekar mot ett svagt första kvartal.
Samtidigt framhåller ING att förbättrade produktionsförväntningar, stigande orderböcker sedan förra sommaren och sjunkande lager fortfarande talar för en industriell uppgång, men att varaktigt höga energipriser riskerar att underminera den.
ING uppskattar att de energiintensiva branscherna står för omkring 17 procent av industrins förädlingsvärde och sysselsätter nära en miljon människor.
Sammantaget visar januarisiffrorna att vägen mot industriell återhämtning i Tyskland blir allt annat än spikrak.