Oväntat svag inledning i Europas "motor" i krigets skugga

Industriorders i Tyskland föll med 11,1 procent jämfört med föregående månad på säsongs- och kalenderrensat underlag, enligt statistikmyndigheten Destatis.

Det var betydligt sämre än de 4,5 procent som analytiker i Reuters enkät hade räknat med, och satte punkt för fyra raka månader av ökningar.

Utfallet var dessutom sämre än vad någon enskild ekonom i Bloombergs undersökning hade förutspått. Rensat för storskaliga order var nedgången dock bara 0,4 procent. Det efter att december hade visat den starkaste ordertillväxten på två år.

Produktionen sjönk oväntat

Samtidigt sjönk industriproduktionen med 0,5 procent i januari, mot väntad uppgång på 1 procent.

Det är tuffa tider för Friedrich Merz och hans Tyskland som har svårt att få igång ekonomin. (Foto: Ludovic Marin/AP/TT).

Det var framför allt metallproduktionen som drog ned siffran med ett fall på 12,4 procent, tillsammans med svagare utveckling inom läkemedel samt dator-, elektronik- och optikbranscherna, enligt Destatis.

Energiproduktionen steg däremot med 10,3 procent tack vare den ovanligt kalla januariväderleken.

Trots de nedslående siffrorna håller flera ekonomer fast vid en positiv helårsbild. LBBW-ekonomen Jens-Oliver Niklasch konstaterade att siffrorna ”inte är för känsliga själar”, men att hans bedömning kvarstår att 2026 blir bättre än fjolåret, rapporterar Reuters.

Michael Herzum på Union Investment pekade på att den tyska regeringens satsningar på försvar och infrastruktur stärker orderläget, och att industrin bör gå från tillväxtbroms till tillväxtmotor under året, förutsatt att kriget i Iran inte eskalerar permanent.