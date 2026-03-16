Efter torkan i Västafrika steg chokladpriserna kraftigt. Nu tvärvänder marknaden och prisraset slår tillbaka mot kakaobönder och stora odlingsprojekt.
Tvärvändningen: Globalt överskott av kakao
Under 2025 blev choklad en av Europas dyraste vardagsvaror. Priserna steg med nästan 18 procent i EU, den högsta ökningen av alla livsmedel.
I flera länder var uppgången betydligt större: Polen noterade över 30 procent, medan Italien och Schweiz klarade sig med under 12 procent.
Läs också:
Klimatet gör din choklad sämre: ”Vissa förändringar” – Realtid
Klimatförändringarna startade prisrallyt på kakao
Bakgrunden är att kakaoproduktionen är starkt koncentrerad till Västafrika. När både Elfenbenskusten och Ghana drabbades av långvarig torka och virussjukdomar, som en följd av avskogningen i det vidsträckta Kongobäckenet, föll skördarna dramatiskt.
Det skapade ett globalt underskott och drev upp priserna på kakao till rekordnivåer, något som snabbt slog igenom i butikshyllorna, rapporterar Euronews.
Från brist till överskott på bara månader
Men den globala marknaden rör sig snabbt. När vädret förbättrades återhämtade sig produktionen, samtidigt som Ecuador ökade sina volymer.
Konsumenter började dessutom dra ned på köp av dyr choklad. Resultatet blev ett tvärt prisfall som nu får stora konsekvenser långt från de europeiska butikshyllorna.
Brasiliens kakaodrömmar spricker
I Brasilien, som under rekordåret 2024 planerade en kraftig expansion av kakaoodlingar, har kalkylerna rasat ihop.
Flera industriprojekt på tiotusentals hektar pausas eller skrotas eftersom dagens priser inte täcker investeringskostnaderna, rapporterar Reuters.
Ilska i Bahia när importen av kakao ökar
Samtidigt har småbönder svårt att få lönsamhet. I Bahia, den delstat i nordöstra Brasilien där merparten av landets kakao odlas, blockerade odlare nyligen vägen till Ilhéus hamn och tände eld på däck i protest mot ökade importvolymer från Afrika.
Utvecklingen visar hur sårbar kakaomarknaden är för både klimat och politik. För konsumenter kan prisfallet på råvaran innebära viss lättnad framöver.
Men så länge produktionen av kakao är koncentrerad till några få regioner kommer chokladpriserna att fortsätta röra sig lika snabbt som vädret i Västafrika.
Läs mer:
Chokladkrisen: Sänkt pris för odlarna efter historiskt prisras – Realtid