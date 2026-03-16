Tvärvändningen: Globalt överskott av kakao

Under 2025 blev choklad en av Europas dyraste vardagsvaror. Priserna steg med nästan 18 procent i EU, den högsta ökningen av alla livsmedel.

I flera länder var uppgången betydligt större: Polen noterade över 30 procent, medan Italien och Schweiz klarade sig med under 12 procent.

Klimatförändringarna startade prisrallyt på kakao

Bakgrunden är att kakaoproduktionen är starkt koncentrerad till Västafrika. När både Elfenbenskusten och Ghana drabbades av långvarig torka och virussjukdomar, som en följd av avskogningen i det vidsträckta Kongobäckenet, föll skördarna dramatiskt.

Det skapade ett globalt underskott och drev upp priserna på kakao till rekordnivåer, något som snabbt slog igenom i butikshyllorna, rapporterar Euronews.