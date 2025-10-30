Klimatet gör din choklad sämre: "Vissa förändringar"

När klimatförändringarna driver upp priserna på kakao väljer chokladföretag världen över att reformulera sina produkter, vilket redan märks i butikshyllorna.

Förpackningarna på klassiska amerikanska godisbitar som Almond Joy, Mr. Goodbar och Rolo har i tysthet uppdaterats för att ta bort orden ”mjölkchoklad”, rapporterar New York Times.

Förändringarna är subtila men betydelsefulla. Mr. Goodbar har gått från ”mjölkchoklad med jordnötter” till ”chokladgodis med jordnötter”, medan Rolo nu kallas ”rikt chokladgodis” istället för mjölkchoklad.

Anledningen är att företagen har ersatt dyrt kakaosmör med andra fetter, vilket gör att produkterna inte längre uppfyller den amerikanska läkemedelsmyndighetens definition av mjölkchoklad.

Klimatet slår mot kakaomarknaden

Bakom reformuleringarna ligger en dramatisk prisökning på kakao.

Exklusiv choklad blir bara exklusivare. (Foto: (Marta Lavandier / AP /TT)

I februari nådde priset över 10 000 dollar per ton. Ungefär fyra gånger priset 2022, enligt den amerikanska centralbanken Federal Reserve Bank of St. Louis.

Klimatförändringarna har lett till sex extra veckor av extrem värme per år i de viktigaste odlingsområdena i Västafrika under det senaste decenniet, enligt en studie från den ideella organisationen Climate Central.