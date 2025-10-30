Stigande kakaopriser till följd av klimatförändringar får tillverkare av choklad att i hemlighet ändra sina recept. Ibland så mycket att produkterna inte längre får kallas mjölkchoklad.
Klimatet gör din choklad sämre: "Vissa förändringar"
När klimatförändringarna driver upp priserna på kakao väljer chokladföretag världen över att reformulera sina produkter, vilket redan märks i butikshyllorna.
Förpackningarna på klassiska amerikanska godisbitar som Almond Joy, Mr. Goodbar och Rolo har i tysthet uppdaterats för att ta bort orden ”mjölkchoklad”, rapporterar New York Times.
Förändringarna är subtila men betydelsefulla. Mr. Goodbar har gått från ”mjölkchoklad med jordnötter” till ”chokladgodis med jordnötter”, medan Rolo nu kallas ”rikt chokladgodis” istället för mjölkchoklad.
Chokladkrisen: Priset på kakao tredubblat – på ett år
Priserna på choklad stiger dramatiskt. Ta reda på varför chokladtillverkarna tvingas förändra sina strategier.
Anledningen är att företagen har ersatt dyrt kakaosmör med andra fetter, vilket gör att produkterna inte längre uppfyller den amerikanska läkemedelsmyndighetens definition av mjölkchoklad.
Klimatet slår mot kakaomarknaden
Bakom reformuleringarna ligger en dramatisk prisökning på kakao.
I februari nådde priset över 10 000 dollar per ton. Ungefär fyra gånger priset 2022, enligt den amerikanska centralbanken Federal Reserve Bank of St. Louis.
Klimatförändringarna har lett till sex extra veckor av extrem värme per år i de viktigaste odlingsområdena i Västafrika under det senaste decenniet, enligt en studie från den ideella organisationen Climate Central.
Europa ligger också pyrt till gällande choklad
Detta, tillsammans med längre torka, oregelbundna regn och sjukdomar spridda av mjölbaggar, har lett till minskade skördar.
En rapport visar att över två tredjedelar av kakaon som importerades till EU 2023 kom från länder som inte är väl förberedda för klimatförändringar, skriver The Guardian.
För kakao kom 96,5 procent av importen från länder med låg klimatberedskap och 77 procent från länder med låg biologisk mångfald.
Företagen tvingas anpassa sig
Chokladjätten Mondelez International varnade i slutet av oktober för en större träff på årsvinsten än väntat. Detta på grund av stigande kakaopriser och handelsoro, skriver Investing.com.
Företaget sänkte sina prognoser och räknar nu med att justerad vinst per aktie ska minska med ungefär 15 procent under 2025.
Även Hershey’s har öppet erkänt att de reformulerat sina produkter.
”Det är ett område vi tittar på, vi testar, och i vissa delar av vår portfölj har vi över tid gjort vissa förändringar”, sa Hershey’s finanschef Steve Voskuil i februari, enligt New York Times.
Nestlé uppgav samma månad att de sparat över 500 miljoner dollar genom receptreformulering.
Två lag för framtidens choklad
Enligt livsmedelsforskare vid University of Wisconsin-Madison kommer chokladmarknaden troligen att dela upp sig. Högkvalitativ choklad fortsätter att tillverkas med traditionella ingredienser till allt högre priser. Medan billigare choklad använder mer substitut och mindre kakao.
Klimatförändringarna förväntas fortsätta sätta press på grödorna med hetare dagar och förändrade nederbördsmönster. Samtidigt som nya planteringar begränsas av regler mot avskogning.
Kakaopriserna har visserligen sjunkit något sedan toppen förra vintern, men analytiker förutspår att utbudsbristen kommer att bestå i takt med att planeten värms upp.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.
