Chokladkrisen: Sänkt pris för odlarna efter historiskt prisras

Det nya priset fastställs till 41 392 cedi per ton, motsvarande cirka 3 580 dollar, en minskning från tidigare 58 000 cedi eller närmare 5 300 dollar per ton.

Priset gäller för resten av säsongen 2025/2026, meddelade finansminister Cassiel Ato Forson vid en presskonferens i torsdags.

”Den nuvarande situationen drivs i stor utsträckning av köparnas ovilja att handla ghanansk kakao eftersom den har blivit okonkurrenskraftig och mycket dyr”, sade Forson enligt Reuters.

Prisraset på världsmarknaden

De globala kakaopriserna har fallit till omkring 4 000 dollar per ton, en halvering jämfört med för ett år sedan.

Kakaopriserna faller globalt. (Foto: Kirsty Wigglesworth/AP/TT)

Priserna har rasat med hela 70 procent sedan toppnoteringen på över 12 000 dollar i slutet av 2024, uppger Bloomberg.

Prisfallet har skapat en akut kris för ghananska odlare.

Glappet mellan det inhemska garantipriset och världsmarknadspriserna ledde till att internationella handlare drog sig tillbaka, vilket i sin tur resulterade i uteblivna betalningar till tusentals bönder.

Många har stått utan pengar till mat, skolavgifter för barnen och grundläggande underhåll av sina odlingar.

Som svar på krisen har regeringen beordrat marknadsregulatorn Cocobod att omedelbart påbörja återbetalningar till drabbade odlare, rapporterar Voice of Africa.