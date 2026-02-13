Chokladkrisen: Sänkt pris för odlarna efter historiskt prisras

13 feb. 2026

Kakaobönder i Ghana får mindre i plånboken när priserna sjunker.(Foto: George Osodi / AP /TT)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 13 feb. 2026Publicerad: 13 feb. 2026

Ghana, världens näst största kakaoexportör, sänker det pris som betalas till landets kakaoodlare efter att de globala priserna rasat under det senaste året. Beslutet är en del av ett omfattande reformpaket som syftar till att återställa konkurrenskraften på den internationella marknaden.

Det nya priset fastställs till 41 392 cedi per ton, motsvarande cirka 3 580 dollar, en minskning från tidigare 58 000 cedi eller närmare 5 300 dollar per ton.

Priset gäller för resten av säsongen 2025/2026, meddelade finansminister Cassiel Ato Forson vid en presskonferens i torsdags.

”Den nuvarande situationen drivs i stor utsträckning av köparnas ovilja att handla ghanansk kakao eftersom den har blivit okonkurrenskraftig och mycket dyr”, sade Forson enligt Reuters.

Prisraset på världsmarknaden

De globala kakaopriserna har fallit till omkring 4 000 dollar per ton, en halvering jämfört med för ett år sedan.

Kakao
Kakaopriserna faller globalt. (Foto: Kirsty Wigglesworth/AP/TT)

Priserna har rasat med hela 70 procent sedan toppnoteringen på över 12 000 dollar i slutet av 2024, uppger Bloomberg.

Prisfallet har skapat en akut kris för ghananska odlare.

Glappet mellan det inhemska garantipriset och världsmarknadspriserna ledde till att internationella handlare drog sig tillbaka, vilket i sin tur resulterade i uteblivna betalningar till tusentals bönder.

Många har stått utan pengar till mat, skolavgifter för barnen och grundläggande underhåll av sina odlingar.

Som svar på krisen har regeringen beordrat marknadsregulatorn Cocobod att omedelbart påbörja återbetalningar till drabbade odlare, rapporterar Voice of Africa.

Ny finansieringsmodell och lagstiftning

Reformpaketet inkluderar även en ny finansieringsmodell baserad på inhemska kakaoobligationer.

Dessa ska ges ut och hanteras av Cocobod, med återbetalningar kopplade till försäljningsintäkter inom samma skördeår.

En ny lagstiftning planeras också för att koppla det inhemska priset direkt till internationella marknadspriser.

Systemet ska garantera odlarna minst 70 procent av FOB-priset och möjliggöra automatiska prisjusteringar när världsmarknadspriserna förändras. Förslaget väntas läggas fram för parlamentet senare i år som del av en bredare reformering av Cocobod.

Ghana driver i dag en strikt reglerad inhemsk kakaomarknad där Cocobod betalar licensierade uppköpsföretag för bönor som levereras till landets hamnar.

Det nuvarande systemet med ett fast årligt pris har visat sig sårbart för snabba prissvängningar på världsmarknaden.

Satsning på lokal förädling

Utöver prisreformen siktar Ghana på att öka den inhemska förädlingen av kakaobönor.

I dag förädlas mellan 30 och 40 procent lokalt, men målet är att nå minst 50 procent under säsongen 2026/2027.

Regeringen planerar att höja andelen till omkring 60 procent, vilket skulle innebära att endast 40 procent av skörden exporteras som råvara.

Kakao är en av Ghanas tre viktigaste exportvaror och genererade 3,9 miljarder dollar i intäkter förra året, mer än dubbelt så mycket som 2024. Sektorn försörjer över 800 000 jordbrukarfamiljer i det västafrikanska landet.

Prisjusteringen belyser de strukturella utmaningar som råvaruexporterande ekonomier står inför när det gäller att balansera skydd av jordbrukarnas inkomster mot finanspolitisk hållbarhet och globala prisrealiteter.

Ghana Kakao Råvaror
Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.

