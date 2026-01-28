Shein skärper nu sina ålderskontroller i EU. Beskedet kommer efter hård kritik mot att minderåriga kunnat se barnliknande sexdockor på plattformen.
EU pressar Shein efter sexdockskandal
Under en utfrågning i EU‑parlamentet berättade det kinesiska bolagets chefsjurist Zhu Yinan att bolaget rullar ut ett nytt system för åldersverifiering, det rapporterar Politico.
Lösningen bygger på en extern tjänst och införs stegvis i olika EU‑länder. Alla produkter med åldersgräns ska blockeras tills användaren verifierat sin ålder.
EU pressar Shein efter skandalen
EU‑kommissionen övervakar Shein enligt Digital Services Act. Plattformen klassas som en Very Large Online Platform med över 45 miljoner användare.
Bolaget riskerar böter på upp till 6 procent av sin globala omsättning om de bryter mot reglerna.
Zhu uppgav också att bolaget testar kommissionens egen åldersverifieringsapp, ”mini wallet”.
Just nu provar sex EU‑länder appen för att se om den kan fungera som en standardiserad metod för att bekräfta ålder online.
”Det som hände var helt oacceptabelt”, sa Zhu Yinan och syftade på sexdockorna som efter den massiva kritiken plockats bort från Sheins sortiment.
